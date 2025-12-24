Advertisement
Aaj Ka Rashifal : चतुर्थी पर मेष-तुला राशि वालों को मिलेगा गणेश जी का आशीर्वाद, पूरा दिन रहेगा शुभ, पढ़ें 24 दिसंबर का राशिफल

Horoscope in Hindi : ज्‍योतिष और धर्म दोनों की नजर से 24 दिसंबर 2025, बुधवार का दिन बहुत खास है. आज बुधवार को गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग बना है. वहीं पंचक का अशुभ काल भी शुरू हो रहा है. जानिए किस राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:00 AM IST
Rashifal 24 december 2025 : आज चंद्रमा गोचर करके शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. साथ ही आज पौष शुक्‍ल चतुर्थी भी है और पंचक का पहला दिन भी है. जानिए मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. 

मेष राशि

आज सप्ताह का सर्वोत्तम दिन रहेगा. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापारियों को कई लाभ मिलने के योग हैं. सट्टे में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत रहेगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने पर लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें: खरमास में पंचक, बुरे समय का डबल अटैक! बना द्विगुण दोष, इन राशि वालों के लिए सबसे ज्‍यादा अशुभ हैं ये 5 दिन

वृषभ राशि

आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. बच्चों का सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता देगा और उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यशाली है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए समय श्रेष्ठ है.

मिथुन राशि

आज थोड़ा उदासी महसूस हो सकती है. कार्य में कुछ रूकावटें आएंगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बांई टांग में दर्द की संभावना है. अपनी भाषा और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें अन्यथा अनावश्यक समस्या उत्पन्न हो सकती है.

कर्क राशि

अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारी नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामले में शुभ परिणाम मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ या सहायता की संभावना है. संतान साहसी बनेगी. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह राशि

आज स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है. छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें. अपने कार्य और रणनीति को किसी के साथ साझा न करें. उधार धन या वस्तु लेने से बचें, वापसी में कठिनाई हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. विरोधी लोग आपको निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दंडाधिकारी शनि की राशि में त्रिग्रही योग, मकर संक्रांति से 4 राशि वालों को मिलेगा इतना पैसा-संपत्ति, राजा जैसी हो जाएगी जिंदगी

कन्या राशि

विद्यार्थी अध्ययन में रुचि और एकाग्रता बनाए रखेंगे. प्रेमी युगलों के लिए दिन सौभाग्यशाली है. व्यापारी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सट्टे में निवेश करने के लिए आज का दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे.

तुला राशि

माता का सहयोग प्राप्त होगा. संपत्ति खरीदने की योजना हो तो समय शुभ है. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वाशिंग मशीन या कंप्यूटर खरीदने के लिए आज अनुकूल है. सिनेमा देखने या पिकनिक मनाने का अवसर मिलेगा. व्यय में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. घर में निर्माण कार्य या गृह सज्जा से संबंधित कार्य होंगे. किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के योग हैं.

वृश्चिक राशि

आज अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम और प्रयास आवश्यक होगा. नया मित्र बन सकता है और पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे. किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर उत्सव में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अनावश्यक और बाहरी भोजन से बचें. पुराने मित्र से संपर्क या अचानक मुलाकात संभव है.

धनु राशि

आज कड़ी मेहनत और संघर्ष का दिन है. तनाव और थकान रह सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. निर्णय लेने और उनकी सफलता के लिए पूर्ण परिश्रम करें. धैर्य बनाए रखें. धन प्राप्ति कठिन परिश्रम से होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकती है.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

मकर राशि

आज परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. आर्थिक पक्ष संतोषजनक रहेगा. परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे. वाणी से दूसरों का मन मोह सकेंगे. खरीद-फरोख्त का कार्यक्रम रद्द करके घर पर समय बिताना बेहतर होगा. दाहिनी आंख में हल्की समस्या हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन लाभ संभव है. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

कुंभ राशि

आज का दिन अपव्यय और उदासी की ओर संकेत करता है. प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. धैर्य बनाए रखें और समस्याओं के समाधान के लिए चंद्रमा ग्रह के मंत्र का जप करें. यात्रा पर सतर्क रहें. प्रेमी/प्रेमिका के लिए दिन एक-दूसरे के संग समय बिताने के लिए शुभ है.

मीन राशि

आज निवेश करने के लिए विशेष शुभ समय है. कठिन समय में किया गया निवेश सहायता प्रदान करेगा. वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. घर में अप्रत्याशित मेहमान आगमन की संभावना है. उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. अथक परिश्रम से बचें क्योंकि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

