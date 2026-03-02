Holika Dahan 2026: होलिका दहन पर चुपचाप कर लें अपनी राशि का यह उपाय, साल भर नहीं होगी धन की कमी!

Holika Dahan 2026: होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन होलिका दहन करने का विधान है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को यानी आज शाम 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 3 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 07 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा. पंचांग के मुताबिक, आज शाम होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 41 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस साल रंग वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि होलिका दहन पर राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना शुभ रहेगा.

अग्नि तत्व राशियां (मेष, सिंह, धनु)

मेष (Aries)- मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति के लिए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही होलिका दहन के बाद लाल फल और गुड़ का दान करना आपके भाग्य को उदय करेगा.

सिंह (Leo)- आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का पाठ करें. इस दिन गुड़ और गेहूं का दान करना आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा.

धनु (Sagittarius)- आध्यात्मिक उन्नति के लिए 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें. चने की दाल या केसर जैसी पीली वस्तुओं का दान अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.

पृथ्वी तत्व राशियां (वृषभ, कन्या, मकर)

वृषभ (Taurus)- मानसिक स्थिरता के लिए चंद्र मंत्र का जाप करें. होलिका दहन के शुभ अवसर पर दूध या चावल का दान करना आपके लिए कल्याणकारी होगा.

कन्या (Virgo)- करियर में सफलता के लिए बुध के मंत्र का जाप करें. इसके अलावा इस दिन हरे फल और वस्त्रों का दान करें. ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है.

मकर (Capricorn)- शनि देव की कृपा पाने के लिए 'ॐ शनैश्चराय नमः' का जाप करें. काले तिल और कंबल का दान आपके जीवन से संघर्षों को कम करेगा.

वायु तत्व राशियां (मिथुन, तुला, कुंभ)

मिथुन (Gemini)- व्यापार में जबरदस्त आर्थिक लाभ के लिए 'ॐ बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी घास या मूंग की दाल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ है.

तुला (Libra)- सुख-सुविधाओं में वृद्धि के लिए लक्ष्मी मंत्र का पाठ करें. सफेद मिठाई और दूध का दान करने से घर में खुशहाली आती है.

कुंभ (Aquarius)- न्याय के देवता शनि देव की विशेष पूजा-अर्चना करें. काले रंग के वस्त्रों का दान करने से पुराने अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे.

जल तत्व राशियां (कर्क, वृश्चिक, मीन)

कर्क (Cancer)- भावनाओं पर नियंत्रण और शांति के लिए चांदी के पात्र में जल भरकर दान करें और चंद्रदेव से मंगल कामना करें.

वृश्चिक (Scorpio)- साहस और सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य रूप से करें. मसूर की दाल का दान करना आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा.

मीन (Pisces)- अटूट सफलता के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें. होलिक दहन पर धार्मिक पुस्तकें या चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

