Holi 2026: बैंगनी, हरा, लाल, गुलाबी... होली में किस रंग का गुलाल राशि अनुसार अति शुभ? जानें

Horoscope Holi Colors: इस साल 4 मार्च 2026 को होली पर्व मनाया जाएगा. ध्यान दें कि होली केवल होली नहीं है बल्कि रंगों का यह उत्सव जीवन को सौभाग्य से भर देने वाला पर्व है. होली आती है तो साथ अपने मस्ती, खुशी और धूम लेकर आती है. हालांकि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो होली के रंगों का ग्रहों और राशियों से गहरा संबंध है. सही राशि के लिए सही रंग का उपयोग भाग्य बदल सकता है और जातक के जीवन में सकारात्मकता ला सकता है. आइए जानें होली में राशि अनुसार कौन कौन से रंग के गुलाल का उपयोग करें जिससे जीवन में सकारात्मकता आ सके और सौभाग्य बढ़े. आइए जानें आपकी राशि के लिए कौन से रंग का गुलाल शुभ होने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. जिसके कारण इन जातकों के लिए शुभ रंग लाल और गुलाबी है. ये रंग जातकों में ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का संचार करते हैं. जातकों का भाग्य तेज होता है. ये रंग जातकों के लिए अति शुभ हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं. इन जातकों के लिए शुभ रंग सफेद और हल्का गुलाबी है. जातकों में ये रंग शांति भरते हैं और आकर्षण को बढ़ाते हैं. जातकों के रिश्ते मधुर होते हैं और प्यार से भर जाते हैं. इन रंगों के गुलाल जातकों के लिए शुभ हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं. ऐसे में इस जातकों के लिए शुभ रंग हरा है जो बुद्धि, संवाद और उन्नति को दर्शाता है. यह रंग अगर जातक होली के लिए उपयोग में लाएं तो जीवन में सकारात्मकता आएगी.

कर्क राशि

कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं. इन जातकों के लिए शुभ रंग सफेद और चांदी का रंग है. इन रंगों को होली में इस्तेमाल करें तो जातक मानसिक शांति पा सकेंगे. अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकेंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राज सूर्य हैं. ऐसे में इस जातकों के लिए शुभ रंग नारंगी और सुनहरा हो सकता है. ये रंग जातकों में आत्मविश्वास भरते हैं और इनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं. होली पर इस रंगों का इस्तेमाल करना शुभ होगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं. जातकों के लिए यह रंग होली खेलने के लिए अति शुभ है. हरा और हल्का पीला रंग सफलता का कारक हो सकते हैं और ये रंग सोच में सकारात्मकता ला सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी ग्रह भी शुक्र ही हैं. इन जातकों के लिए शुभ रंग गुलाबी, सफेद और नीला है. इन रंगों का गुलाल होली में रखें. इससे जीवन में संतुलन बढ़ेगा और प्रेम के रिश्ते में गहराई आएगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल ही हैं. ऐसे में इन जातकों के लिए शुभ रंग गहरा लाल और मैरून है जो जातकों के भीतर आत्मबल को बढ़ाता है और विचारों में मजबूती लाता है. इन रंगों का गुलाल होली के लिए रखें.

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं. इन जातकों के लिए शुभ रंग पीला है जो ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली को दर्शाता है. इस रंग का गुलाल होली में जरूर इस्तेमाल करें.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं. ऐसे में इन जातकों के लिए शुभ रंग नीला और बैंगनी है. होली में इन रंगों का इस्तेमाल करने से शनिदेव के क्रूर प्रभाव कम होते हैं. ये रंग जीवन में स्थिरता लाते हैं और सफलता के रास्ते खोलते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि ही हैं. ऐसे में इस जातकों के लिए शुभ रंग आसमानी और नीला रंग है जो मानसिक शांति का कारक है. होली में इन रंगों के इस्तेमाल से जीवन में नई संभावनाएं मिलेंगी.

मीन राशि

मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं. जिनके जातकों के लिए शुभ रंग पीला और केसरिया है. ये रंग जातकों के आध्यात्मिक उन्नति का कारक बनते हैं और सौभाग्य लाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

