Aaj Ka Rashifal : मेष-धनु राशि के लिए शुभ है शनिवार, वीकेंड पर होगा लाभ, पढ़ें 17 जनवरी का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 January 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार 17 जनवरी 2026 को बुध गोचर करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे. इन ग्रह गोचर 12 राशियों पर क्‍या असर होगा, पढ़ें आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:00 AM IST
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 17 जनवरी 2026 : आज का दिन मेष और धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इन लोगों को धन लाभ, करियर में उन्‍नति मिलने के योग बनेंगे. साथ ही मान-सम्‍मान बढ़ेगा. जानें मेष से मीन राशि का दैनिक राशिफल 17 जनवरी 2026. 

मेष राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है. अपेक्षा से अधिक धन लाभ के योग बन रहे हैं और भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि जीवनसाथी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें, अन्यथा भविष्य में संबंधों में कटुता बढ़ सकती है. संतान से शुभ समाचार मिलेगा या उन्हें कोई पुरस्कार अथवा सामाजिक सम्मान प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक तनाव रह सकता है.

यह भी पढ़ें: शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों की लगेगी लॉटरी, 5 राजयोग बनाएंगे कुंभ समेत 3 राशि वालों को अमीर

वृष राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते हुए तथा दैनिक कार्यों में विशेष सावधानी बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. किसी अप्रिय समाचार से मन उदास हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य फलदायी रहेगा.

मिथुन राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आप भावनात्मक रूप से अधिक रूमानी रहेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में दिन अनुकूल है. व्यापारियों को नए साझेदार के माध्यम से उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय श्रेष्ठ है, किंतु सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान में संयम आवश्यक है. नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा. महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें.

कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य संपन्न करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. व्यापारियों को व्यवसाय विस्तार हेतु लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. खिलाड़ियों को सम्मान या पदक प्राप्त होने के योग हैं.

सिंह राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज का दिन विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उत्साह बना रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में सहभागिता संभव है. व्यापारी वर्ग उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जा सकता है. खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सम्मान अर्जित करेंगे.

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 6 ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन मचाएगा तहलका, पढ़ें मेष से मीन राशि पर कैसा होगा असर?

कन्या राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज आप मानसिक तनाव और पुरानी समस्याओं से राहत महसूस करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के संकेत हैं. नया वाहन खरीद सकते हैं या माता-पिता से धन लाभ हो सकता है. माता से संबंध मधुर रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि के लिए दिन अनुकूल है.

तुला राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज थकान और आलस्य रह सकता है, परंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लिया गया कोई कठिन निर्णय आपसे अधिक परिश्रम करवाएगा. धन लाभ कठिन मेहनत के बाद ही संभव होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज आप उत्साह और साहस के साथ कुछ नए और असाधारण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राओं के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. यदि वाहन खरीदने की योजना है, तो फिलहाल स्थगित करना उचित रहेगा. जीवनसाथी से किसी विवाद के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, संवाद बनाए रखें.

यह भी पढ़ें : लोमड़ी की तरह दिमाग चलाते हैं इस मूलांक के लोग, जॉब-बिजनेस करें या पॉलिटिक्‍स, हर हाल में होते हैं सफल

धनु राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज का दिन सप्ताह के श्रेष्ठ दिनों में से एक रहेगा. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. व्यापारियों को अनेक लाभकारी अवसर मिलेंगे. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

मकर राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज व्यय आय से अधिक रह सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें. आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है. छोटे भाई-बहनों से मतभेद या हानि की आशंका है. जीवनसाथी से संबंधों में कटुता आ सकती है, अतः संयम रखें. स्वास्थ्य और निवेश के दृष्टिकोण से दिन अनुकूल नहीं है.

कुंभ राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

आज आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. व्यापार और आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. प्रस्तावित लंबी यात्रा रद्द हो सकती है. विद्यार्थी सहपाठियों की सहायता से अध्ययन में प्रगति करेंगे. यदि घर खरीदने की योजना है, तो फिलहाल उसे स्थगित रखना उचित रहेगा.

यह भी पढ़ें : मंगल-बुध के बीच छिड़ेगा घमासान युद्ध, 18 जनवरी से 4 राशियों के पैसे-करियर, लव लाइफ पर होगा बुरा असर

मीन राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2026 का दिन 

कार्य क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं और मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्य स्थिति सुदृढ़ होगी. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त होने की संभावना है. कार्य व्यस्तता के साथ दांपत्य जीवन में मधुरता और रोमांस बना रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

