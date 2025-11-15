Advertisement
Aaj Ka Rashifal 15 November 2025 : मिथुन राशि वालों को मिलेंगी नई उपलब्धियां, धनु वालों को होगा धन लाभ, पढ़ें 15 नवंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 november 2025 : दैनिक राशिफल के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्‍या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए 15 नवंबर 2025 कैसा रहेगा, जानिए आज का राशिफल.  

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:00 AM IST
Horoscope Today 15 november 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार चंद्रमा गोचर करके कन्‍या राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा 15 नवंबर 2025, शनि को तड़के सुबह 3 बजकर 51 मिनट पर गोचर करेंगे. इसका सभी 12 राशियों पर असर होगा. जानिए 15 नवंबर 2025 का राशिफल. 

मेष दैनिक राशिफल

आज का दिन आत्मविश्वास और उत्साह से परिपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सराहनीय परिणाम मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे. प्रेम जीवन में आनंद और रोमांस रहेगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक है. किसी यात्रा से लाभ की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. नए अवसरों का स्वागत करें.

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही नोटों में खेलेंगे में वृषभ समेत इन राशियों के लोग

वृषभ दैनिक राशिफल

आज आपके परिश्रम से कार्यों में तेजी आएगी. आर्थिक रूप से यह दिन शुभ रहेगा. व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे. प्रेम जीवन में निकटता और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा. यात्राओं से लाभ की संभावना है. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मन में स्थिरता बनी रहेगी.

मिथुन दैनिक राशिफल

आज का दिन नई उपलब्धियां और अवसर लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और निर्णय क्षमता की प्रशंसा होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

कर्क दैनिक राशिफल

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलेगा. प्रेम जीवन में आपसी विश्वास और निकटता बढ़ेगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना है. विद्यार्थियों को अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा. नई योजनाएं सफल होंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में संतोष रहेगा.

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र के गजब संयोग में 2026 की शुरुआत, 3 महीनों में करोड़पति हो जाएंगे मिथुन समेत 4 राशि वाले लोग, कदम चूमेगी सक्‍सेस

सिंह दैनिक राशिफल

आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यों में सफलता के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. आर्थिक दृष्टि से यह दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार में आपसी समझ और सौहार्द बना रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छी प्रगति मिलेगी. समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में नई ऊर्जा का संचार होगा.

कन्या दैनिक राशिफल

आज आपके प्रयासों से सफलता के द्वार खुलेंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. प्रेम जीवन में मधुरता और गहराई आएगी. परिवार में सहयोग और स्नेह बना रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं. यात्रा से लाभ हो सकता है. सेहत सामान्य रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.

तुला दैनिक राशिफल

आज का दिन रचनात्मकता और सकारात्मकता से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में समझ और अपनापन रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. किसी शुभ समाचार से मन आनंदित होगा. सेहत अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल

आज आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और आप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. आर्थिक दृष्टि से यह दिन शुभ है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. परिवार में सामंजस्य और स्नेह बना रहेगा. विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी. किसी यात्रा का योग है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन संतोष से भरा रहेगा.

यह भी पढ़ें: कभी इस मूर्ति से टपकता था खून, अब हर साल बढ़ रहा मूर्ति का आकार, कलियुग के अंत में स्‍वयं भगवान...

धनु दैनिक राशिफल

आज का दिन उन्नति और उपलब्धियों का रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएँ मिलेंगी. आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और समझदारी बढ़ेगी. परिवार में सौहार्द और आपसी स्नेह रहेगा. विद्यार्थियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आपकी मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मबल ऊंचा रहेगा.

मकर दैनिक राशिफल

आज आपको अपने परिश्रम का उचित परिणाम मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान और पदोन्नति के योग हैं. आर्थिक रूप से यह दिन शुभ रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और अपनापन रहेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. विद्यार्थियों को नई प्रेरणा मिलेगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को आनंद देगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल

आज आपके कार्यों में तेजी आएगी और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में निकटता और स्नेह बढ़ेगा. परिवार में आनंद और सहयोग रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन शुभ रहेगा. किसी यात्रा से लाभ की संभावना है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में स्थिरता रहेगी.

मीन दैनिक राशिफल

आज का दिन भाग्यवृद्धि और सफलता का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा. नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

