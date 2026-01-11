Advertisement
trendingNow13069751
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 11 January 2026: कर्क वालों को मिलेगा जीवनसाथी का साथ, वृश्चिक के जातकों का बढ़ेगा खर्च! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 January 2026: कर्क वालों को मिलेगा जीवनसाथी का साथ, वृश्चिक के जातकों का बढ़ेगा खर्च! पढ़ें पूरा राशिफल

Today Horoscope 11 January 2026: आइए आज का राशिफल के इस सेगमेंट में  हम जानेंगे कि आज यानी 11 जनवरी 2026 रविवार का दिन किस राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है और किनके लिए अशुभ परिणाम दे सकता है. आइए आज का पूरा राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal 11 January 2026
Aaj ka Rashifal 11 January 2026

Aaj ka Rashifal 11 January 2026, Horoscope Today: 11 जनवरी 2026, रविवार यानी आज 11 जनवरी 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में गोचर हो रहा है. सूर्य इस समय धनु राशि में संचरण कर रहे है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए अच्छा हो सकता है और कइयों के लिए दिन नकारात्मक फलदायी भी हो सकता है. आइए 11 जनवरी 2026, रविवार का दैनिक राशिफल जानें.

दैनिक राशिफल, 11 जनवरी 2026
मेष राशि
आज परिवार के साथ पिकनिक या मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है. अविवाहित जातकों को मित्रों या संबंधियों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव प्राप्त होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने और नए रिश्ते की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. अपने मित्र या जीवनसाथी को उपहार देने से संबंध और प्रगाढ़ होंगे. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही से गुप्त या मूत्र संबंधी समस्या हो सकती है. कुल मिलाकर आज का दिन आनंद, सुख-सुविधा और मनोवांछित प्रसन्नता प्रदान करने वाला है.

वृष राशि
संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा. सट्टे या जोखिम भरे निवेश से लाभ के संकेत हैं. विद्यार्थी अध्ययन में मन लगाकर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रेमी-प्रेमिका के बीच मुलाकात संभव है. व्यापारियों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी. जीवनसाथी से संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण बने रहेंगे. आज के दिन पुराने मित्रों से बात-चित हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि
आज का दिन पूर्ण रूप से प्रसन्नतादायक रहेगा. संतान से सुखद समाचार मिलेगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और नए प्रेम संबंध बनने की भी संभावना है. आप अपने कार्य ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और निष्ठा से पूर्ण करेंगे. आज भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए सट्टा या जोखिम भरे निवेश से लाभ संभव है. विद्यार्थी पूरी एकाग्रता से अध्ययन करेंगे. व्यापारी वर्ग नए उद्योग या योजनाओं में ऊर्जा लगाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या उन्नति के संकेत मिल सकते हैं.

कर्क राशि
आज घर-परिवार में प्रसन्नता, उल्लास और आपसी सामंजस्य का वातावरण रहेगा. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय लाभकारी रहेगा. जीवनसाथी का हर क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से कुछ भटक सकता है, इसलिए उन्हें एकाग्र रहने का प्रयास करना चाहिए.

सिंह राशि
आज कठोर परिश्रम और संघर्ष का दिन है. किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको पूरी शक्ति और साहस लगाना होगा. आपकी मेहनत अंततः सफलता दिलाएगी. छोटे भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेमी युगलों के बीच प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि नए व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.

कन्या राशि
आज का दिन धन-संग्रह और निवेश के लिए शुभ है. नया घर या संपत्ति खरीदने के लिए समय उत्तम है. घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है. आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए दिन अनुकूल है. यदि किसी विरोधी या पुराने विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो पहल करें, सफलता अवश्य मिलेगी.

तुला राशि
आज का दिन पूर्णता और संतुलन का है. विद्यार्थी एकाग्र होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे और अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे. नौकरीपेशा जातकों से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. अविवाहित लोगों को रिश्तेदारों या पड़ोसियों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बना रहेगा.

वृश्चिक राशि
आज आपको प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है. खर्च आय से अधिक हो सकता है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें. खान-पान में लापरवाही से बचें. आर्थिक नुकसान की संभावना है. जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है, इसलिए संवाद में संयम रखें. विद्यार्थी समय को व्यर्थ कार्यों में न गंवाएं. व्यापारियों की लंबी यात्रा अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगी.

धनु राशि
आज धन लाभ के प्रबल योग हैं. लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं और सपने पूरे हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ रूमानी समय व्यतीत करेंगे. बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

मकर राशि
वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग व्यवसाय विस्तार की योजनाएं बनाएंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. जीवनसाथी प्रसन्नचित और संतुष्ट रहेगा. संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. अतिरिक्त स्रोतों से आय प्राप्त होने के संकेत हैं.

कुम्भ राशि
आज सफलता प्राप्ति का दिन है. संतान उन्नति करेगी. विद्यार्थी आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. प्रेमी-प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा. सट्टे में निवेश के लिए समय अनुकूल है. कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मीन राशि
लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश के लिए समय अनुकूल है. श्रेष्ठ परिणामों से मन प्रसन्न रहेगा. जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुभ रहेगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, दुर्घटना की आशंका है. भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें. संतान का सहयोग प्राप्त होगा.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Mool Nakshatra: नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!
और पढ़ें- Chaturgrahi Yog 2026: श्रवण नक्षत्र में बन रहा चतुग्रही योग, इन 4 राशि वालों पर झमाझम बरसेगा धन, खुलेंगे तरक्की के रास्ते!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
Pocso law
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
france rafale deal with india
ट्रंप के टैरिफ का दबाव भी नहीं आया काम, भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल विमान
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, धरने पर बैठे; इलाके मे तनाव
West Bengal
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, धरने पर बैठे; इलाके मे तनाव
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव
Punjab
बेअदबी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं का घेराव