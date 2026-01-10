Advertisement
Rashifal 10 January 2026 : मेष राशि वालों को सेहत करेगी परेशान, कन्‍या वालों को होगा धन लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 10 January 2026 : मेष राशि वालों को सेहत करेगी परेशान, कन्‍या वालों को होगा धन लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Today 10 January 2026 : आज चंद्रमा कन्‍या राशि में संचरण करेंगे. वहीं मंगल और गुरु 180 डिग्री पर रहेंगे. यह स्थिति कन्‍या और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ फल देगी. पढ़ें 10 जनवरी 2026 का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:00 AM IST
Rashifal 10 January 2026 : मेष राशि वालों को सेहत करेगी परेशान, कन्‍या वालों को होगा धन लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 10 January 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार 10 जनवरी 2026, शनिवार का दिन चंद्रमा, मंगल और गुरु के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. मंगल और गुरु एक-दूसरे के सामने 180 डिग्री पर रहेंगे. जानें सभी 12 राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल. 

मेष राशि

आज स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है, अतः सावधानी आवश्यक है. छुपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहें और अपने मन की बात या कार्य-योजनाएं किसी से साझा न करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है. जहां तक संभव हो, उधार लेने से बचें, क्योंकि लौटाने में कठिनाई आ सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले जातकों को संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी. अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें, क्योंकि विरोधी पक्ष आपको निशाना बनाने का प्रयास कर सकता है.

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का अरुण के साथ नवपंचम राजयोग, 4 राशि वाले दोनों हाथ से समेटेंगे पैसा, जीवन में आएंगी खुशियां

वृष राशि

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अध्ययन में रुचि बढ़ाने वाला है. प्रेमी युगलों के लिए समय अनुकूल और सौभाग्यदायक रहेगा. व्यापारी वर्ग व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सट्टे में निवेश करने के इच्छुक जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मिथुन राशि

आज माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. संपत्ति खरीदने के लिए दिन शुभ है. एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी या कंप्यूटर जैसी वस्तुओं की खरीदारी के योग बन रहे हैं. मनोरंजन के लिए सिनेमा या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे खर्च बढ़ेगा. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे. घर में गृह-सज्जा या निर्माण से जुड़े कार्य हो सकते हैं. किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने के संकेत भी हैं.

कर्क राशि

लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज विशेष परिश्रम और एकाग्रता की आवश्यकता होगी. किसी नए मित्र से परिचय हो सकता है. पड़ोसियों से संबंधों में सुधार आएगा. किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहां उत्सव में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, दुर्घटना की आशंका है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहरी भोजन से बचें. किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क या मुलाकात संभव है.

यह भी पढ़ें: मेहनत कर-करके दम निकल जाता है, तब इन बर्थडेट वालों को मिलती है सक्‍सेस, केतु करते हैं कबाड़ा!

सिंह राशि

आज संघर्ष और मेहनत का दिन है, जिससे मानसिक तनाव और थकान हो सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बनाए रखेगा. आप साहस के साथ कोई बड़ा निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए पूरा प्रयास करेंगे. धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धन परिश्रम के बाद ही प्राप्त होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान को शिक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

कन्या राशि

आज परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. परिवारजन आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी वाणी लोगों को आकर्षित करेगी. खरीद-फरोख्त से जुड़े कार्यक्रम टल सकते हैं और आप घर पर समय बिताना पसंद करेंगे. दाहिनी आंख में हल्की समस्या हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग हैं. पारिवारिक कार्यों मंन जीवनसाथी का अच्छा सहयोग मिलेगा.

तुला राशि

आज का दिन व्यय, उदासी और मानसिक असंतोष का संकेत दे रहा है. कई क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. धैर्य बनाए रखें और मानसिक शांति के लिए चंद्रमा के मंत्र श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः का जप करें. यात्रा करते समय सावधानी आवश्यक है. प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए एक-दूसरे का साथ प्राप्त करने का योग है.

वृश्चिक राशि

निवेश के लिए आज का दिन विशेष शुभ है. आज किया गया निवेश भविष्य में संकट के समय सहायक सिद्ध होगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. अचानक कुछ अतिथि घर आ सकते हैं, जिनका स्वागत करने से शुभ फल प्राप्त होंगे. अत्यधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं दिख रहा है.

धनु राशि

आज सप्ताह का श्रेष्ठ दिन सिद्ध होगा. समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापारियों को अनेक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. सट्टे में निवेश के लिए समय अनुकूल है. आप आत्मनिर्भरता महसूस करेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें तो विशेष लाभ होगा.

यह भी पढ़ें: मकर संक्रांति कब है? कब से कब तक रहेगा पुण्‍यकाल, स्‍नान-दान का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लें

मकर राशि

आज किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिलेगा. संतान का सहयोग आपको प्रसन्नता और उत्साह प्रदान करेगा. उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यदायक है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय आरंभ करने का यह उत्तम दिन है.

कुंभ राशि

आज मन कुछ उदास रह सकता है और कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में निवेश किया जा सकता है, लेकिन सोच-समझकर. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बांई टांग में दर्द की शिकायत हो सकती है. वाणी में संयम रखें, अन्यथा अनावश्यक परेशानी बढ़ सकती है.

मीन राशि

अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रेमी-प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं. संतान साहसी बनेगी. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणामों के लिए और अधिक परिश्रम करना होगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

