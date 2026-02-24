Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोHoroscope 24 February 2026 : आज होलाष्‍टक के पहले दिन चंद्रमा रहेंगे उग्र, सभी राशियों पर कैसा होगा असर? पढ़ें 24 फरवरी का राशिफल

Horoscope 24 February 2026 : आज होलाष्‍टक के पहले दिन चंद्रमा रहेंगे उग्र, सभी राशियों पर कैसा होगा असर? पढ़ें 24 फरवरी का राशिफल

Horoscope in Hindi : 24 फरवरी 2026 से होलाष्‍टक शुरू हो गए हैं और ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा ग्रह उग्र रहेंगे. ज्‍योतिषाचार्य डॉ.अरुण बंसल से जानिए आज का सभी राशियों का राशिफल . 

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:00 AM IST
ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल द्वारा आज का राशिफल.
ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल द्वारा आज का राशिफल.

आज का राशिफल 24 फरवरी 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार आज 24 फरवरी को चंद्रमा ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज होलाष्‍टक का पहला दिन है. 8 दिन चलने वाले होलाष्‍टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हुई है. होलाष्‍टक को अशुभ समय माना जाता है, क्‍योंकि इस दौरान ग्रह उग्र रहते हैं. आज 24 फरवरी को चंद्रमा उग्र रहेंगे. 24 फरवरी 2026 के दैनिक राशिफल से जानिए इसका आप पर क्‍या असर होगा. 

मेष राशि - आर्थिक मजबूती के संकेत

आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए प्रगति लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में कुछ व्यावहारिक बदलाव अनुभव होंगे जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगे. प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे, इसलिए सतर्कता आवश्यक है. आपकी उन्नति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, पर आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए. ससुराल पक्ष से आर्थिक या सहयोगात्मक लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा. गणेशजी को लड्डू अर्पित करें.

वृष राशि - भाग्य का मजबूत सहयोग

कारोबार में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ का आधार बन सकते हैं. यदि नौकरी के साथ कोई नया कार्य आरंभ करना चाहें तो समय अनुकूल है. परिश्रम का उचित परिणाम प्राप्त होगा. पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा और माता-पिता का आशीर्वाद संबल देगा. किसी शुभ आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है. शिव चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि - नए अवसरों की प्राप्ति

दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा, किंतु स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. जीवनसाथी की सेहत का भी ध्यान रखना उचित होगा. संध्या समय घर में मेहमानों के आगमन से रौनक बढ़ेगी. किसी मित्र से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है जो आगे चलकर आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी. मनपसंद भोजन और सुखद वातावरण मन को प्रसन्न रखेगा. राहु मंत्र का जप करें.

कर्क राशि - सम्मान और उन्नति के संकेत

प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. यदि कोई कानूनी विषय लंबित है तो स्थिति आपके पक्ष में झुक सकती है. धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. संतान से सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना है. लंबे समय से रुका कार्य पूर्ण करने की प्रेरणा मिलेगी. परिवार में किसी उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा. सफेद वस्तु का दान करें.

सिंह राशि - सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी

आज आप अपने कार्यों की सफलता से संतुष्ट रहेंगे. शाम के समय लाभ के अवसर मिल सकते हैं. पिता या वरिष्ठ का सहयोग संपत्ति, वाहन या अन्य सुविधा दिला सकता है. आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और मनोरंजन का अवसर भी प्राप्त होगा. श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री अर्पित करें.

कन्या राशि - संयम से सफलता

दिन लाभप्रद है, पर जल्दबाजी से बचें. व्यवसाय में आय के अवसर बनेंगे. शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. संवाद में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा अनावश्यक विवाद संभव है. समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ देगा. गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.

तुला राशि-  रुके कार्यों में गति

आज पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. हालांकि संतान से जुड़ी चिंता मन को व्यस्त रख सकती है. किसी विश्वसनीय मित्र की सलाह से अटके कार्य पूर्ण होंगे. शाम तक किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान मिलने से राहत अनुभव होगी. विष्णु चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि - नवाचार से लाभ

आप आज कुछ नया प्रयास कर सकते हैं जिससे आर्थिक लाभ संभव है. अनुभवी व्यक्ति की सलाह मार्गदर्शन देगी. मन में सकारात्मकता बनी रहेगी. परिवार की किसी उलझन का समाधान निकल सकता है. सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी से सम्मान बढ़ेगा. जरूरतमंद को चावल दान करें.

धनु राशि - आर्थिक उन्नति के योग

व्यापार में नई योजनाओं पर काम आरंभ हो सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. बड़े भाई या वरिष्ठ का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक समय आनंददायक रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिलेंगे. शिवजी का पूजन करें.

मकर राशि - जिम्मेदारियों के बीच लाभ

कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, किंतु परिणाम संतोषजनक होंगे. परिवार में किसी मांगलिक चर्चा या आयोजन की संभावना है. माता-पिता का स्नेह मनोबल बढ़ाएगा. किसी रिश्तेदार की सहायता के लिए आगे आना पड़ सकता है. बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा. तुलसी को दूध अर्पित कर दीप प्रज्वलित करें.

कुंभ राशि - प्रगति से बढ़ेगा आत्मविश्वास

दिन सकारात्मक रहेगा. परिवार से सहयोग और लाभ मिलेगा. अपनी महत्वाकांक्षाओं पर निवेश करने का विचार कर सकते हैं. विरोधियों की आलोचना से विचलित न हों. पैतृक पक्ष से सहयोग संभव है. किसी पुण्य कार्य में सहभागिता होगी. लक्ष्मीजी को खीर अर्पित करें.

मीन राशि - धर्म और धन का संतुलन

परिवार में शुभ चर्चा का वातावरण रहेगा. धार्मिक स्थल की यात्रा का अवसर मिल सकता है. व्यापार में अपेक्षित लाभ संभव है. मित्रों के सहयोग से कार्य सिद्ध होंगे. संपत्ति संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आज का दिन आनंददायक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है.

