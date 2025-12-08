Advertisement
2026 में खुद मां लक्ष्‍मी आकर बैठेंगी मूलांक 6 वालों के घर, लव लाइफ और करियर में..., पढ़ें वार्षिक अंक राशिफल

साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि आने वाला साल उनके करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, फैमिली लाइफ आदि क्षेत्रों में कैसी रहेगी. जानिए मूलांक 6 वालों का वार्षिक अंक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:17 AM IST
जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 वालों के लिए साल 2026 बेहद खास रहने वाला है. यह साल उन्‍हें आत्मनिरीक्षण करने, ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ने का मौका देगा. 2026 में उन्‍हें अपने अंदर की आवाज सुनना चाहिए, जो उन्‍हें सही मार्गदर्शन देगी. महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने मन की जरूर सुनें. साथ ही यह साल पुराने डरों से निजात पाकर आगे बढ़ने का समय है. वहीं धन, संपत्ति, करियर और रिश्‍तों के मामले में भी साल 2026 बेहद खास रहने वाला है. 

मूलांक 6 करियर मनी अंक राशिफल 2026 
 
मूलांक 6 के जातकों की साल 2026 में आय अच्‍छी रहेगी. लेकिन बेवजह के खर्च से बचें. बचत करने और निवेश करने पर फोकस करें. हालांकि जोखिम भरा निवेश ना करें. साथ ही आलस्‍य से दूर रहें और डटकर काम करें. यह साल रिसर्च, एजुकेशन, रचनात्मकता, तकनीकी या ज्योतिष के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जबरदस्‍त सफलता देने वाला है. करियर में आप खूब उन्‍नति करेंगे. रुके हुए काम पूरे होंगे. विदेश जाने का सपना इस साल पूरा हो सकता है. कारोबारियों के लिए भी समय मुनाफा देने वाला है. ऐसे लोग जिनका कानूनी मसला या केस चल रहा है, उन्‍हें इस साल सफलता मिल सकती है. ध्‍यान रहे कि किसी से वाद-विवाद में ना उलझें. विधार्थियों के लिए समय अनुकूल है मेहनत करें सफलता मिलने की पूरी सम्भावना है.

मूलांक 6 लव लाइफ 2026 

मूलांक 6 के जातक इस साल रिलेशनशिप में गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए इस मामले में सावधानी बरतें. शादी करने के लिए साल अच्‍छा है लेकिन रिश्‍ता देखभाल कर जोड़ें. इस साल रिश्‍तों को लेकर आपकी समझ बढ़ेगी. घर में सुख-शांति रहेगी. अविवाहित लोग का आध्यात्मिक साथी की ओर रुझान हो सकता हैं. जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें. मसले बातचीत से सुलझाएं. 

मूलांक 6 हेल्‍थ राशिफल 2026 
 
मूलांक 6 वालों को इस साल अपनी सेहत का ध्यान रखना जरुरी है. त्वचा और पाचन सम्बंधित बीमारी हो सकती है. नॉनवेज और नशे की लत से दूर रहें. एक्‍सरसाइज करें, प्रकृति के करीब रहें. पोषक भोजन करें. 
 
मूलांक 6 के लिए उपाय: जरूरतमंद विधार्थी को कॉपी, किताब, शिक्षण सामग्री का दान करें. शिव जी की आराधना करें, स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाएं.

लकी कलर: सफेद, नीला, हरा रंग. पीला या सुनहरा रंग का उपयोग ना करें या कम से कम करें. महत्‍वपूर्ण काम के दिन तो पीला या सुनहरा रंग बिल्‍कुल ना पहनें. 
 
लकी अंक: 4, 5, 6

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

