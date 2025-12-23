Hatheli Par Tribhuj: हथेली पर बना त्रिभुज का चिह्न क्या देता है संकेत, जानें यह निशान शुभ है या अशुभ?

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोHatheli Par Tribhuj: हथेली पर बना त्रिभुज का चिह्न क्या देता है संकेत, जानें यह निशान शुभ है या अशुभ?

Palmistry Tribhuj sign Meaning: हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो व्यक्ति की हथेली पर जब त्रिभुज का निशान बनता है तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि इस तरह के निशान शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:47 PM IST
Palmistry Tribhuj sign
Hatheli Par Tribhuj Meaning In Hindi: हस्तरेखा शास्त्र की माने तो किसी व्यक्ति के बारे में उसके हाथ के निशान बहुत कुछ बताते हैं. हथेली रेखाएं ही हैं जो किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में गहरे संकेत दे सकती है. इसके अलावा व्यक्ति की हथेली पर बने कुछ चिह्न भी जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं. इन चिह्नों में से कुछ निशान इतने शुभ होते हैं कि दांपत्य जीवन के सुखमय होने के संकेत देते हैं या  भाग्य तेज होने के बारे में बताते हैं. हस्त रेखा शास्त्र ये चिह्न जीवन में सुख और समृद्धि आने के भी संकेत देते हैं. इसी तरह हथेली पर बनने वाले त्रिभुज के निशान के भी कई अर्थ निकलते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

हथेली पर बड़ा त्रिभुज का निशान 
हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी हथेली पर बड़ा त्रिभुज का निशान बने तो यह चिह्न संकेत देता है कि व्यक्ति बहुत नरम दिल का है और हर किसी के बारे में भला सोचता है. बड़े से बड़े काम को ऐसे लोग बिना किसी परेशानी के कर जाते हैं. 

शुक्र पर्वत पर त्रिभुज का होना
हथेली में शुक्र पर्वत पर त्रिभुज का आकार बना होना बताता है कि ऐसे लोग अति आकर्षक होते हैं और अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में माहिर होते हैं. ऐसे लोग बुद्धि के तेज होते हैं. जीवन की अनेक सफलताएं अपने दम पर हासिल करते हैं.

चंद्र रेखा के ऊपर त्रिभुज का होना
चंद्र रेखा के ऊपर त्रिभुज का होना जातक के बारे में गहरे संकेत देता है. ऐसा त्रिभुज का निशान संकेत देता है कि ये लोग बहुत लकी होते हैं और  लीडरशिप बहुत अच्छी होती है. ये लोग जीवन में एक न एक बार विदेश जरूर जाते हैं. 

आयु रेखा पर त्रिभुज का होना
किसी व्यक्ति की हथेली में आयु रेखा पर त्रिभुज का निशान होना बताता है कि जातक अति साहसी है. ये लोग लंबा जीवन जीते हैं. त्रिभुज का चिह्न व्यक्ति के बारे में बताता है कि व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जीएगा. आयु रेखा पर बना त्रिभुज का निशान अति शुभ माना गया है.

मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज का होना
किसी व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बन रहा है तो ये लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं. ऐसे लोग को सामाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

