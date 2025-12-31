राशिफल 2026 जनवरी : जनवरी में गिल्लियां बिखेर देंगे 4 ग्रह, 5 राशि वालों को चारों तरफ से मिलेगा पैसा, पढ़ें 12 राशियों का मासिक राशिफल

Rashfal 2026 January : 31 दिसंबर की रात सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध के चतुर्ग्रही योग में खत्‍म हो रही है. यह योग धनु राशि में बना है. वहीं जनवरी के दूसरे हफ्ते में मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का मिलन होगा. इन योगों के चलते साल 2026 की शुरुआत कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है. यहां पढ़ें सभी राशियों का मासिक राशिफल जनवरी 2026.

मेष राशि 2026

जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. करियर और कार्य-व्यवसाय में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति या प्रशंसा के योग बन सकते हैं. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा, हालांकि महीने के मध्य में धन के लेन-देन में सावधानी आवश्यक है. आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन अहंकार या जल्दबाजी टकराव का कारण बन सकती है. पारिवारिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हालांकि अत्यधिक परिश्रम के कारण थकान, सिरदर्द या नींद की कमी हो सकती है. छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी.

वृष राशि 2026

वृष राशि वालों के लिए जनवरी स्थिरता और योजनाबद्ध प्रगति का महीना रहेगा. धन-संपत्ति के मामलों में सुधार होगा और बचत बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठेंगे. व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे और नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान व सराहना प्राप्त होगी. प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़े प्रयासों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और दांपत्य संबंधों में विश्वास मजबूत होगा. परिवार में किसी शुभ कार्य या मांगलिक चर्चा की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे.

मिथुन राशि 2026

मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना परिवर्तन, निर्णय और नई संभावनाओं से जुड़ा रहेगा. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं, नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है. व्यापार में लाभ के साथ उतार-चढ़ाव भी रहेंगे, इसलिए जोखिम भरे निर्णयों से बचना बेहतर होगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में संवाद की कमी तनाव का कारण बन सकती है, अतः स्पष्ट और संयमित बातचीत आवश्यक है. परिवार का सहयोग मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी. स्वास्थ्य मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकता है, ध्यान और योग लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्राएं मिश्रित फल देंगी.

कर्क राशि 2026

जनवरी कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक और व्यावहारिक संतुलन बनाने का समय है. कार्य-व्यवसाय में स्थिरता आएगी और लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे. धन की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े जातकों को अधिक परिश्रम करना होगा, सफलता देर से लेकिन स्थायी मिलेगी. प्रेम जीवन में अपनापन और समझ बढ़ेगी. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि नींद की कमी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. धार्मिक या पारिवारिक यात्रा के योग बन रहे हैं.

सिंह राशि 2026

सिंह राशि वालों के लिए जनवरी उपलब्धियों, मान-सम्मान और आत्मगौरव का महीना रहेगा. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. व्यापार में नए अनुबंध और सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम संबंधों में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा तथा परिवार में आपका मार्गदर्शन स्वीकार किया जाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हृदय, रक्तचाप या तनाव से जुड़ी समस्या वाले जातक सतर्क रहें. यात्राएं लाभदायक होंगी और नए संपर्क बनेंगे.

कन्या राशि 2026

कन्या राशि वालों के लिए यह महीना योजनाओं को व्यवहार में उतारने का है. कार्य-व्यवसाय में अनुशासन और परिश्रम से सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा. धन-संपत्ति में सुधार होगा, हालांकि निवेश सोच-समझकर करें. प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी, लेकिन भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर पाचन संबंधी परेशानी से बचाव जरूरी है. छोटी यात्राएं शुभ रहेंगी.

तुला राशि 2026

जनवरी तुला राशि वालों के लिए संतुलन, सहयोग और सामाजिक सक्रियता का महीना रहेगा. करियर में साझेदारी और टीमवर्क से लाभ होगा. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. परिवार और समाज से सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य से बचना आवश्यक है. यात्राएं और सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी.

वृश्चिक राशि 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी आत्मविश्लेषण और प्रगति का संकेत दे रहा है. करियर में मेहनत का फल मिलेगा, हालांकि विरोधियों से सतर्क रहना होगा. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ संभव है. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन संदेह या अधिकार की भावना से बचें. परिवार का सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर तनाव को स्वयं पर हावी न होने दें. यात्राएं लाभकारी रहेंगी.

धनु राशि 2026

धनु राशि वालों के लिए यह महीना विस्तार, उत्साह और नए अवसरों का है. कार्य-व्यवसाय में तेजी आएगी और करियर व शिक्षा में सफलता के संकेत मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में उत्साह और आनंद बना रहेगा. आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात होगी. परिवार में खुशियां रहेंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लंबी यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं.

मकर राशि 2026

मकर राशि वालों के लिए जनवरी परिश्रम, धैर्य और जिम्मेदारी का महीना है. करियर में स्थिरता आएगी और मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा. धन-संपत्ति के मामलों में सुधार होगा. प्रेम जीवन में गंभीरता और समझ बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल सहयोगी रहेगा. स्वास्थ्य में थकान या जोड़ों के दर्द की संभावना है. यात्राएं आवश्यक होंगी लेकिन अंततः लाभकारी सिद्ध होंगी.

कुंभ राशि 2026

कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना नवीनता, योजनाओं और नए प्रयोगों का है. करियर में नए विचार सफल हो सकते हैं. व्यापार में तकनीकी या ऑनलाइन माध्यम से लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रेम संबंधों में मित्रता और समझदारी बढ़ेगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचना आवश्यक है. यात्राएं नए अवसर दिला सकती हैं.

मीन राशि 2026

मीन राशि वालों के लिए जनवरी भावनात्मक संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलावों का महीना रहेगा. करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बचत बढ़ेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता और अपनापन रहेगा. परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जल-तत्व से जुड़े रोगों में सावधानी रखें. धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)