होली से पहले 8 दिन तक होलाष्‍टक चलते हैं. होलाष्‍टक के 8 दिनों को अशुभ माना गया है. इसलिए सगाई-शादी, मुंडन, जनेऊ, गृहप्रवेश, नए काम की शुरुआत जैसे कोई भी काम होलाष्‍टक के दौरान नहीं किए जाते हैं. मान्‍यता है कि होलाष्‍टक के दौरान किए गए शुभ कामों का भी अशुभ फल मिलता है. इस साल 2026 में 24 फरवरी से होलाष्‍टक लग रहे हैं, जो कि 3 मार्च 2026 को समाप्‍त होंगे. लेकिन इस दौरान कुछ सपनों का आना बेहद शुभ साबित हो सकता है. होली से पहले ऐसे सपने आना जीवन में कई सकारात्‍मक परिवर्तन लाता है.

शुभ सपने

सपने में राधा-कृष्‍ण देखना - वैसे तो सपने में कभी भी राधा-कृष्‍ण दिखाई दें तो यह बेहद शुभ होता है लेकिन होली के आसपास यदि सपने में राधा रानी और भगवान कृष्‍ण दर्शन दें, तो यह उनकी विशेष कृपा का इशारा है. आपके जीवन में प्रेम, पैसा और खुशियां बढ़ने वाली हैं.

सपने में भगवान विष्णु को देखना - होलाष्‍टक के दौरान यदि सपने में भगवान विष्‍णु दर्शन दें तो यह आपके जीवन में कई सकारात्‍मक बदलाव लाने वाला सपना है. साथ ही समस्‍याएं खत्‍म होने वाली हैं. होलाष्‍टक के दौरान विष्‍णु जी के भक्‍त प्रहलाद की रक्षा की थी और आखिर में नरसिंह अवतार लेकर उसके क्रूर पिता राजा हिरण्‍यकश्‍यप को मारा था.



सपने में होली खेलना - सपने में होली खेलते देखना जीवन में शुभता और प्रेम बढ़ने का संकेत होता है. यदि सपने में पीले रंग से होली खेलते हुए दिखें तो यह भगवान विष्‍णु की कृपा का इशारा है. वहीं सपने में गुलाबी रंग से होली खेलें तो जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है. अविवाहितों की शादी होने के योग बनते हैं.

सपने में दूसरों को होली खेलते देखना - यदि सपने में आप दूसरों को होली खेलते देखें तो यह बताता है कि आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं. किसी परिजन से जुड़ी अच्‍छी खबर मिल सकती है. यह अपनों की तरक्‍की का शुभ संकेत देने वाला सपना है.

सपने में नदी देखना - यदि होलाष्‍टक के दौरान सपने में नदी देखें, नदी में खुद को स्‍नान करते देखें तो यह बताता है कि आपके जीवन से नकारात्‍मकता और समस्‍याएं खत्‍म होने वाली हैं. जिंदगी में अच्‍छे बदलाव आएंगे. उन्‍नति और पैसा मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)