/Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, सौभाग्य होता है कम और पति की रुकती है तरक्की!

Avoid Mistakes On Hartalika Teej 2026: इस साल 14 सितंबर को सुहागिनों का पर्व हरतालिका तीज मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिनें सच्ची श्रद्धा के साथ तीज व्रत का संकल्प करती हैं और शिव-पार्वती की उपासना करती हैं. इस व्रत को करने से सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कई बार ऐसा होता है कि इस दिन व्रती महिलाएं जाने-अनजानें कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जो उसके लिए अशुभ फलदायी सिद्ध होने लगता है. आइए इस लेख में उन 5 गलतियों के बारे में जानें जिनको हरतालिका तीज पर करने से सौभाग्य कम होता है और पति की तरक्की में बाधाएं आती हैं.