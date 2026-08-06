/सीढ़ियों के नीचे रखा है इन्वर्टर? तुरंत हटा लें, वरना झेलनी पड़ सकती हैं ये परेशानियां

आजकल शहरों में जगह की बड़ी दिक्कत होती है. इसलिए लोग क्या करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे जो खाली जगह मिलती है, वहीं इन्वर्टर, बिजली का मीटर या चप्पल का स्टैंड ठूंस देते हैं. कुछ लोग तो वहीं कूड़ेदान भी रख देते हैं.
देखने में लगता है कि चलो जगह बच गई, काम निकल गया. लेकिन वास्तु के जानकार कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी है. ऐसा करने से घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ सकता है.
अगर आपने सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर रखा है, तो उसे आज ही हटा लीजिए. इसके अलावा वहां बिजली का मेन मीटर, छोटा-मोटा मंदिर, टॉयलेट या बाथरूम बिल्कुल न बनवाएं.
जूता-चप्पल का स्टैंड और कचरे का डिब्बा तो वहां भूलकर भी नहीं होना चाहिए. यह जगह जितनी खाली रहेगी, घर के लिए उतना ही अच्छा होगा.
अब आप सोचेंगे कि सीढ़ी के नीचे सामान रखने से क्या ही फर्क पड़ेगा? तो फर्क बहुत पड़ता है. वहां इन्वर्टर जैसी चीजें रखने से घर में एक अजीब सी नकारात्मक हवा फैलती है.
घर के लोगों का मन काम में नहीं लगता, आलस छाया रहता है. कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बहने लगता है और न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी घेर लेती है.
जब घर में इस तरह का वास्तु दोष बनता है, तो उसका सीधा असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है. बिना बात के घर के सदस्यों का मूड खराब रहने लगता है.
छोटी-छोटी बातों पर तू-तू मैं-मैं होने लगती है. घर की सुख-शांति गायब हो जाती है और हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है.
वास्तु में सीढ़ियों को घर की रीढ़ की हड्डी माना गया है. अब खुद ही सोचिए, अगर हमारी पीठ या रीढ़ पर कोई भारी बोझ रख दे या गंदगी जमा कर दे, तो क्या हम चैन से जी पाएंगे, बिल्कुल नहीं. ठीक वैसे ही, सीढ़ियों के नीचे फालतू का सामान रखने से पूरे घर का संतुलन बिगड़ जाता है.
अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत रहे और फालतू की बीमारियों या मुसीबतों से बचे रहें, तो सीढ़ियों के नीचे की जगह को आज ही साफ कर दें.
इन्वर्टर या बिजली के सामान को किसी दूसरी सही जगह पर शिफ्ट कर दीजिए. इस जगह को एकदम साफ और हल्का रखिए, फिर देखिए घर का माहौल कैसे बदलता है.