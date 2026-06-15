ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि वे जीवन पर कैसे असर डालते हैं. यदि कुंडली में ग्रह कमजोर हो तो वह अशुभ फल देता है. ज्योतिष में ग्रह को मजबूत करके उससे शुभ फल पाने के उपाय भी बताए गए हैं.
इन उपायों में रत्न पहनना, मंत्र जाप, दान आदि शामिल हैं. लेकिन आज हम इन परंपरागत ज्योतिषीय उपायों से हटकर ऐसे आसान बदलावों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर सभी 9 ग्रह मजबूत कर सकते हैं. साथ ही उनका शुभ फल पा सकते हैं.
9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको बस अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है. जानिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु-केतु को मजबूत करने वाली ताकतवर आदतें क्या हैं.
सूर्य को मजबूत करने वाली आदत - कभी भी दबाव में आकर गलत बात को हां न कहें, बल्कि अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखें, इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होता है.
बुध को मजबूत करने वाली आदत - कभी किसी को अपशब्द न कहें, न ही झूठ बोलें. अपनी वाणी को शुद्ध रखें इससे बुध मजबूत होता है.
शुक्र को मजबूत करने वाली आदत - हमेशा साफ-सुथरा रहें, अच्छे कपड़े पहनें और इत्र जरूर लगाएं. ऐसा करने से शुक्र मजबूत होता है.
गुरु को मजबूत करने वाली आदत - बिना किसी को बताए जरूरतमंद की मदद करने से गुरु मजबूत होता है.
शनि को मजबूत करने वाली आदत - बिना फल की इच्छा किए लगातार काम करना और अपना आचरण अच्छा रखना, कुंडली में शनि को मजबूत करता है.
राहु को मजबूत करने वाली आदत - रोज थोड़ी देर खुली हवा में घूमने और साफ-सफाई से रहने से राहु संतुलित होता है.
केतु को मजबूत करने वाली आदत - पशु-पक्षियों की सेवा करना उनके दाना-पानी, भोजन की व्यवस्था करने से केतु संतुलित होता है.
चंद्र को मजबूत करने वाली आदत - रोज कुछ समय शांत बैठना/ध्यान करना. खासतौर पर पूर्णिमा की रात को कुछ देर खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में बिताने से चंद्रमा मजबूत होता है.
मंगल को मजबूत करने वाली आदत - शरीर को एक्टिव रखना, मेहनत करना, पसीना बहाना, मंगल को मजबूत करता है.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक धारणाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है. Zee News इस जानकारी की पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करता.)