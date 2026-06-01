Rashifal 1 June 2026: आज चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आज 1 जून को प्रतिपदा तिथि से ज्‍येष्‍ट अधिकमास का कृष्‍ण पक्ष आरंभ हो रहा है. साथ ही आज नया महीना जून और नया सप्‍ताह भी शुरू हो रहा है. इस शुभ मौके पर ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र रहेगा और सफलता देने वाला सिद्ध योग बन रहा है. जानिए आज का 1 जून 2026 का राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों, आज परिवार में कोई शुभ चर्चा आपका मन खुश कर सकती है. जमीन-जायदाद से जुड़ा रुका काम भी आगे बढ़ेगा. किसी भी तरह का लोन लेने से पहले अपनी क्षमता जरूर जांच लें. बिजनेस में सरकारी ऑर्डर मिलने की संभावना है. प्रेम प्रसंगों में समय बर्बाद न करें. स्वास्थ्य में चक्कर या मितली की शिकायत हो सकती है. आज किसी सफाई कर्मचारी की मदद जरूर करें.

पॉजिटिव: सुखद दिन व्यतीत होगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी. जमीन-जायदाद संबंधी रुका हुआ काम हल हो सकता है. पिछले कुछ समय की मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

नेगेटिव: विद्यार्थी और युवा वर्ग किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर निराश न हों. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. लोन या उधारी लेने से पहले अपनी क्षमता का मूल्यांकन अवश्य करें.

व्यवसाय: आज कई गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी. सरकारी संस्थाओं से जुड़ा कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. मेहनत के अनुरूप फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

लव: घर का वातावरण सुखद और अनुशासित रहेगा. युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों और सोशल मीडिया में समय व्यर्थ न करें.

स्वास्थ्य: मितली और चक्कर जैसी समस्या रह सकती है. घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार फायदेमंद रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: रास्ते में किसी सफाई कर्मचारी को दान अवश्य दें.

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वृष (Taurus)

वृष राशि वालों, आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभदायक सौदा हो सकता है. निवेश करते समय सावधानी रखें और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. बिजनेस में आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. मौसम बदलने से कमजोरी महसूस हो सकती है. आज बच्चों को मिठाई या फल जरूर बांटें.

पॉजिटिव: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदेमंद डील हो सकती है. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

नेगेटिव: भावुकता के बजाय व्यवहारिक सोच रखें. रिस्क वाले कार्यों में पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है. यात्रा के दौरान अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: व्यवसायिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल है. साझेदारी के कारोबार में गलतफहमियों से बचना जरूरी है. आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर फोकस रखें.

लव: परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: मौसम परिवर्तन की वजह से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. खानपान व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: बच्चों को फल और मिठाई बांटें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों, आज समय का सही उपयोग आपको बड़ी सफलता दिला सकता है. आलस से दूरी बनाकर रखें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में और मेहनत करनी होगी. बिजनेस में काम की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दें. बीपी और शुगर के मरीज लापरवाही न करें. आज किसी जरूरतमंद छात्र की मदद जरूर करें.

पॉजिटिव: समय की कीमत समझकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. पुराने तनाव से राहत मिलेगी. भवन निर्माण संबंधी रुका कार्य दोबारा शुरू हो सकता है.

नेगेटिव: आलस और सुस्ती को खुद पर हावी न होने दें. उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. अध्यात्म और ध्यान में समय बिताना लाभदायक रहेगा.

व्यवसाय: कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दें. उच्च अधिकारियों के साथ बहस से बचें.

लव: परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज नियमित जांच करवाते रहें.

भाग्यशाली रंग: बादामी

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है. किसी प्रिय व्यक्ति से उपहार मिलने की संभावना है. गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर कंट्रोल रखें. बिजनेस में नई शुरुआत करने से बेहतर है कि पुराने कामों पर फोकस करें. बीपी मरीज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आज भगवान लक्ष्मी नारायण को मीठे चावल का भोग लगाएं.

पॉजिटिव: आनंददायक दिन रहेगा. किसी प्रियजन से उपहार मिलने की संभावना है. राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल होंगी.

नेगेटिव: काम की अधिकता से गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: नई योजना शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें. पार्टनरशिप व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें.

लव: परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. बीपी मरीज दवाइयों में लापरवाही न करें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और मीठे चावल का भोग लगाएं.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों, आज रुका हुआ पैसा मिलने से राहत मिलेगी. दूसरों के मामलों में दखल देना नुकसानदायक हो सकता है. बिजनेस में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. गैरकानूनी कामों से दूरी बनाकर रखें. मौसम बदलने से सर्दी-जुकाम की परेशानी हो सकती है. सुबह नंगे पैर मंदिर जरूर जाएं.

पॉजिटिव: स्थान परिवर्तन संबंधी योजना सफल हो सकती है. रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. करीबी मित्र की सलाह लाभदायक रहेगी.

नेगेटिव: दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से विवाद हो सकता है. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है.

व्यवसाय: मेहनत के अनुसार उचित परिणाम मिलेंगे. गैरकानूनी कार्यों से दूरी बनाए रखें. पारिवारिक सहयोग से कारोबार में उन्नति होगी.

व्यवसाय: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है.लव: घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा. संतान के करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य: मौसम की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार जैसी परेशानी रह सकती है.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: सुबह नंगे पैर मंदिर जाकर देव दर्शन करें.

