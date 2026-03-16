Hindu Nav Vrash 2026: नववर्ष पर सुबह सवेरे उठकर कर लें ये 5 काम, पूरे साल प्राप्त होगी सकारात्मक ऊर्जा सफलता और समृद्धि!

Hindu Nav Vrash 2026: हिंदू नववर्ष का पहला दिन बहुत विशेष होता है. हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर के रूप में भी जाना जाता है. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इस साल यह तिथि 19 मार्च 2026, दिन गुरुवार को पड़ रही है. इस नववर्ष के राजा देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं. यह हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2023 होगा जो रौद्र सवंत्सर होगा. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन की शुरुआत कौन से 5 काम से करें जिससे पूरा साल शुभ फलदायी हो सके. शरीर और मन में सकारात्मकता बनी रहे. जीवन में सफलता और समृद्धि की आवक पूरे साल रहे.

नववर्ष के पहले दिन करें ये पांच काम

नववर्ष के पहले दिन घर की साफ-सफाई करें

हिंदू नव वर्ष के पहले दिन सुबह सवेरे उठें और घर की सफाई करें. साल की स्वच्छ शुरुआत जीवन में समृद्धि लाएगी. घर में देवी-देवता पूरे साल वास करेंगे. मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना न भूलें. आम के पत्तों या फूलों का सुंदर तोरण तैयार करें और फिर इसे मुख्य द्वार पर लगाएं. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहेगा. नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी.

नववर्ष के पहले दिन स्नान और पूजा जरूर करें

हिंदू नववर्ष के पहले दिन सुबह के समय स्नान आदि करें और साफ कपड़ा पहनें. इसके बाद घर के मंदिर को स्वच्छ कर चारों ओर दीपक जलाएं. इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें. इस दिन से नवरात्र शुरू हो रहा है तो मां दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं. पूरे साल भगवान की कृपा बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र व कई प्रभावशाली मंत्रों का जाप

नववर्ष के पहले दिन अगर सुबह सवेरे भगवान का ध्यान करें और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें तो लाभ हो सकता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र के अलावा कई अन्य प्रभावशाली मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं.

जीवन से जुड़े नये संकल्प लें और नया काम शुरू करें

हिंदू नववर्ष एक नई शुरुआत लेकर आता है ऐसे में इस दिन से नये काम की शुरुआत करना अति शुभ हो सकता है. इस दिन आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत या खुद के लिए कोई बड़ा संकल्प भी ले सकते हैं. नियमित पूजा करने का संकल्प, गाय की सेवा करने का संकल्प या किसी की मदद करने का भी संकल्प कर सकते हैं इससे एक नई शुरुआत का मौका मिल सकता है.

नववर्ष के पहले दिन दान-पुण्य जरूर करें

नववर्ष के पहले दिन अगर दान-पुण्य करें तो ऐसा करना पूरे साल शुभ फल प्रदान करता है. इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भी भोजन करा सकते हैं, अनाज या कपड़ों का दान कर सकते हैं. इस दिन दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Door Vastu Rules: दुर्भाग्य और दरिद्रता घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी, मेन गेट से जुड़े ये वास्तु टिप्स अपनाकर तो देखें!

और पढ़ें- Dream Astrology: आप भी सपने में बार-बार खुद को अर्थी पर लेटा हुआ देखते हैं? तो जान लें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत