Holika Dahan 2026: होलिका दहन के दिन उबटन लगाकर आग में जलाते हैं मैल, ग्रह दोष दूर करने का ये अनोखा उपाय जानें

Holika Dahan 2026 Ubtan Rituals: होलिका दहन को लेकर काफी हद तक कंफ्यूजन दूर हो चुका है. 2 मार्च 2026, सोमवार की रात 12 बजकर 50 मिनट से सुबह साढ़े 3 बजे तक ही होलिका दहन करना उचित होगा. वहीं जो लोग शाम को होलिका दहन करना चाहते हैं, वे शाम 6 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजकर 53 मिनट के बीच होली जला सकते हैं.

अब बात करते हैं होलिका दहन के दिन ग्रह दोषों और निगेटिविटी से निजात दिलाने वाले उबटन के उपाय की. वैसे तो उबटन लगाने का संबंध खूबसूरती बढ़ाने से है लेकिन होलिका दहन के दिन उबटन लगाने का ज्‍योतिषीय महत्‍व भी है. इस दिन विशेष उबटन लगाने से कई ग्रह दोष दूर होते हैं. साथ ही नकारात्‍मकता भी दूर होती है.

होलिका दहन वाले दिन के लिए उबटन कैसे बनाएं?

होलिका दहन के दिन लगाया जाने वाला पारंपरिक उबटन सरसों को पीसकर तैयार किया जाता है. साथ ही इसमें हल्‍दी, पानी और सरसों का तेल मिलाया जाता है. फिर इस उबटन को शरीर पर लगाते हैं और सूखने के बाद इसे उतारकर किसी कागज आदि में रख लें. फिर रात को होलिका दहन के समय इस उबटन को अग्नि में अर्पित कर दें.

इस उबटन के मैल को होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करने के पीछे वजह है कि इससे शरीर की अशुद्धियां और दोष अग्नि में जलकर भस्‍म हो जाते हैं. साथ ही कुंडली के ग्रह दोष भी दूर होते हैं.

ग्रह दोष दूर करता है उबटन

इस उबटन को बनाने के लिए मिलाई गई सामग्रियां बेहद खास हैं. हल्‍दी का संबंध गुरु ग्रह से है, वहीं सरसों और सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से है, पानी का संबंध चंद्रमा से है. मैल या गंदगी का संबंध राहु से है. ऐसे में उबटन लगाने के बाद उसके मैल को अग्नि में डालने से यह ग्रह दोष दूर होते हैं.

होलिका दहन के दिन उबटन लगाने और उसके मैल को होली की आग में जलाने की यह परंपरा विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में निभाई जाती है.

