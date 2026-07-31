/31 July Rashifal : चोर पंचक से हो रही दिन की शुरुआत, मकर समेत 3 राशि वाले न करें ये बड़ी गलती, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 31 July 2026 : जुलाई महीने का समापन पंचक काल में हो रहा है. आज 31 जुलाई, शुक्रवार की सुबह चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही चोर पंचक प्रारंभ हो गए हैं. जब भी चंद्रमा कुंभ-मीन राशि में होता है, उस 5 दिन की अवधि में पंचक काल लगता है, जिसे हिंदू धर्म और ज्योतिष में अशुभ माना गया है.
जानिए किन लोगों को आज का दिन संभलकर बिताने की जरूरत है और किन लोगों के लिए महीने का अंत सुखद हो सकता है. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल.
किसी शुभचिंतक की प्रेरणा से आप अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे. विद्यार्थियों को अपने परिश्रम के अनुरूप उचित परिणाम ना मिलने से तनाव रहेगा. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. परंतु लाभ के भी उचित अवसर मिलेंगे. किसी पुराने मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी. इस समय स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें.
उपाय - सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 4
पिछले कुछ समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न हो जाएगा. युवा वर्ग ध्यान रखें, कि सफलता पाने के लिए किसी भी नकारात्मक रास्ते का चयन न करें. कारोबार में इस समय कोई नया कार्य शुरू ना करें तथा वर्तमान गतिविधियों को ही व्यवस्थित करने में ध्यान दें. घर में सुख-शांति पूर्ण माहौल रहेगा. अत्यधिक तनाव की वजह से कार्य क्षमता प्रभावित होगी.
उपाय - पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
ससुराल पक्ष के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी. घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें. कारोबार संबंधी गतिविधियों के लिए समय आपके पक्ष में है. कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों के साथ गेट-टुगेदर संबंधी खुशनुमा प्रोग्राम बनेगा. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों में सफलता मिलने की संभावना है. कोई भी लेनदेन या पब्लिक डीलिंग करते समय चौकन्ना रहें. इस समय आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह आपकी कार्य क्षमता और मेहनत से हासिल हो जाएगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं. स्वास्थ्य को नजर अंदाज करना आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है.
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
बच्चों से संबंधित चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलने से राहत रहेगी. कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपसे संबंध खराब कर सकता है. आपका व्यापारिक दृष्टिकोण कार्य क्षेत्र में कई मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेगा. घर में सुखद व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिजन एक दूसरे के साथ जरूर व्यतीत करें. पेट में जलन व एसिडिटी की समस्या रहेगी.
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दे.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
आज यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी और अच्छी जानकारियां भी मिलेंगी. किसी भी तरह की समस्या में अपना आपा नहीं खोए. शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी. परिजनों के साथ शॉपिंग और मनोरंजन आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी.
उपाय - किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने से मन खुश रहेगा. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन तथा परिवार पर ना होने दें. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में छोटी सी गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं. विवाहेतर संबंधों का दुष्प्रभाव घर की सुख-शांति पर पड़ सकता है. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
नवीन कार्यों संबंधी योजना बनेगी और ये योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी होंगी. अगर स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं, तो पहले सोच-विचार अवश्य करें. कर्मचारियों के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा. इसलिए वहां आपकी उपस्थिति रखना अति अनिवार्य है. पति-पत्नी में किसी वजह से आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा. गर्मी की वजह से घबराहट रह सकती है.
उपाय- प्रातः काल उगते सूर्य के दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- हल्का पीला
भाग्यशाली अंक- 3
संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी भी मामले में अड़ना या जिद रखना उचित नहीं है. कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी. प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेंगी. घुटनों व जोड़ों के दर्द जैसी कोई पुरानी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
बातचीत के माध्यम से आज कई मसलों का हल व समाधान मिलेगा. लेकिन किसी के दबाव में आकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें. कारोबार में इस समय अतिरिक्त आय का कोई स्रोत बन सकता है. युवा वर्ग डेटिंग का आनंद लेंगे. ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करते रहें.
उपाय - जरूरतमंद लोगों के लिए चाय-बिस्कुट आदि का इंतजाम करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
आप अपने पारिवारिक तथा व्यवसायिक दायित्वों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखेंगे. अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करना या उधार ना ले. व्यवसाय संबंधी किसी भी तरह का लेन-देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. कमर और पैरों में दर्द जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
आज दिन की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है. अच्छी खबर मिल सकती है. प्रिय जनों से मुलाकात होगी. परंतु अपने मन को संयमित रखें तथा ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दें. कारोबार में लंबे समय से अटका हुआ कोई कार्य संपन्न हो सकता है. लव पार्टनर्स के बीच अच्छा तालमेल रहेगा. डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से प्रभावित लोग अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)