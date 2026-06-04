Horoscope Today 4 June 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा शनि की राशि मकर में आएंगे. साथ ही सूर्य के साथ मिलकर वैध‍ृति योग बनाएंगे. इसके अलावा शुक्‍ल योग और ब्रह्म योग भी बन रहे हैं. मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा या अशुभ, जानने के लिए पढ़ें 4 जून 2026, गुरुवार का राशिफल.

मेष राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: लाभदायक समय है. योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को क्रमबद्ध करना आपको सफलता देगा. कोई मुश्किल कार्य भी आज हल हो सकता है. भूमि अथवा वाहन की खरीदारी संबंधी कार्यों में गति आएगी. आप की कार्य शैली तथा व्यवहार की प्रशंसा होगी.

नेगेटिव: इस समय कुछ पारिवारिक अथवा किसी रिश्तेदार से संबंधित मामले उलझ सकते हैं. समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल रखें अन्यथा कर्ज भी लेना पड़ सकता है. संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि को नजरअंदाज करने के बजाए उनका मार्गदर्शन करें.

व्यवसाय: फाइनेंस संबंधी कार्यों को मजबूत रखें. हार्डवेयर से जुड़े कारोबार में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन सकती है. कोई रुका हुआ आय का स्त्रोत पुनः शुरू हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दें. पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में अस्त-व्यस्त माहौल रहेगा.

लव: पारिवारिक विवादों को समय पर निपटा लेना आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है.

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही करना उचित नहीं है. अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें या दर्शन करें.

वृष राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है. इस समय का उचित सदुपयोग करें. आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे. स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगी.

नेगेटिव: व्यर्थ के वाद-विवाद और नकारात्मक परिस्थितियों से खुद को दूर रखें, साथ ही इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, कि आपकी गतिविधियों और योजनाओं की कोई कॉपी कर सकता है. किसी नजदीकी व्यक्ति से किसी मुद्दे पर वाद-विवाद होने पर शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझाए.

व्यवसाय: व्यावसायिक मामलों में बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है. थोड़ी सी असावधानी या गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से गतिविधियों में कुछ सुधार भी आएगा. नौकरी में आपके बेहतरीन कार्य प्रणाली से कोई तरक्की मिलने की उम्मीद है.

लव: परिवार के साथ मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा. प्रेम प्रसंग में नजदीकियां बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: अस्वस्थता की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन और गुस्सा रह सकता है. सहज और संयमित व्यवहार रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दे.

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मिथुन राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: इस समय आपका लोकप्रियता और जनसंपर्क का दायरा विस्तृत हो रहा है. इसलिए राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें. घर की भी व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी संपन्न हो सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा.

नेगेटिव: ध्यान रखें कि कभी-कभी आपका ध्यान आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित भी कर सकता है. अपनी मनोस्थिति पर काबू रखें. किसी भी तरह के निवेश को फिलहाल टाल दें. महिलाओं पर कामकाज का ज्यादा बोझ बना रहेगा.

व्यवसाय: व्यवसायिक स्थल पर चल रही समस्याओं का आज कुछ हल मिलेगा और गतिविधियां भी बेहतर होगी. परंतु किसी की गलत सलाह नुकसानदायक रह सकती है. बेहतर होगा, कि सभी निर्णय खुद ही ले. कोई व्यावसायिक यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा.

लव: पति-पत्नी आपसी तनाव को समय रहते सुलझाने की कोशिश करें. प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह संबंधी योजनाएं बनेगी.

स्वास्थ्य: खानपान के प्रति लापरवाही की वजह से गैस और पेट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं. नियमित और संतुलित रहे तथा आयुर्वेदिक चीजों का भी सेवन करें.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: चींटियों को सतनाजा खिलाएं.

कर्क राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा आपको रचनात्मक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे. अगर प्रॉपर्टी के सेल:परचेज संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी.

नेगेटिव: जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें और न ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें. संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से डांट:फटकार करने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें. गुस्से और आवेश में आना आपकी समस्याओं को और अधिक बढ़ा सकता है.

व्यवसाय: कारोबार में पैसे संबंधी लेनदेन को स्थगित रखें. साझेदारी संबंधी व्यवसाय में विशेष उपलब्धि मिलेगी. युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी में कोई अथॉरिटी मिलेगी और कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है.

लव: परिवार जनों का सहयोग घर में सुकून भरा माहौल बनाकर रखेगा तथा सभी परिवार जनों के बीच उचित तालमेल बना रहेगा.

स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन तथा कफ संबंधी समस्या रहेगी. आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

भाग्यशाली रंग: बादामी

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.

सिंह राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: आपके संतुलित व्यवहार द्वारा शुभ:अशुभ प्रत्येक परिस्थिति में उचित सामंजस्य बना रहेगा. जिससे आपके कार्यों के बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे. अगर प्रॉपर्टी के खरीद:फरोख्त संबंधी कोई गतिविधि चल रही है, तो आज उससे संबंधित कोई कार्य हो सकता है.

नेगेटिव: किसी भी तरह के वाद:विवाद से खुद को दूर रखें. कुछ विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे. परंतु चिंता ना करें, आपका कुछ भी अहित नहीं होगा. लेकिन कभी:कभी आपका उग्र स्वभाव आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाएगा.

व्यवसाय: व्यवसायिक रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. कर्मचारियों का भी आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा. इंपोर्ट:एक्सपोर्ट संबंधी कारोबार में विशेष फायदा होने वाला है. नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी स्थानांतरण संबंधी कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों से विचार:विमर्श करें.

लव: दांपत्य जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा. प्रेमी:प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा. परंतु वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और अनार के रस से अभिषेक करें.

कन्या राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: आज रुका हुआ कोई कार्य अचानक ही बन जाएगा और आपकी कार्य प्रणाली की सराहना भी होगी. कुछ अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपकी पर्सनेलिटी में भी निखार आएगा. प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी.

नेगेटिव: दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने या बिन मांगे सलाह देने से आपके प्रति अपमानजनक स्थिति भी बन सकती है. बजट व्यवस्थित रखने के लिए अनावश्यक जरूरतों पर काबू बनाकर रखें. घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है.

व्यवसाय: आपको व्यवसाय में नए आर्डर व अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं. इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखे. किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी कार्य की वजह से अनचाहे टूर पर जाना पड़ सकता है.

लव: वैवाहिक जीवन सुखद और व्यवस्थित रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहने से मन प्रफुल्लित रहेगा.

स्वास्थ्य: छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बने रहने से थकान रह सकती हैं. इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: गाय को गुड़-चना खिलाए तथा नमस्कार करें.

तुला राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: लाभदायक जन संपर्क स्थापित होंगे. इन संपर्कों के माध्यम से कोई रुका हुआ कार्य भी संपन्न हो सकता है. इसलिए यह समय सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहने का है. अगर कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उस पर तुरंत कार्य कर सकते हैं.

नेगेटिव: किसी तरह की भी बहस बाजी में अपनी तीखी प्रतिक्रिया न दें तथा शांति और धैर्य से वार्तालाप करें. इस समय कोई भी रिस्क लेना नुकसानदायक रहेगा. बड़े:बुजुर्गों की मार्गदर्शन की अवहेलना करने से आपका नुकसान भी हो सकता है.

व्यवसाय: व्यवसाय में आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. कस्टमर को रिझाने के लिए कुछ ऑफर्स देना फायदेमंद रहेगा. प्रॉपर्टी संबंधी गतिविधियों में डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छी तरह जांच:पड़ताल कर ले. युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई उपलब्धि हाथ में आने से सुकून मिलेगा.

लव: वैवाहिक संबंधों में किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनाव रह सकता है. प्रेम प्रसंगों को विवाह में परिणत होने के योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य: थकान की वजह से थोड़ा मानसिक और शारीरिक तनाव महसूस कर सकते हैं. कुछ समय योगा, व्यायाम आदि के लिए भी जरूर निकालें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: मंदिर जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.

वृश्चिक राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है. कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा. और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण करेगी. आपमें कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी.

नेगेटिव: योजनाएं बनाने के साथ:साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है. संतान का मार्गदर्शन करते रहें, वरना उन की किसी गतिविधि की वजह से घर में तनाव व्याप्त हो सकता है. अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करें. पहले घर के अधूरे काम निपटाना जरूरी है.

व्यवसाय: कारोबार में सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में ही करवाए. स्टाफ अथवा किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोई सीक्रेट बात लीक सकती हैं. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में मुनाफा दायक स्थिति रहेगी. ऑफिस में अपनी फाइलें तथा डाक्यूमेंट्स को अच्छी तरह संभालकर रखें.

लव: घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग बना रहेगा. तथा घर का वातावरण भी सुखद रहेगा. प्रेमी युगल को मुलाकात का अवसर बनेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा. परंतु व्यायाम और योगा को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: प्रकृति के समीप एकांत में कुछ समय बिताना आपको सुकून देगा.

धनु राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: दिन कुछ मिले:जुले प्रभाव वाला व्यतीत होगा. कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी. आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको पॉजिटिव बनाएगा. पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले:शिकवे दूर होंगे.

नेगेटिव: परंतु इस समय किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने की कोशिश ना करें, कुछ ना कुछ व्यवधान रहेंगे. घर के किसी नजदीकी सदस्य के वैवाहिक संबंधों में अलगाव जैसी स्थिति बनने से चिंता रहेगी. दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करना आपकी मान-हानि का कारण बनेगा.

व्यवसाय: कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा, दैनिक इनकम भी बढ़ेगी लेकिन रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों मैं रुचि ना लें. वरना आप नुकसान की स्थिति में रहेंगे और मान:हानि भी संभव है. नौकरी में किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन या तबादले की स्थिति बन रही हैं.

लव: परिवार में प्रेम तथा सामंजस्य पूर्ण व्यवहार रहेगा. प्रेमी:प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और विश्वास रखेंगे.

स्वास्थ्य: खांसी-जुकाम की परेशानी रहेगी. पोलूशन और वर्तमान वातावरण से अपना उचित बचाव रखें.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: घर के वरिष्ठ लोगों की देखभाल करें और उनसे आशीर्वाद ले.

मकर राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाने से आपको सुकून मिलेगा और व्यक्तित्व भी निखरेगा. संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिलने उसे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्र चित्त रहेंगे.

नेगेटिव: लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और जोश से कार्य बिगड़ भी सकते हैं. किसी अनजान व्यक्ति से कोई डील करते समय भी उसके बारे में पहले अच्छी तरह छानबीन व जांच:पड़ताल अवश्य करें. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखने से नकारात्मक प्रभाव आपके मान:सम्मान पर पड़ेगा.

व्यवसाय: व्यवसायिक परिस्थितियां अभी सामान्य ही रहेंगी. किसी परिचित के माध्यम से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है. परंतु व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत भी करने की जरूरत है. नौकरी में मनचाहा कार्यभार मिलेगा.

लव: जीवनसाथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग बना रहेगा. मनोरंजक गतिविधियों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. प्रेम संबंधों के मामले में कुछ निराशा रह सकती हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संबंधी छोटी:मोटी दिक्कतें रहेंगी, परंतु चिंता की बात नहीं होगी. सिर्फ संतुलित दिनचर्या रखें.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: किसी भी एकांत स्थल पर ध्यान, मनन आदि करें, प्राणायाम भी करें.

कुंभ राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा कई सुअवसर सुलभ होंगे. कुछ नया सीखने में भी समय व्यतीत होगा. और यही अनुभव आगे व्यवहारिक जीवन में आपके काम आएगा. सुखद दिन व्यतीत होगा. युवाओं को अपने किसी प्रयास को लेकर सफलता मिलेगी.

नेगेटिव: अगर मन में कुछ नकारात्मकता आए, तो कुछ समय प्रकृति के साथ व मेडिटेशन में व्यतीत करना आपको सुकून देगा. युवा वर्ग को अपने भविष्य से संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है. आय के साथ:साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी.

व्यवसाय: कारोबार में किसी नए काम को शुरू करने की प्लानिंग चल रही है, तो पहले उससे संबंधित पूरी रूपरेखा बना ले. खानपान से संबंधित व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे.

लव: पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य सुखद और मधुरता पूर्ण रहेगा. विपरीत परिस्थितियों के कारण प्रेम संबंधों के उजागर होने की आशंका है.

स्वास्थ्य: गलत खानपान की वजह से गैस व पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं. प्राकृतिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन में लाएं.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: शनि स्त्रोत का पाठ करें और गरीबों के लिए कुछ भोजन आदि की भी व्यवस्था करें.

मीन राशि 4 जून 2026

पॉजिटिव: आज आपकी कोई पुरानी समस्या हल होने वाली है. आपका विवेक और सूझबूझ से लिया गया निर्णय बहुत ही सकारात्मक रहेगा तथा हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे. विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के पेपर वर्क में चल रहे व्यवधान दूर होंगे.

नेगेटिव: प्रैक्टिकल बने, भावुकता और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं. अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें. रुपए:पैसे के मामले में दूसरों पर विश्वास करने की बजाय अपने निर्णय ही सर्वोपरि रखें. खरीदारी करते समय अपने बजट को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

व्यवसाय: व्यावसायिक दृष्टि से ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है. आप फोन द्वारा अपनी पार्टियों के साथ संपर्क में अवश्य रहे. आपको महत्वपूर्ण आर्डर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी पेशा व्यक्तियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आने से अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी. तरक्की भी संभव है.

लव: पारिवारिक व्यवस्था में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में परिणत हो सकती है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा. सिर्फ बदलते वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कत रहेगी. परंपरागत इलाज लेना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)