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कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों, आज नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होगा. बिजनेस में अच्छे मौके मिलेंगे और सरकारी काम भी बन सकते हैं. फिजूलखर्ची से बचें. मौसमी बीमारियों से सावधान रहें. आज शिव-पार्वती की पूजा जरूर करें.

पॉजिटिव: नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं. रुकी हुई आय का स्रोत दोबारा शुरू हो सकता है. प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभ देगा.

नेगेटिव: विद्यार्थी मौज-मस्ती में समय न गंवाएं. अनावश्यक खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं. दूसरों की बुराई से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: व्यवसायिक व्यवस्था में सुधार आएगा. सरकारी कार्यों में प्रभावशाली व्यक्ति की मदद मिलेगी.

लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में मुलाकात का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.

भाग्यशाली रंग: आसमानी

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: शिव-पार्वती की पूजा करें.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों, आज आपकी प्रतिभा सबके सामने चमकेगी. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. बिजनेस में नया अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में गैस और माइग्रेन की परेशानी रह सकती है. आज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें.

पॉजिटिव: आपकी योग्यता और कार्य क्षमता उभरकर सामने आएगी. समाज और परिवार में सम्मान बढ़ेगा. यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

नेगेटिव: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. गुस्से की बजाय शांत व्यवहार रखें.

व्यवसाय: कारोबार में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के बॉस के साथ संबंध बेहतर होंगे.

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों से दूरी रखना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी की वजह से सिरदर्द और माइग्रेन परेशान कर सकता है.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी योजनाओं को अमल में लाने का सही समय है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और किसी पर ज्यादा भरोसा न करें. बिजनेस विस्तार पर गंभीरता से विचार करें. परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन प्रेम से सब संभल जाएगा. आज घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.

पॉजिटिव: अपनी योजनाओं को लागू करने का बेहतरीन समय है. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से बड़ा निर्णय लेने में सफलता मिलेगी. युवा वर्ग उपलब्धि हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करेगा.

नेगेटिव: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें.

व्यवसाय: व्यवसाय विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करें. ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से परेशानी हो सकती है.

लव: परिवार में थोड़ा सामंजस्य की कमी रह सकती है. लव पार्टनर को उपहार देने से संबंध मधुर होंगे.

स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही शुभ कार्य करें.

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धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों, आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा लेंगे. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. प्रॉपर्टी के कागजात ध्यान से जांचें. बिजनेस में नई शुरुआत से पहले सलाह जरूर लें. स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो सकती है. आज किसी धर्मस्थल में सेवा जरूर करें.

पॉजिटिव: जिम्मेदारियों को योजनाबद्ध तरीके से निभाने में सफलता मिलेगी. दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी. युवाओं को मनचाही सफलता मिलेगी.

नेगेटिव: भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है. जमीन-जायदाद के कागजात अच्छी तरह जांच लें.

व्यवसाय: कारोबार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. नई गतिविधि शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें.

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. विपरीत लिंगी लोगों से दूरी बनाए रखें.

स्वास्थ्य: मौसम बदलने से थकान और कमजोरी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: किसी धर्मस्थल पर साफ-सफाई की सेवा करें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों, आज आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. गुस्से और अहंकार से रिश्ते खराब न करें. बिजनेस में बिक्री बढ़ेगी और युवाओं को करियर में अच्छा मौका मिलेगा. तनाव और थकान से बचें. आज जरूरतमंद को दवाइयां दान करें.

पॉजिटिव: व्यस्तता के बावजूद अधिकतर कार्य समय पर पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य बन सकता है. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

नेगेटिव: अहंकार और गुस्से से रिश्तों में तनाव आ सकता है. दिखावे पर अधिक खर्च न करें.

व्यवसाय: व्यवसाय में अवरोध दूर होंगे और बिक्री बढ़ेगी. युवाओं को करियर से जुड़ा अवसर मिलेगा.

लव: परिवार और व्यवसाय में अच्छा तालमेल बना रहेगा. पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य: तनाव और थकान दिनचर्या बिगाड़ सकती है.

भाग्यशाली रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: जरूरतमंद को दवाइयों का दान करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों, आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में शानदार बनी हुई है. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वालों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा. सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है. आज किसी बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति की मदद जरूर करें.

पॉजिटिव: ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना है.

नेगेटिव: निर्णय लेने में असमंजस रह सकता है. जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें.

व्यवसाय: मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा अवसर मिलेगा. सरकारी काम में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है.

लव: परिवार के साथ समय बिताएं. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य: सिरदर्द और माइग्रेन परेशान कर सकता है.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: किसी वृद्ध और असहाय व्यक्ति की मदद करें.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों, आज अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी बड़ी समस्या हल कर सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सेहत के लिए इम्यूनिटी मजबूत रखें. आज कन्याओं को मिठाई जरूर खिलाएं.

पॉजिटिव: अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा. संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी. घर में अनुशासन और सुखद वातावरण बना रहेगा.

नेगेटिव: वाद-विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं. अचानक खर्च बढ़ सकता है. दूसरों की जिम्मेदारी उठाने से तनाव रहेगा.

व्यवसाय: निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें. प्रॉपर्टी से जुड़ी अच्छी डील हो सकती है. ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा होने से राहत मिलेगी.

लव: परिवार के साथ शॉपिंग और मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य: इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: देवी उपासना करें और कन्याओं को मिठाई खिलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)