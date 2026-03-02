Advertisement
trendingNow13127600
Hindi Newsऐस्ट्रोHolika Dahan 2026: होलिका दहन के दिन उबटन लगाकर आग में जलाते हैं मैल, ग्रह दोष दूर करने का ये अनोखा उपाय जानें

Holika Dahan 2026: होलिका दहन के दिन उबटन लगाकर आग में जलाते हैं मैल, ग्रह दोष दूर करने का ये अनोखा उपाय जानें

Holika Dahan par ubtan lagana: होलिका दहन के दिन कुछ जगहों पर उबटन लगाने की परंपरा है. होली जलने के दिन उबटन लगाने की यह रस्‍म कई ग्रह दोषों से भी मुक्ति दिलाती है. जानिए 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के दिन उबटन कैसे बनाएं, लगाएं और जलाएं.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होलिका दहन के दिन करें उबटन का उपाय (Ai Generated Image)
होलिका दहन के दिन करें उबटन का उपाय (Ai Generated Image)

Holika Dahan 2026 Ubtan Rituals: होलिका दहन को लेकर काफी हद तक कंफ्यूजन दूर हो चुका है. 2 मार्च 2026, सोमवार की रात 12 बजकर 50 मिनट से सुबह साढ़े 3 बजे तक ही होलिका दहन करना उचित होगा. वहीं जो लोग शाम को होलिका दहन करना चाहते हैं, वे शाम 6 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजकर 53 मिनट के बीच होली जला सकते हैं. 

अब बात करते हैं होलिका दहन के दिन ग्रह दोषों और निगेटिविटी से निजात दिलाने वाले उबटन के उपाय की. वैसे तो उबटन लगाने का संबंध खूबसूरती बढ़ाने से है लेकिन होलिका दहन के दिन उबटन लगाने का ज्‍योतिषीय महत्‍व भी है. इस दिन विशेष उबटन लगाने से कई ग्रह दोष दूर होते हैं. साथ ही नकारात्‍मकता भी दूर होती है.

यह भी पढ़ें : बेहद शक्‍की और पक्‍के जासूस होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आपके गर्लफ्रेंड ब्‍ऑयफ्रेंड की हो ये बर्थडेट तो तुरंत हो जाएं अलर्ट 

Add Zee News as a Preferred Source

होलिका दहन वाले दिन के लिए उबटन कैसे बनाएं? 

होलिका दहन के दिन लगाया जाने वाला पारंपरिक उबटन सरसों को पीसकर तैयार किया जाता है. साथ ही इसमें हल्‍दी, पानी और सरसों का तेल मिलाया जाता है. फिर इस उबटन को शरीर पर लगाते हैं और सूखने के बाद इसे उतारकर किसी कागज आदि में रख लें. फिर रात को होलिका दहन के समय इस उबटन को अग्नि में अर्पित कर दें. 

इस उबटन के मैल को होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करने के पीछे वजह है कि इससे शरीर की अशुद्धियां और दोष अग्नि में जलकर भस्‍म हो जाते हैं. साथ ही कुंडली के ग्रह दोष भी दूर होते हैं. 

यह भी पढ़ें : 3 मार्च को सिंह समेत इन 4 राशियों की कुंडली में लग सकता है 'ग्रहण', संकट टालने के लिए करें ये काम

ग्रह दोष दूर करता है उबटन 

इस उबटन को बनाने के लिए मिलाई गई सामग्रियां बेहद खास हैं. हल्‍दी का संबंध गुरु ग्रह से है, वहीं सरसों और सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से है, पानी का संबंध चंद्रमा से है. मैल या गंदगी का संबंध राहु से है. ऐसे में उबटन लगाने के बाद उसके मैल को अग्नि में डालने से यह ग्रह दोष दूर होते हैं. 

होलिका दहन के दिन उबटन लगाने और उसके मैल को होली की आग में जलाने की यह परंपरा विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में निभाई जाती है. 

यह भी पढ़ें: टूटेगी होलिका दहन के अगले दिन होली खेलने की परंपरा, हो गया बड़ा मसला, चंद्र ग्रहण के दौरान ही खत्‍म हो जाएगी पूर्णिमा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

holika dahan ubtan

Trending news

बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग