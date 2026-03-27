Manibandh Rekha: भाग्य के तेज होते हैं वो लोग जिनके मणिबंध पर होती हैं रेखाएं, बुलंदियों पर होता है करियर

Manibandh Rekha Benefits: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की रेखाएं किसी व्यक्ति के बारे में कई बातें बताती हैं. इसी तरह से हथेली और कलाई के बीच बनने वाली मणिबंध रेखाएं भी व्यक्ति के बारे में कई बातें बताती हैं. जी हां, मणिबंध रेखाएं हथेली और कलाई के बीच की जगह पर बनती है. मणिबंध रेखा वैसे तो अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली रेखा होती है लेकिन जब यही रेखाएं 1 से ज्यादा होती है यानी 1, 2, 3 या 4 की संख्या में तो इन रेखाओं का व्यक्ति पर प्रभाव और अधिक गहरा और सकरात्मक हो जाता है. वहीं, रेखाएं बिल्कुल न हो तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भी कई बातें जानी जा सकती है. आइए मणिबंध रेखाओं से जुड़ी जरूरी बातों को जानें.

मणिबंध रेखाओं को जानें

किसी व्यक्ति की हथेली पर अगर मणिबंध रेखा हो तो व्यक्ति खूब मान-सम्मान पाता है और करियर नें जातक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं. Add Zee News as a Preferred Source

मणिबंध रेखा अगर साफ और गहरी होती हो तो ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं. जीवन में सफलताएं मिलती जाती हैं.

किसी व्यक्ति के हाथ में केवल एक मणिबंध रेखा हो तो व्यक्ति पूरा जीवन रोगों से दूर रहता है और ऐसे लोगों की आयु लंबी होती है.

अगर मणिबंध रेखा कटी हुई न हो, बीच में टूटी न हो तो ही किसी व्यक्ति को इसके शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं.

हाथ में अगर दो मणिबंध रेखा है तो व्यक्ति की सेहत तो अच्छी होती ही है इसके साथ-साथ व्यक्ति खूब धन कमाता है और सम्मान प्राप्त होता है.

मणिबंध रेखा 2 से ज्यादा हो तो व्यक्ति को कभी पैसों की कमी नहीं होती है, आजीवन चिंता से दूर रहता है, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है.

मणिबंध रेखा तीन हो तो ऐसे लोग भाग्य के तेज होते हैं और कम मेहनत से बड़ी सफलता पाते हैं. ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं. खूब यश पाते हैं.

मणिबंध रेखा अगर किसी व्यक्ति के 4 हों तो व्यक्ति राजा के जैसे जीवन जीता है और शांति-सुख में जीते हैं.

ऐसे लोग जिनके हाथ में मणिबंध रेखाएं न हो वो भी सुख, सम्मान, सफलता और धन पाते हैं लेकिन इसके लिए उन्गें खूब संघर्ष करना पड़ता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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