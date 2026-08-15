Hariyali Teej 2026 Lucky Rashi : 15 अगस्त को आजादी के दिन हरियाली तीज पर्व भी मनाया जा रहा है. सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला तीज पर्व सुहागिनों और अविवाहित लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. वे शिव-पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं. इस बार 15 अगस्त, हरियाली तीज के दिन शिव योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. साथ ही सुबह 09:34 बजे चंद्रमा गोचर करके कन्या राशि में आ गए हैं. वहीं गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहकर हंस योग बना रहे हैं. जानिए आज के ये शुभ योग किन 5 राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं.
मेष राशि के जातकों के लिए हरियाली तीज पर बन रहे शुभ योग रिश्तों के मामले में लकी साबित हो सकते हैं. शादीशुदा लोगों का जीवनसाथी से प्रेम बढ़ेगा. वहीं सिंगल लोगों की शादी के लिए रिश्ता आ सकता है. साथ ही रुके हुए काम भी बन सकते हैं.
मिथुन राशि वालों के लिए हरियाली तीज का पर्व खुशियां लेकर आ रहा है. ये लोग करियर में तो आगे बढ़ेंगे. साथ ही परिवार में सभी से रिश्ता मजबूत होगा. लाइफ पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा. जो लव कपल्स एक-दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है. आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है. आपके करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं. इनकम बढ़ेगी या किसी नए स्त्रोत से लाभ होगा. आप निवेश की योजना भी बना सकते हैं. पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा. लंबे समय बाद शांति अनुभव होगी.
तुला राशि वालों के लिए यह समय जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं. आप करियर-धन के मामले में तो तरक्की पाएंगे. साथ ही मान-सम्मान बढ़ेगा. घर में किसी से मनमुटाव था तो दूर हो सकता है. लव पार्टनर से मुलाकात हो सकती है. जिनके परिजन अब तक राजी नहीं थे, वे रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं.
मीन राशि के जातकों के लिए हरियाली तीज का दिन भाग्य बदल सकता है. आपकी कोई बड़ी समस्या आसानी से हल हो सकती है. इसमें आपके पार्टनर से मदद मिल सकती है. वहीं जिन लोगों की लाइफ पार्टनर से अनबन हो गई थी, वो अब दूर हो सकती है. घर में सुख-शांति रहेगी. समृद्धि बढ़ेगी.
(Disclaimer-यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)