Hindi Newsऐस्ट्रोHanuman Ashtami 2025: आज हनुमान अष्टमी व्रत, करें बजरंगबली की इस विधि से उपासना, ग्रहों के क्रूर प्रभाव होंगे खत्म!

Hanuman Ashtami 2025: आज हनुमान अष्टमी व्रत, करें बजरंगबली की इस विधि से उपासना, ग्रहों के क्रूर प्रभाव होंगे खत्म!

Hanuman Ashtami 2025 Kab Hai: मान्यता है कि त्रेतायुग में हनुमानजी ने अहिरावण क वध पाताल लोक जातक किया. यह तिथि हनुमान जी के विजय उत्सव के रूप में मनाने का विधान है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:48 AM IST
Hanuman Ashtami 2025
Hanuman Ashtami 2025

Hanuman Ashtami 2025 Date: हर साल पौष कृष्ण अष्टमी तिथि पर हनुमान जी के निमित्त व्रत रखता जाता है और विधि विधान से उनकी उपासना पूजा की जाती है. दरअसल इस तिथि पर हनुमान अष्टमी का व्रत रखा जाता है. इस दिन देशभर के मंदिरों में हनुमान अष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने का विधान है. हनुमान मंदिरों में सुबह से ही हनुमानजी का अभिषेक और पूजा आदि की जाती है. शाम के समय भी हनुमान जी की पूजा आराधना करने का विधान है. जगह जगह पर भंडारे किए जाए हैं. आइए जानें हनुमान अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन किस विधि से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि ग्रहों का क्रूर प्रभाव दूर हो सके.

हनुमान जी ने किया अहिरावण का वध
मान्यता है कि त्रेतायुग में पाताल लोक में जातक हनुमानजी ने अहिरावण का वध किया और भगवान राम व लक्ष्मण जी को मुक्ति दियाई. ऐसे में इस तिथि पर हनुमान जी को समर्पित विजय उत्सव मनाया जाता है. हनुमान अष्टमी को लेकर एक मान्यता ये भी है कि पाताल लोक से लौटकर हनुमानजी ने पौष कृष्ण अष्टमी तिथि पर ही पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित नगरी उज्जैन में आराम किया जिसके बाद इस तिथि पर हनुमान अष्टमी पर्व मनाया जाने लगा.

शनि और मंगल की अनुकूलता के लिए करें आराधना
कुंडली में शनि, मंगल, राहु  की स्थिति जब खराब होता को इसके क्रूर प्रभाव जातक पर पड़ते हैं. ऐसे में इन ग्रहों के क्रूर प्रभाव को कम करने या खत्म करने के लिए हनुमानजी की आराधना कर सकते हैं. हनुमान अष्टमी पर व्रत रखने और पूजा करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होने लगता है. हनुमानजी को तेल और सिंदूर अर्पित करने से व हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करने से जीवन के संकट दूर होते हैं. आइए जानें हनुमान जी की पूजा विधि क्या है.

हनुमान जी की पूजा विधि
इस दिन हनुमानजी की विधि अनुसार पूजा और सेवा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए जानें इस शुभ तिथि पर हनुमान जी की  किस विधि से पूजा करें.
सुबह उठकर राम जी का ध्यान करें और फिर हनुमान जी को प्रणाम करें.
स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद हथेली में जल लेकर पूजा और व्रत का संकल्प करें.
घर की मंदिर की सफाई करें और गंगाजल छिड़क कर मंदिर को पवित्र करें.
इसके बाद चौकी सजाएं. इसके लिए उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमानजी की मूर्ति को स्थान दें.
अब हनुमान जी को केसरिया चोला चढ़ाएं व अक्षत और पुष्प अर्पित करें.
चमेली के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें.
हनुमान जी को भोग में बूंदी के लड्डू अर्पित करें.
संकटमोचन हनुमान जी की आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा मांगे. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

