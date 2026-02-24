Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोहोलाष्‍टक शुरू, आज से किस दिन कौनसा ग्रह रहेगा उग्र, देगा कौनसा कष्‍ट?

होलाष्‍टक शुरू, आज से किस दिन कौनसा ग्रह रहेगा उग्र, देगा कौनसा कष्‍ट?

Holashtak 2026 : होली से पहले 8 दिन होलाष्‍टक लगते हैं और इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. ज्‍योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में 8 ग्रह उग्र अवस्‍था में रहते हैं. किस दिन कौनसा ग्रह उग्र रहता है और इसका क्‍या असर होता है, जान लीजिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:42 AM IST
होलाष्‍टक के 8 दिन उग्र रहेंगे ग्रह (फोटो क्रेडिट - AI)
होलाष्‍टक के 8 दिन उग्र रहेंगे ग्रह (फोटो क्रेडिट - AI)

Why holashtak inauspicious : 24 फरवरी को फाल्‍गुन शुक्‍ल अष्‍टमी है और इसी दिन से होलाष्‍टक प्रारंभ होते हैं. इसके बाद 3 मार्च 2026 को फाल्‍गुन पूर्णिमा तक होलाष्‍टक रहेंगे, फिर अगले दिन होली मनाई जाती है. होली का दिन जितना शुभ और पवित्र होता है, होलाष्‍टक के 8 दिन को शुभ कामों के लिए उतना ही अशुभ माना गया है. होलाष्‍टक में शादी नहीं की जाती है, ना ही कोई अन्‍य शुभ कार्य जैसे- नए काम की शुरुआत, गृहप्रवेश आदि की जाती है. 

होलाष्‍टक को अशुभ मानने के पीछे 2 मुख्‍य कारण है. पहला, ज्‍योतिष के अनुसार होलाष्‍टक के 8 दिन में ग्रह उग्र स्थिति में रहते हैं. साथ ही धार्मिक मान्यता है की होली के पहले के इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को यातनाएं-कष्ट दिए गए थे, जिससे वातावरण में नकारात्मकता बढ़ गयी थी. यह समय भगवान की भक्ति करने और दान-पुण्‍य करने के लिए सर्वश्रेष्‍ठ माना जाता है. 

होलाष्‍टक में असंतुलित रहती है ग्रहों की ऊर्जा 

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का समय संवेदनशील माना जाता है. इस समय में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, बुध, शुक्र राहु आदि ग्रह उग्र रहते हैं. यानी कि उनकी ऊर्जा अधिक और असंतुलित हो जाती है. इस कारण ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं. जिससे इस दौरान किए गए शुभ कामों का भी अशुभ फल मिलता है. इसलिए होलाष्‍टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. 

किस दिन कौनसा ग्रह देगा अशुभ फल? 

ग्रहों की इस उग्रता का असर मन, बुद्धि, एकाग्रता, निर्णय क्षमता आदि पर पड़ता है, साथ ही कामों में बाधा आती है. लोग भ्रम में रहते हैं, सही फैसले नहीं ले पाते हैं. जानिए किस दिन कौनसा ग्रह उग्र रहता है. 

1. अष्टमी (चंद्रमा): इससे मानसिक अशांति रहती है और भ्रम के कारण गलत निर्णय लेने की आशंका रहती है. 
2. नवमी (सूर्य): सूर्य की उग्रता अहंकार और टकराव बढ़ाती है. खासतौर पर पिता-पुत्र के बीच तनाव ला सकती है.
3. दशमी (शनि): शनि की उग्रता कामों में देरी करती है, साथ ही रुकावटें पैदा करती है. लोगों में आलस्य हावी रह सकता है.
4. एकादशी (शुक्र): शुक्र प्रेम-विलासिता के कारक ग्रह हैं. शुक्र की उग्रता वैवाहिक जीवन में कलह पैदा करती है और भौतिक सुखों में कमी का कारण बनती है.
5. द्वादशी (गुरु): देवगुरु बृहस्‍पति भाग्य, सुख, ज्ञान और वैभव के कारक हैं. गुरु की उग्रता भाग्‍य में कमी करती है. 
 

6. त्रयोदशी (बुध): बुध ग्रह व्‍यापार, वाणी और बुद्धि के कारक हैं. बुध ग्रह की उग्रता व्यापार में घाटा, बातचीत में गलतफहमी और मानसिक तनाव देती है.
7. चतुर्दशी (मंगल): मंगल ग्रह की उग्रता क्रोध बढ़ाती है. दुर्घटनाओं के योग बनात है. साथ ही भाईयों के साथ जमीन-जायदाद के विवाद भड़काती है. 
8. पूर्णिमा (राहु): राहु ग्रह का उग्र होना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है. जिससे लोगों में भ्रम पैदा होता है. अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ती हैं. संकट गहराते हैं. 

ग्रहों के उग्रता के कारण होने वाले दुष्‍प्रभावों से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें. भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की पूजा करें. घर में सुबह-शाम गुग्गुल-लोबान, कपूर जलाएं. इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

holashtak 2026

