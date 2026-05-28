Aaj Ka Rashifal 28 May 2026: आज किस्मत किसका देगी साथ, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 May 2026: आज चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और लोगों को रिश्तों और व्यवहार में संतुलन बनाने की प्रेरणा देंगे. कई लोग आज हर मामले में अपनी ही बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है. सामने वाले की सोच को समझना भी जरूरी है. जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा.

मेष राशि 28 मई 2026

आज कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग की अहमियत समझ में आ सकती है. हर काम अकेले करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है. आर्थिक मामलों में रुका धन मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में खर्च करने से बचें. प्रेम जीवन में साथी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, हालांकि आपका गुस्सा माहौल बिगाड़ सकता है. शाम के समय मन थोड़ा बेचैन रह सकता है. अतः किसी भी बहस में न पड़े ज्यादा बोलने से बात बिगड़ सकती है. उपाय के रूप में हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ऊँ हनुमते नमः” का 11 बार जप करें. हनुमानजी की कृपा बनी रहेगी.

वृष राशि 28 मई 2026

आज आपका ध्यान आराम, सुविधा और स्थिरता पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में बनती दिखाई देगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. आर्थिक मामलों में पुराने प्रयास अब लाभ देना शुरू कर सकते हैं. प्रेम जीवन में रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा. खानपान में लापरवाही पेट संबंधी परेशानी बढ़ा सकती है. जरूरत से ज्यादा आराम कामों में देरी करा सकता है. उपाय के रूप में मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और सफेद मिठाई का दान करें. दिन अच्छा गुजरेगा.

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मिथुन राशि 28 मई 2026

आज आपकी बातचीत और चतुराई लोगों को प्रभावित करेगी. कार्यक्षेत्र में नए संपर्क भविष्य में फायदा दे सकते हैं. सोशल मीडिया, व्यापार और लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में हल्की-फुल्की नोकझोंक भी रोमांच बनाए रखेगी. एक साथ कई काम करने से मानसिक थकान बढ़ सकती है. हर बात को मजाक में लेना ठीक नहीं हैं. अन्यथा रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं. आज के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे रंग की वस्तु अपने पास रखें. जिस काम की चाह मन के अंदर है वह कार्य पूर्ण होगा.

कर्क राशि 28 मई 2026

आज आपका मन अपने लोगों और निजी जीवन के आसपास ही घूमता रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप बिना ज्यादा दिखावे के काम पूरा करना पसंद करेंगे. घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन मन की बात कहने में झिझक बनी रह सकती है. रात के समय पुरानी बातें याद आ सकती हैं. हर बात मन में दबाकर न रखें यदि कोई बात आपके दिल में है तो उस बात को बाहर आने दें नहीं तो तनाव बढ़ा सकता है. आज के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और चावल का दान देना लाभकारी होगा.

सिंह राशि 28 मई 2026

आज लोगों के बीच आपकी मौजूदगी प्रभावशाली रहेगी. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण बना रहेगा और कोई पुराना परिचित फिर संपर्क कर सकता है. बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. किसी को खुश करने की चाह में जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दें. नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है. अपने व्यक्तित्व को गंभीर बना कर रखें, जिससे सामने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. उपाय के रूप में सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. बिगड़े हुए काम बनने की पूरी संभावना है.

कन्या राशि 28 मई 2026

आज छोटी-छोटी बातों पर आपकी नजर बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ किसी बड़ी गलती को रोक सकती है. आर्थिक मामलों में बचत की योजना बनाना लाभ देगा. प्रेम जीवन में स्पष्टता चाहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्लेषण साथी को परेशान कर सकता है. पेट और गैस की समस्या परेशान कर सकती है. यात्रा लाभकारी रहेगी. किसी पावन स्थल पर जाने का विचार बन सकता है. सुझाव के रूप में यदि हम कहें तो हर बात में कमी निकालने की आदत कम करें. यह आपके लिए लाभकारी रहेगा. गाय को हरी घास खिलाएं और गणपति का स्मरण करें. सफलता धीरे-धीरे मिलने लगेगी.

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तुला राशि 28 मई 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि में रहकर आपको अधिक आकर्षक और सामाजिक बनाएंगे. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. आज के दिन आप अपने लोगों के साथ भावनात्मक लगाव महसूस करेंगे. हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा. कार्यक्षेत्र में साझेदारी वाले काम लाभ दे सकता है. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर फैशन और आराम पर. शेयर बाजार में पैसा सोच-समझकर लगाएं नहीं तो नुकसान हो सकता है. आज के दिन प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल रहेगा. पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे आप अपने दिल की बात खुलकर व्यक्त करेंगे. सुझाव के रूप में यदि हम कहें तो सबको खुश करने की कोशिश में खुद को नजरअंदाज न करें. मां दुर्गा को गुलाबी फूल अर्पित करें और उनका आशिर्वाद लें.

वृश्चिक राशि 28 मई 2026

आज आप लोगों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति आपको दूसरों से आगे रख सकती है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ संभव है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है. प्रेम जीवन में अधिकार भावना तनाव बढ़ा सकती है. शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा. आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है. पुरानी बातों को बार-बार याद करने से मन भारी हो सकता है. अतः हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल मसूर दान करें. पूरा दिन अच्छा बितेगा.

धनु राशि 28 मई 2026

आज आपका मन नई जगहों और नए अनुभवों की ओर भागेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक विचार लाभ देंगे, लेकिन अनुशासन की कमी परेशानी बढ़ा सकती है. यात्रा और मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में खुलापन रहेगा, लेकिन ज्यादा बंधन पसंद नहीं आएंगे. परिवार जिम्मेदारियों की याद दिला सकता है. अधूरे कामों को टालने की आदत नुकसान दे सकती है. यदि हो सके तो केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और पीली वस्तु का दान करें.

मकर राशि 28 मई 2026

आज आपका ध्यान केवल उन कामों पर रहेगा जिनसे भविष्य मजबूत हो सके. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समय की पाबंदी तारीफ दिलाएगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता बढ़ेगी. प्रेम जीवन में भावनाओं से ज्यादा जिम्मेदारियां निभाने पर जोर रहेगा. परिवार में कोई अहम फैसला आपकी राय से लिया जा सकता है. काम के बीच आराम के लिए भी समय जरूर निकालें नहीं तो सेहत खराब हो सकती है. खान-पान पर ध्यान जरूर दें. उपाय के रूप में शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि 28 मई 2026

आज आपके अंदर नये-नये विचार उत्पन्न होंगे. आपका मन कुछ नया और अलग करने को कहेगा. तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम करने के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव लाभदायक साबित हो सकता है. प्रेम जीवन में किसी नई बातचीत से उत्साह बढ़ेगा. दोस्तों के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. अनियमित दिनचर्या स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है. व्यवसाय से जुड़ी यात्रा हो सकती है. कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे न करें उसके पक्ष और विपक्ष पर जरूर चिंतन करें साथ ही उसे लागू करने लिए व्यावहारिक पक्ष भी देखें. काले तिल बहते जल में प्रवाहित करें. इससे आपको विशेष लाभ मिलेंगे.

मीन राशि 28 मई 2026

आज आपका मन शांत वातावरण और भावनात्मक सुरक्षा चाहता रहेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच लाभ देगी, लेकिन व्यावहारिक मामलों में उलझन बनी रह सकती है. पुराने खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं. प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मानसिक राहत देगा. ध्यान और पूजा-पाठ की ओर झुकाव बढ़ेगा. गुरु की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होगा. धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है. आज के दिन भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय लेने से जरूर बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है. उपाय के रूप में भगवान विष्णु का स्मरण करें और पीले फूल अर्पित करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)