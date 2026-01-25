Advertisement
trendingNow13085540
Hindi Newsऐस्ट्रोसच हो गई भारी बर्फबारी की भविष्‍यवाणी, अब 9 तीव्रता वाले भूकंप की बारी, 2026 फाड़ देगा धरती!

सच हो गई भारी बर्फबारी की भविष्‍यवाणी, अब 9 तीव्रता वाले भूकंप की बारी, 2026 फाड़ देगा धरती!

Predictions for 2026 : रूस से लेकर अमेरिका और भारत तक बर्फबारी जो कहर बरपा रही है, उसकी तस्‍वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. मनाली में बर्फ के चलते लोग फंसे हुए हैं. साल 2026 की शुरुआत में ही मौसम से जुड़ी भविष्‍यवाणी सच हो गई है और अब बारी है भयावह भूकंप की. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सच हो गई भारी बर्फबारी की भविष्‍यवाणी, अब 9 तीव्रता वाले भूकंप की बारी, 2026 फाड़ देगा धरती!

2026 Predictions Astrology for World : इस साल ऐसी सर्दी और बर्फबारी हो रही है, जिसने दुनिया की सबसे ठंडी जगहों को भी कई मीटर ऊंची बर्फ की तहों के नीचे बुरी तरह जमा दिया है. रूस से लेकर अमेरिका तक बर्फबारी ने कई लोगों की जान ली और मानव जीवन को भयंकर मुश्किल बना दिया. 

भारत के कुछ हिस्‍सों में भी यही हाल है. मनाली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसी गाडि़या बर्फ से ढंकी हुई हैं. बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं और बेहाल हैं. ये नजारा भविष्‍यमालिका में की गई एक भविष्‍यवाणी के सच होने के बाद का है. साल 2026 को लेकर जो भविष्‍यवाणियां की गईं थीं, उसमें तीसरे विश्‍वयुद्ध, आर्थिक संकट, आपदाएं आना शामिल है. इसमें साल 2026 के पहले महीने में ही भारी बर्फबारी की भविष्‍यवाणी सच हो गई है, जिसने आने वाले समय के लिए की गई भविष्‍यवाणी के सच होने की आशंका पैदा कर दी है, जो बेहद भयावह है. 

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

Add Zee News as a Preferred Source

सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी बर्फबारी 

भविष्‍य मालिका के अनुसार साल 2026 में ऐसी सर्दी और बर्फबारी पड़ेगी, जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी. अमेरिका, भारत समेत कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे. बर्फबारी रिकॉर्ड तोड़ देगी. रूस, अमेरिका और उत्‍तर भारत में हुई बर्फबारी की जो तस्‍वीरें सामने आईं हैं, वो भयंकर हैं. जिनमें ऊंची-ऊंची इमारतें बर्फ से ढंक गई हैं. इसके अलावा साल 2026 में दुनिया के कई देशों में भयंकर बाढ़ आने की भी भविष्‍यवाणी की गई है.  

यह भी पढ़ें : जया एकादशी कब है? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

9 तीव्रता का भूकंप 

इतना ही नहीं भविष्‍यमालिका ग्रंथ में की गई भविष्‍यवाणी के अनुसार साल 2026 में रेक्‍टर स्‍केल पर 9 तीव्रता के भूकंप आने की भी भविष्‍यवाणी की गई है. समय के साथ ये भूकंप बढ़ेंगे और इनकी तीव्रता 9 से ज्‍यादा भी हो सकती है. 9 तीव्रता का भूकंप 1 लाख से ज्‍यादा इमारतों को ढहा सकता है. धरती (जमीन, सड़कें) फट सकती हैं. इसके कारण आई सुनामी इतना बड़ा सैलाब ला सकती है, जिसमें शहर के शहर बह जाएं. 

यह भी पढ़ें: फरवरी में सूर्य का ट्रिपल गोचर डबल करेगा 3 राशि वालों की इनकम, खत्‍म होगा नई नौकरी के लिए इंतजार

आर्थिक संकट 

ऐसी बारिश, भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर फसलें तबाह होंगी. कृषि के विनाश और वैश्विक अस्थिरता के कारण अनेक देशों में महँगाई तीव्र गति से बढ़ेगी. जिससे भयंकर आर्थिक संकट आ सकता है. यह देशों में गृहयुद्ध और भारी विरोध का कारण बनेगा. 

बता दें कि भविष्य मालिका एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे कई दशक पहले संत अच्युतानंद दास और पंचसखाओं ने लिखा था. इस ग्रंथ में भविष्‍य को लेकर भविष्‍यवाणियां की गईं हैं, जिसमें कलयुग के अंत, कल्कि अवतार के आगमन और सतयुग की शुरुआत की भविष्यवाणियां हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

bhavishya malika predictions

Trending news

8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
UGC
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
National Voters Day
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
Snow Fall
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक