Diamond: किन 5 राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए हीरा, अशुभ प्रभाव से बचना है तो देखें कहीं आपकी राशि तो नहीं!

Diamond Tips: ज्योतिष शास्त्र में बिना ज्योतिषीय सलाह (astrological advice) के जातक को कोई भी रत्न धारण करना उनके जीवन में परेशानियां ला सकता है. आइए इस कड़ी में जानें कि किन पांच राशि वालों को हीरा हीं पहनना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:35 PM IST
Hira Ratna Astro Tips

Astrology For Diamond: ज्योतिष शास्त्र में हीरा एक मूल्यवान और प्रभावशाली रत्न के रूप में जाना जाता है जिसे धारण करने वाले व्यक्ति की ओर धन आकर्षित होता है. हीरा शुक्र का रत्न है और शुक्र सुख वैभव धन और आकर्षण का कारक ग्रह है. ऐसे में हीरा पहनने वाले जातक को सुख वैभव धन आदि की प्राप्ति होती है. लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है. दरअसल कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह लेनी चाहिए और कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए. जहां तक हीरे को धारण करने की बात है तो हीरा किन 5 राशि वालों को हीं धारण करना चाहिए इस बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे.

मेष राशि (Aries zodiac Sign)
ज्योतिषियों के अनुसार मेष राशि के जातकों को भूलकर भी हीरा नहीं पहनना चाहिए. जैसे ही ये लोग हीरा धारण करते हैं इनके जीवन में परेशानियां शुरू होने लगती है और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है. मेष मंगल ग्रह की राशि हैं जिसके लिए 

कर्क राशि (Cancer zodiac Sign)
कर्क राशि के जातकों को हीरा अशुभ परिणाम दे सकता है. इन लोगों के जीवन में हीरा दुर्भाग्य भी ला सकता है. अगर कुंडली में शुक्र की महादशा हो तो अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर ही हीरा पहने. कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है.

सिंह राशि (Leo zodiac Sign) 
सूर्य की सिंह राशि के जातक भूलकर भी हीरा न पहने. इससे जातकों को निराशा हाथ लग सकता है. सम्मान कम हो सकता है और व्यक्तित्व का आकर्षण कम हो सकता है. ऐसे जातक असफलताओं को प्राप्त करते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac Sign)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हीरा पहनना शुभ नहीं होता है. शुक्र के रत्न हीरा को जब ये जातक धारण करते हैं तो इनके जीवन में कई कठिनाइयां शुरू हो जाती है और बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं.

मीन राशि (Pisces Zodiac Sign)
मीन राशि के जातकों के लिए हीरा धारण करना शुभ नहीं होता है. हीरा धारण करने से इन जातकों कई तरह की हानि जैसे धन हानि  हो सकती है. जीवन के संघर्ष बढ़ सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

