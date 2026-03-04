Holi Celebration 2026: आज होली खेलने के लिए ये है सबसे शुभ समय, ग्रह भी खुश होकर देंगे धन-समृद्धि

Holi 2026: आज देशभर में होली पर्व मनाया जा रहा है. धर्म-शास्त्रों के अनुसार होली मनाने का शुभ समय, सही तरीका और शुभ रंग क्या हैं, जान लीजिए. ताकि यह होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और धन-समृद्धि लेकर आए.
Holi Celebration India : 4 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है. चैत्र महीने के पहले दिन कृष्ण प्रतिपदा को होली मनाई जाती है. साथ ही इस समय से मौसम में बदलाव आने भी शुरू हो जाते हैं. लोग एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर जीवन को खुशियों और रंगों से भरते हैं. होली मनाने का समय, तरीका और राशि के अनुसार रंगों का चुनाव सही हो तो यह दिन और भी ज्यादा लाभदायी व सौभाग्यशाली साबित हो सकता है.
जानिए धर्म-शास्त्रों और ज्योतिष के मुताबिक होली खेलते समय किन बातों का ध्यान रखना इस त्योहार का मजा डबल कर सकता है. साथ ही उदासी, थकान और तनाव को दूर करके नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.
धर्म-शास्त्रों के अनुसार होली के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें. पूजा स्थल की साफ-सफाई करके भगवान का रंग-बिरंगे वस्त्रों, आभूषणों और गहनों से श्रृंगार करें. पूजा करें, उन्हें रंग-गुलाल अर्पित करें. सात्विक पकवानों का भोग लगाएं. फिर घर के बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर आर्शीवाद लगाएं. फिर सभी को रंग-गुलाल लगाते हुए होली मनाएं. होली का उत्सव मनाने के लिए सही समय सुबह 9-10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का होता है. देर शाम का तक हुड़दंग करने से बचें. इस दिन अपने दोस्तों, परिजनों-करीबियों के गले लगकर होली की बधाई दें. साथ भोजन करें, पकवानों का आनंद लें और पूरा दिन खुशी व सकारात्मकता से बिताएं.
यदि होली के दिन व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग से होली खेले तो कुंडली के ग्रह भी शुभ फल देते हैं. जिससे उसके जीवन में धन-समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मकता बढ़ती है.
मेष – हल्का लाल या गुलाबी
वृषभ – सफेद या क्रीम, हरा, गुलाबी रंग
मिथुन – हरा और गुलाबी रंग
कर्क – सफेद या चांदी जैसा रंग
सिंह – हल्का नारंगी या गोल्डन रंग
कन्या – हरा या मिट्टी जैसा रंग
तुला – पेस्टल पिंक या हल्का नीला, हल्का हरा,
वृश्चिक – मैरून या गहरा लाल रंग
धनु – पीला या हल्का केसरिया रंग
मकर – गहरा नीला या काला रंग
कुंभ – नीला या बैंगनी रंग
मीन – पीला या हल्का हरा रंग
पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो उनकी पत्नी बेहद व्याकुल हो गई हैं. इससे धरती से प्रेम और खुशी खत्म हो गई थी. फिर उन्होंने भगवान शिव से खूब प्रार्थना की. तब होली के दिन ही कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था. जिससे फिर से धरती पर प्रेम और खुशहाली छा गई थी. जीवन में रंग भर गए थे.
