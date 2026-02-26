Advertisement
trendingNow13123816
Hindi Newsऐस्ट्रोHolika Dahan 2026: होलिका दहन में नई फसल की फली क्यों डाली जाती है, अग्नि देव समेत किन देवताओं से है इसका संबंध?

Holika Dahan 2026: होलिका दहन में नई फसल की फली क्यों डाली जाती है, अग्नि देव समेत किन देवताओं से है इसका संबंध?

Holika Dahan 2026 Ke Niyam: हिंदू धर्म में होलिका दहन नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का पर्व है जो होली से पहले आता है और घर में सुख-समृद्धि देकर जाता है. आइए जानें होलिका दहन पर अग्नि में नई फसल की फली क्यों डालते हैं और इसका किन देवताओं सें संबंध है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Holika Dahan 2026
Holika Dahan 2026

हिंदू धर्म में होलिका दहन पर्व का बहुत महत्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है. होलिका दहन पर्व होली के पहले आता है और घर की सारी नकारात्मकता को अपने साथ ले जाता है. फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन मनाया जाता है. जिसमें लकड़ियों और उपलों को इकट्ठा करके विधि विधान से जलाया जाता है. इस दिन होलिका की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की भी पूजा कर आशीर्वाद पाया जाता है. होलिका दहन के कुछ नियम हैं जैसे होलिका की अग्नि में नई फसल की फली को डाला जाता है और इस विधि को करते हुए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाता है. आइए जानें नई फसल की फली को होलिका की अग्नि में क्यों जलाया जाता है.

होलिका की अग्नि में क्यों डालते हैं नई फसल की फली?
होलिका दहन की आग सभी बुराइयों को अपने अंदर समाहित कर लेती है. नई फसल की फलियों को जब इस अग्नि में डालते हैं तो ऐसा करते हुए प्रार्थना की जाती है कि सभी घर और जीवन की नकारात्मकता दूर हो और नए साल में सकारात्मकता का संचार हो सके. नई फसल की बालियां, गेहूं और चने की फलियां भी होलिका की अग्नि में डाल दी जाती है. साथ ही अच्छी फल के लिए आभार व्यक्त किया जाता है और अगली फलस अच्छी हो इसकी कामना की जाती है. फली को अग्नि में डालने ते पीछे एक कारण ये भी है कि अग्नि को अति पवित्र माना गया है और साक्षात देवता भी जो भक्त की आहुति को अपने अंदर समाहित कर देवताओं तक पहुंचाते हैं. इस तरह नई फसल को देवताओं को समर्पित करते हैं और इसके लिए फलस की फली को अग्नि में डाला जाता है.

इन मंत्रों का जाप देवताओं का आभार जताएं
ध्यान दें कि नई फसल की फली को होलिका की अग्नि में समर्पित करते हुए हम एक-एक करके देवताओं को समर्पित मंत्रों का जाप करते हैं. ऐसा कर सभी देवी देवताओं को धन्यवाद व्यक्त करते हैं. साथ ही अगली बार फिर से अच्छी फसल हो इसकी प्रार्थना करते हैं. आइए देवताओं के मंत्रों को जानें.

Add Zee News as a Preferred Source

  • ऊं अग्नये नमः- अग्नि देव को समर्पित इस मंत्र का जाप कर उनको आभार जताते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं. अग्निदेव शुद्धि का प्रतीक हैं. 

  • ऊं वं वरुणाय नमः - वरुण देव के इस मंत्र का जाप कर जल के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं. फसल की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं.

  • ऊं इंद्राय नम - इंद्र देव के लिए मंत्र जाप कर वर्षा और बिजली के लिए आभार कहते हैं. अगली बार अच्छी फसल हो इसकी प्रार्थना करते हैं.

  • ऊं सूर्याय नमः - सूर्य देव के मंत्र का जाप कर उन्हें ऊर्जा के धन्यवाद कहते हैं. अच्छी फसल और किसानों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं.

  • ऊं पृथिव्यै नमः - पृथ्वी माता के लिए मंत्र जाप करते हैं. जीवों का पालन करने व फसल के लिए उर्वरक भूमि देने के लिए धन्यवाद करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- महादेव ही नहीं पूरे शिव परिवार से है चंद्रमा का गहरा संबंध, जानिए मन के कारक से कैसे जुड़ी हैं मां चंद्रघंटा गणेश जी और अशोक सुंदरी 

और पढ़ें- मंगल-चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग कर देगा 4 राशि वालों को मालामाल, मन होगा शांत और बढ़ेगी शारीरिक ऊर्जा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

holika dahan 2026

Trending news

मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
Punjab Education Revolution
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
आतंकवाद से नहीं डरते इंडिया वाले, भर-भरकर कश्मीर आए टूरिस्ट्स
Kashmir tourism
आतंकवाद से नहीं डरते इंडिया वाले, भर-भरकर कश्मीर आए टूरिस्ट्स
राहुल ने बताया कैसे वायनाड ने सुलझा दी भाई और बहन की अनबन, सुनाया दिलचस्प किस्सा
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया कैसे वायनाड ने सुलझा दी भाई और बहन की अनबन, सुनाया दिलचस्प किस्सा
सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन
Andhra Pradesh
सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
Tejas
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
National News
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
Punjab news in hindi
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया