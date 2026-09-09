/Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, सौभाग्य होता है कम और पति की रुकती है तरक्की!

Avoid Mistakes On Hartalika Teej 2026: इस साल 14 सितंबर को सुहागिनों का पर्व हरतालिका तीज मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिनें सच्ची श्रद्धा के साथ तीज व्रत का संकल्प करती हैं और शिव-पार्वती की उपासना करती हैं. इस व्रत को करने से सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कई बार ऐसा होता है कि इस दिन व्रती महिलाएं जाने-अनजानें कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जो उसके लिए अशुभ फलदायी सिद्ध होने लगता है. आइए इस लेख में उन 5 गलतियों के बारे में जानें जिनको हरतालिका तीज पर करने से सौभाग्य कम होता है और पति की तरक्की में बाधाएं आती हैं.
हरतालिका तीज पर भूल से भी काले रंग के कपड़े न पहनें और न तो काले रंग की चूड़ियां पहनें. काला रंग व्रत पूजा के लिए अशुभ माना गया है खासकर सुहाग संबंधी पूजा के लिए. इस दिन लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना अति शुभ फलदायी माना गया है.
हरतालिका तीज पर मन को शांत रखें न की पति या परिवार के किसी सदस्य के साथ बहस करें या उन पर गुस्सा करें. व्रत के दिन झगड़ा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है. ऐसा करने से पति की तरक्की रुक सकती है और घर में धन हानि भी हो सकती है.
हरतालिका तीज व्रत पर सोने की मनाही होती है. ऐसे में व्रत में दिन हो या रात सोए नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के भजन कीर्तन करें. भगवान का ध्यान करें और मन को शांत रखें.
एक बार हरतालिका तीज का व्रत करना शुरू कर दिया है तो इसे हर साल नियमित रूप से करें. ऐसा नहीं कि एक साल किया और अगले साल छोड़ दिया. ऐसा करने से भगवान क्रोधित हो सकते हैं. हर साल इस व्रत को पूरी निष्ठा से करें.
हरतालिका तीज पर सिर्फ मां पार्वती की ही पूजा न करें, बल्कि इस दिन भगवान शिव और गणेश जी की भी उपासना करें. ध्यान दें गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसकी पूजा के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, वहीं पार्वती जी के साथ शिव जी की पूजा साथ में न करें तो मां पार्वती प्रसन्न नहीं होगी. ऐसा करने से सौभाग्य में कमी आ सकती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)