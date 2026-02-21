Advertisement
trendingNow13117494
Hindi Newsऐस्ट्रोहोलाष्‍टक के 8 दिन में सपने में दिख जाएं ये चीजें तो जीवन में तरक्‍की होना तय, धन भी बढ़ेगा

होलाष्‍टक के 8 दिन में सपने में दिख जाएं ये चीजें तो जीवन में तरक्‍की होना तय, धन भी बढ़ेगा

होलाष्‍टक के 8 दिन बेहद अशुभ होते हैं, इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. ये बात अधिकांश लोग जानते हैं लेकिन होलाष्‍टक के 8 दिन में यदि कुछ खास सपने आएं तो यह जिंदगी बदल सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होली से पहले होलाष्‍टक के 8 दिन में देखे गए शुभ सपने (Ai Pic)
होली से पहले होलाष्‍टक के 8 दिन में देखे गए शुभ सपने (Ai Pic)

होली से पहले 8 दिन तक होलाष्‍टक चलते हैं. होलाष्‍टक के 8 दिनों को अशुभ माना गया है. इसलिए सगाई-शादी, मुंडन, जनेऊ, गृहप्रवेश, नए काम की शुरुआत जैसे कोई भी काम होलाष्‍टक के दौरान नहीं किए जाते हैं. मान्‍यता है कि होलाष्‍टक के दौरान किए गए शुभ कामों का भी अशुभ फल मिलता है. इस साल 2026 में 24 फरवरी से होलाष्‍टक लग रहे हैं, जो कि 3 मार्च 2026 को समाप्‍त होंगे. लेकिन इस दौरान कुछ सपनों का आना बेहद शुभ साबित हो सकता है. होली से पहले ऐसे सपने आना जीवन में कई सकारात्‍मक परिवर्तन लाता है. 

शुभ सपने 

सपने में राधा-कृष्‍ण देखना - वैसे तो सपने में कभी भी राधा-कृष्‍ण दिखाई दें तो यह बेहद शुभ होता है लेकिन होली के आसपास यदि सपने में राधा रानी और भगवान कृष्‍ण दर्शन दें, तो यह उनकी विशेष कृपा का इशारा है. आपके जीवन में प्रेम, पैसा और खुशियां बढ़ने वाली हैं. 

यह भी पढ़ें: गुरु की सीधी चाल दिलाएगी 4 राशि वालों को प्रमोशन-इंक्रीमेंट, शुरू होगा गोल्‍डन टाइम

Add Zee News as a Preferred Source

सपने में भगवान विष्णु को देखना - होलाष्‍टक के दौरान यदि सपने में भगवान विष्‍णु दर्शन दें तो यह आपके जीवन में कई सकारात्‍मक बदलाव लाने वाला सपना है. साथ ही समस्‍याएं खत्‍म होने वाली हैं. होलाष्‍टक के दौरान विष्‍णु जी के भक्‍त प्रहलाद की रक्षा की थी और आखिर में नरसिंह अवतार लेकर उसके क्रूर पिता राजा हिरण्‍यकश्‍यप को मारा था. 
 
सपने में होली खेलना - सपने में होली खेलते देखना जीवन में शुभता और प्रेम बढ़ने का संकेत होता है. यदि सपने में पीले रंग से होली खेलते हुए दिखें तो यह भगवान विष्‍णु की कृपा का इशारा है. वहीं सपने में गुलाबी रंग से होली खेलें तो जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है. अविवाहितों की शादी होने के योग बनते हैं. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

सपने में दूसरों को होली खेलते देखना - यदि सपने में आप दूसरों को होली खेलते देखें तो यह बताता है कि आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं. किसी परिजन से जुड़ी अच्‍छी खबर मिल सकती है. यह अपनों की तरक्‍की का शुभ संकेत देने वाला सपना है. 

सपने में नदी देखना - यदि होलाष्‍टक के दौरान सपने में नदी देखें, नदी में खुद को स्‍नान करते देखें तो यह बताता है कि आपके जीवन से नकारात्‍मकता और समस्‍याएं खत्‍म होने वाली हैं. जिंदगी में अच्‍छे बदलाव आएंगे. उन्‍नति और पैसा मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: 10 दिन में शुक्र का डबल गोचर, 1 महीने तक 4 राशि वालों को धन के दाता देंगे खूब सारा पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

holashtak 2026

Trending news

जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत