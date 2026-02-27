Holi 2026: सपने में खुद को होली खेलते देखना साधारण बात नहीं, जानें कौन से स्वप्न देते हैं शुभ और अशुभ संकेत!

Holi Ke Sapne Aana: सोते समय सपने देखना एक बहुत सामान्य सी घटना है लेकिन जब बात स्वप्न शास्त्र की आती है तो बात इतनी भी सामान्य नहीं रह जाती है. दरअसल, स्वप्नशास्त्र के अनुसार सोते समय कोई सपना देखना जीवन से जुड़े कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं. ये सपने हमारे जीवन से जुड़े गहरे संदेश देते हैं. जल्दी ही होली आने वाली है लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि सपने में खुद को या किसी और को होली खेलते देखना शुभ होता है या अशुभ होता है. सपने में कौन से रंग को देखना शुभ होता है और कौन से रंग से अशुभ सकेत मिलते हैं.

सपने में खुद को होली खेलते देखना शुभ या अशुभ

स्वप्नशास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को होली खेलते देखते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इस तरह का सपना अशुभ माना जाता है. हो सकता है कि आने वाले निकट समय में कुछ बुरा हो, सावधान रहें.

सपने में दूसरों को होली खेलते देखना शुभ या अशुभ

अगर आप सपने में किसी और को होली खेलते देखते हैं तो इसे एक शुभ सपने के रूप में देखा जाता है. स्वप्नशास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने बताते हैं कि जल्दी ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

सपने में कौन से रंग से होली खेलते देखना शुभ होता है

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में अगर पीले रंग दिखे जिससे आप खुद को होली खेलते देखते हों तो यह एक अति शुभ सपना है. किसी बड़ी परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है.

सपने में किन रंगों से होली खेलते देखना शुभ नहीं

स्वप्नशास्त्र के अनुसार, सपने में लाल या काला रंग दिखे तो इसे अशुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जल्द ही जीवन में कुछ खतरे आ सकते हैं जिसके लिए सतर्क रहना होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

