Hindi Newsऐस्ट्रोDaily Horoscope 11 February 2026 : मकर राशि वालों को जिम्‍मेदारियों का बोझ करेगा परेशान, मीन की लव लाइफ में बढ़ेगा प्‍यार, जानें आज का राशिफल

आज का राशिफल : 11 फरवरी को मेष राशि के जातक सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने पर ध्‍यान दें. वहीं मिथुन राशि वालों के विचार स्‍पष्‍ट रहेंगे. यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल 11 फरवरी 2026. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:00 AM IST
Horoscope Today 11 February 2026 : आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. साथ ही धन-समृद्धि और प्रेम के दाता शुक्र ग्रह गोचर करके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं पंचांग के अनुसार आज व्‍याघात योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग बन रहा है. जानिए मेष से मीन राशि का आज का राशिफल 11 फरवरी 2026. 

मेष
आज कार्यक्षेत्र में किसी नए समाधान पर ध्यान दें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने से काम आसानी से पूरा होगा. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी. प्रेम जीवन में छोटे सरप्राइज रिश्ते मधुर बनाएंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य पर हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी लें.
वृष
आज स्थिरता और धैर्य आपके दिन की मुख्य ताकत रहेंगे. कार्यक्षेत्र में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम सफल होंगे. परिवार में किसी विवाद का शांतिपूर्ण हल मिलेगा. प्रेम जीवन में समझदारी से संवाद करें. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लाभकारी रहेगा.
मिथुन
आज आपके विचार तेज और स्पष्ट रहेंगे. कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ होगा. परिवार में किसी की मदद से मानसिक संतुलन मिलेगा. प्रेम जीवन में खुलकर संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. यात्रा या नए संपर्क से अवसर मिल सकते हैं.
कर्क
आज भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रहेगी. कार्यक्षेत्र में किसी चुनौतीपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए सोच-समझकर कदम उठाएँ. परिवार का सहयोग मानसिक संतुलन देगा. प्रेम जीवन में भरोसा और अपनापन बनाए रखें. खर्च नियंत्रित रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
सिंह
आज आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता का सही इस्तेमाल करें. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और सामंजस्य बना रहेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी.

कन्या
आज व्यावहारिक सोच और सूझबूझ से निर्णय लें. कार्यक्षेत्र में बारीकियों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. परिवार में किसी की मदद करना संतोष देगा. प्रेम जीवन में अपेक्षाओं को संतुलित रखें. आर्थिक मामलों में अचानक खर्च से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
तुला
आज संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग से काम आसानी से होगा. परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. प्रेम जीवन में खुला संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा. आर्थिक मामलों में संयम रखें. हल्की सैर या मेडिटेशन तनाव कम करेंगे.
वृश्चिक
आज आत्मविश्लेषण और रणनीति बनाने का दिन है. कार्यक्षेत्र में गहन सोच से सही दिशा मिलेगी. परिवार में पुराने अनुभव मदद करेंगे. प्रेम जीवन में भावनाओं को स्पष्ट करना जरूरी है. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. अकेले समय से मानसिक स्पष्टता मिलेगी.
धनु
आज उत्साह और प्रेरणा बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में नए विचारों पर ध्यान दें. परिवार में सहयोग और अपनापन मिलेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. मित्रों से हुई बातचीत नई सोच देगी.
मकर
आज जिम्मेदारियों का दबाव अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम धीरे नजर आएगा. परिवार में किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन मददगार रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बनाए रखें. खर्च पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
कुंभ
आज नए दृष्टिकोण और रचनात्मकता के लिए तैयार रहेंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण काम में सूझबूझ दिखाएँ. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता और समझ का संतुलन बनाए रखें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे.

मीन
आज संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता अधिक रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ से कठिन काम सुलझेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. खर्च नियंत्रित रखें. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा.

