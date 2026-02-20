Daily Horosocpe 20 Feb 2026 : पूरे दिन खुशी से झूमेंगे कुंभ समेत ये 3 राशि वाले लोग, कर्क वाले रहें विवादों से दूर, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 February 2026 : चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य और शनि एक-दूसरे 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बनाएंगे. इसके अलावा अरुण ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे. इन ग्रह-गोचर का 12 राशियों पर क्‍या असर होगा, पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

आज भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. परिस्थितियां आपको परख सकती हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुककर सोचें. आपकी एक मधुर मुस्कान और संयमित व्यवहार रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकता है. कार्यक्षेत्र में अधूरेपन या लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल न छोड़ें, अन्यथा छोटी गलती आगे चलकर बड़ी उलझन बन सकती है. यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट, व्यवसायिक योजना या व्यक्तिगत शौक शुरू करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है. जीवनशैली में सुधार का विचार मन में आ सकता है — जैसे घर की साज-सज्जा या पहनावे में बदलाव. अटकी हुई व्यावसायिक डील के पूरे होने की संभावना है. धैर्य बनाए रखें, परिणाम आपके पक्ष में जाएंगे.

वृष राशि

आज आर्थिक निर्णय अत्यंत सोच-समझकर लें. निवेश या खर्च करने से पहले सभी पहलुओं का विश्लेषण करें. भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अनावश्यक जोखिम से बचें. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखें, छोटी चूक भी हानि दे सकती है.

यदि कोई संपत्ति संबंधी मामला लंबित है तो उसमें सकारात्मक प्रगति संभव है. ऋण के लिए आवेदन करना चाहें तो प्रयास सफल हो सकता है. कानूनी मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा, परंतु भावुक होकर निर्णय न लें. प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी.

मिथुन राशि

आज परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. घर का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा और किसी नए परिचित के आगमन से रौनक बढ़ेगी. जीवनसाथी का साथ सशक्त रहेगा, लेकिन निजी योजनाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं गोपनीय रखें. व्यवसाय में थोड़ी चुनौती रह सकती है, पर आय में वृद्धि से संतुलन बना रहेगा. छोटी बातों को अनावश्यक तूल न दें और संवाद बनाए रखें.

कर्क राशि

विवादों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी होगी. अनावश्यक बहस ऊर्जा क्षीण कर सकती है. प्रशासनिक या सरकारी कार्यों में सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें. यदि किसी योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं, तो प्रक्रिया पूरी करें.

यात्रा या संपर्क के माध्यम से कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है. विरोधियों से सतर्क रहें, पर आत्मविश्वास कम न होने दें. कार्यक्षेत्र में गति बनी रहेगी. संयम और सजगता आपको विजयी बनाएगी.

सिंह राशि

आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. धन लाभ की संभावना है. लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है, जो मन को ताजगी देगी. भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे और व्यवसाय में लाभ के संकेत मिलेंगे. पुराने मित्र से पुनः संपर्क सुखद अनुभव देगा. संतान की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन मार्गदर्शन से स्थिति सुधरेगी. धन लेन-देन में सतर्कता रखें और अजनबियों पर विश्वास सीमित रखें.

कन्या राशि

आज सेवा और सहयोग की भावना प्रमुख रहेगी. दूसरों की सहायता करने से आत्मसंतोष प्राप्त होगा. पूर्व की गलतियों से मिली सीख आज आपके निर्णयों को परिपक्व बनाएगी. कार्ययोजना व्यवस्थित रखें और अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, विशेषकर खान-पान पर ध्यान दें. विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्पष्टता का दिन है. सकारात्मक सोच आपके व्यक्तित्व को निखारेगी.

तुला राशि

नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता और गहराई बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ खुला संवाद रिश्ते को मजबूत करेगा. किसी कार्य में विलंब से हल्की निराशा हो सकती है, पर नए समझौते लाभकारी सिद्ध होंगे. मधुर वाणी और संतुलित व्यवहार से सम्मान प्राप्त होगा. संतुलन ही आपकी सफलता का आधार बनेगा.

वृश्चिक राशि

संयम और धैर्य आज आपकी सुरक्षा कवच हैं. खर्चों की रूपरेखा बनाकर चलें. कोई व्यक्तिगत इच्छा पूर्ण हो सकती है. परिवार में सुखद समाचार या नए सदस्य का आगमन संभव है. स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है. विरोधियों की बातों को अनदेखा करें. वाहन सावधानी से चलाएं. सहयोग की भावना रखें, आर्थिक समस्या का समाधान मिल सकता है.

धनु राशि

ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद भविष्य की योजनाओं को आकार देगा. परिवार, करियर और बच्चों से जुड़ी योजनाओं पर गंभीर चर्चा संभव है. कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता तय करें. किसी सहकर्मी से हल्का मतभेद हो सकता है, पर धैर्य से स्थिति संभल जाएगी. माता-पिता का आशीर्वाद रुके कार्यों को गति देगा.

मकर राशि

हर निर्णय सोच-समझकर लें. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. कार्यक्षेत्र में ऊर्जा और तत्परता बनी रहेगी. जीवनशैली में सुधार का विचार साकार हो सकता है. तर्क-वितर्क से दूर रहें. संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना हो तो दस्तावेज ध्यान से जांचें. पारिवारिक आशीर्वाद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में गोपनीयता रखें.

कुंभ राशि

दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में दूसरों की सलाह पर निर्भर होने के बजाय अपने अनुभव पर भरोसा करें. पुराने मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी. पूर्व की भूलों को सीख में बदलें. विद्यार्थियों को विदेश शिक्षा से संबंधित सकारात्मक समाचार मिल सकता है. योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएं.

मीन राशि

आज का वातावरण सुकून देने वाला रहेगा. परिवार में चल रही कड़वाहट समाप्त हो सकती है. संवाद से रिश्तों में मधुरता लौटेगी. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे. अनावश्यक खर्चों से बचें. सरकारी या प्रशासनिक कार्य पूर्ण हो सकते हैं. वरिष्ठ की किसी बात को दिल पर न लें. ध्यान और आत्मचिंतन मानसिक शांति देंगे.

