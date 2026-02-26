Holika Dahan 2026: होलिका दहन में नई फसल की फली क्यों डाली जाती है, अग्नि देव समेत किन देवताओं से है इसका संबंध?

हिंदू धर्म में होलिका दहन पर्व का बहुत महत्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है. होलिका दहन पर्व होली के पहले आता है और घर की सारी नकारात्मकता को अपने साथ ले जाता है. फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन मनाया जाता है. जिसमें लकड़ियों और उपलों को इकट्ठा करके विधि विधान से जलाया जाता है. इस दिन होलिका की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की भी पूजा कर आशीर्वाद पाया जाता है. होलिका दहन के कुछ नियम हैं जैसे होलिका की अग्नि में नई फसल की फली को डाला जाता है और इस विधि को करते हुए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाता है. आइए जानें नई फसल की फली को होलिका की अग्नि में क्यों जलाया जाता है.

होलिका की अग्नि में क्यों डालते हैं नई फसल की फली?

होलिका दहन की आग सभी बुराइयों को अपने अंदर समाहित कर लेती है. नई फसल की फलियों को जब इस अग्नि में डालते हैं तो ऐसा करते हुए प्रार्थना की जाती है कि सभी घर और जीवन की नकारात्मकता दूर हो और नए साल में सकारात्मकता का संचार हो सके. नई फसल की बालियां, गेहूं और चने की फलियां भी होलिका की अग्नि में डाल दी जाती है. साथ ही अच्छी फल के लिए आभार व्यक्त किया जाता है और अगली फलस अच्छी हो इसकी कामना की जाती है. फली को अग्नि में डालने ते पीछे एक कारण ये भी है कि अग्नि को अति पवित्र माना गया है और साक्षात देवता भी जो भक्त की आहुति को अपने अंदर समाहित कर देवताओं तक पहुंचाते हैं. इस तरह नई फसल को देवताओं को समर्पित करते हैं और इसके लिए फलस की फली को अग्नि में डाला जाता है.

इन मंत्रों का जाप देवताओं का आभार जताएं

ध्यान दें कि नई फसल की फली को होलिका की अग्नि में समर्पित करते हुए हम एक-एक करके देवताओं को समर्पित मंत्रों का जाप करते हैं. ऐसा कर सभी देवी देवताओं को धन्यवाद व्यक्त करते हैं. साथ ही अगली बार फिर से अच्छी फसल हो इसकी प्रार्थना करते हैं. आइए देवताओं के मंत्रों को जानें.

ऊं अग्नये नमः- अग्नि देव को समर्पित इस मंत्र का जाप कर उनको आभार जताते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं. अग्निदेव शुद्धि का प्रतीक हैं.

ऊं वं वरुणाय नमः - वरुण देव के इस मंत्र का जाप कर जल के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं. फसल की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं.

ऊं इंद्राय नम - इंद्र देव के लिए मंत्र जाप कर वर्षा और बिजली के लिए आभार कहते हैं. अगली बार अच्छी फसल हो इसकी प्रार्थना करते हैं.

ऊं सूर्याय नमः - सूर्य देव के मंत्र का जाप कर उन्हें ऊर्जा के धन्यवाद कहते हैं. अच्छी फसल और किसानों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं.

ऊं पृथिव्यै नमः - पृथ्वी माता के लिए मंत्र जाप करते हैं. जीवों का पालन करने व फसल के लिए उर्वरक भूमि देने के लिए धन्यवाद करते हैं.

