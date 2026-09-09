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Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, सौभाग्य होता है कम और पति की रुकती है तरक्की!

Hartalika Teej 2026 Don'ts: इस साल 14 सितंबर को हरतालिका तीज पर्व मनाया जाएगा. इस लेख में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत में अनजाने कौन सी 5 बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सौभाग्य में कमी आ सकती है और पति की तरक्की भी रुक सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 09, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:18 AM IST
Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, सौभाग्य होता है कम और पति की रुकती है तरक्की!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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