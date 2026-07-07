Vastu Upay: घर का वास्तु सही हो तो घर के लोग कई बेवजह की समस्याओं से बच जाते हैं. साथ ही घर में हमेशा सकारात्मकता रहती है, घर के लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहते हैं. आज हम वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे आसान और प्रभावी उपायों के बारे में जानते हैं, जिनको अपनाने से घर की ऊर्जा में तेजी से सकारात्मक बदलाव आते हैं.
वरना, घर में गलत जगहों पर रखी चीजें या दिशाओं का गलत इस्तेमाल तनाव, तंगी, बीमारियों और कलह देता है. मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिलती है. जानिए घर का माहौल बदलने वाले सरल वास्तु टिप्स.
1. ईशान कोण : वास्तु शास्त्र में ईशान कोण यानी कि घर के उत्तर-पूर्वी कोने को ईश्वर का स्थान माना गया है. इस हिस्से में पूजा घर बनाएं. साथ ही ध्यान रखें कि इस हिस्से में कभी भी भारी फर्नीचर, कबाड़ या जूता-चप्पल न रखें. ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं, इस दिशा की ऊर्जा प्रभावित होती है, जो जीवन में कई समस्याएं लाती है.
2. रसोई घर की सही दिशा : वास्तु शास्त्र में दक्षिण-पूर्व कोने को अग्नि कोण कहा गया है. किचन हमेशा अग्नि कोण में ही बनाएं, साथ ही चूल्हा इस तरह रखा हो कि खाना पकाते समय मुख पूर्व की ओर हो. वहीं चूल्हा और पानी का स्थान थोड़ा दूर-दूर हो. चूल्हे के एकदम पास पानी न रखें, न ही सिंक बनवाएं. अग्नि और जल का पास विरुद्ध ऊर्जा पैदा करते हैं.
3. सोने की दिशा: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा दक्षिण दिशा है. यानी कि सोते समय सिर दक्षिण दिशा में हो. यदि ऐसा संभव न हो तो पूर्व दिशा में सिर करके सो सकते हैं. ध्यान रखें कि कभी भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके न सोएं.
4. बाथरूम-टॉयलेट : वास्तु के अनुसार बाथरूम और शौचालय के लिए उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) या पश्चिम दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है. टॉयलेट की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सीट पर बैठते समय मुख दक्षिण की ओर हो.
5. तिजोरी और धन स्थान: घर में धन टिके और बरकत रहे तो अलमारी या तिजोरी को घर के दक्षिण या पश्चिम कोने में इस तरह रखें कि उसका मुख खुलते समय उत्तर दिशा की ओर हो. उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है.
(Disclaimer- यह लेख वास्तु शास्त्र में बताए गए पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. Zee News इसकी पूर्ण सत्यता, प्रभावशीलता या वैज्ञानिक पुष्टि का दावा नहीं करता. किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत निर्णय के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.)