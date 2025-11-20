Advertisement
trendingNow13011190
Hindi Newsऐस्ट्रो

आज का राशिफल 21 नवंबर 2025 : वृष-कुंभ राशि वालों को हर कदम पर मिलेगा भाग्‍य का साथ, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Rashifal 21 November 2025 : 21 नवंबर को मार्गशीर्ष मास के शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. वहीं चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं. जानिए आज का दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Nov 20, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज का राशिफल 21 नवंबर 2025 : वृष-कुंभ राशि वालों को हर कदम पर मिलेगा भाग्‍य का साथ, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Horoscope Today 21 November 2025 : मेष राशि वालों का आत्‍मविश्‍वास बढ़ा हुआ रहेगा. वहीं वृषभ और कुंभ समेत कुछ राशि वालों को भाग्‍य का साथ मिलेगा. करियर में नए मौके मिलेंगे. जीवन में खुशहाली आएगी. जानिए सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.  

मेष राशि

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे. प्रेम जीवन में आनंद और अपनापन रहेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार से उत्साह का माहौल बनेगा. विद्यार्थी शिक्षा में मन लगाएंगे और सफलता पाएंगे. यात्रा लाभदायक रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्रादित्‍य राजयोग, 2026 की मकर संक्रांति से चांदी काटेंगे 3 राशि वाले लोग, मिलेगा राजसी वैभव

वृषभ राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी. परिवार में एकता और सुख का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा या निवेश से लाभ संभव है. किसी शुभ कार्य में भाग ले सकते हैं. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मिथुन राशि

आज का दिन प्रगति और आत्मविकास का रहेगा. कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी. प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशी बनी रहेगी. परिवार में सहयोग और स्नेह बढ़ेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा का योग बन रहा है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

कर्क राशि

आज आपके लिए नई उपलब्धियों का दिन है. कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत मिलेंगे. आर्थिक रूप से लाभ संभव है. प्रेम जीवन में रोमांस और विश्वास बना रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में प्रगति करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

सिंह राशि

आज का दिन आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में अपनापन और निकटता बढ़ेगी. परिवार में सौहार्द और खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरी एकाग्रता रखेंगे. कोई यात्रा शुभ फलदायी होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में संतोष रहेगा.

कन्या राशि

आज आपके प्रयास सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में समझ और स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में किसी शुभ आयोजन की संभावना है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे. निवेश से लाभ हो सकता है. किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

यह भी पढ़ें : सबसे ज्‍यादा सुंदर मानी जाती हैं इन राशियों की लड़कियां, इन्‍हें अपनाने के लिए दीवाने रहते हैं लड़के

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी. प्रेम जीवन में प्रसन्नता और स्थिरता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय आनंददायक रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में नई ऊंचाइयां छुएंगे. किसी यात्रा से लाभ होगा. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में आत्मीयता और समर्पण रहेगा. परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे. यात्रा या लेनदेन से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि

आज का दिन आत्मविश्वास और प्रगति का रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और समझ बढ़ेगी. परिवार में सौहार्द और खुशहाली बनी रहेगी. विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी एकाग्रता रखेंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन उत्साहित रहेगा.

मकर राशि

आज आपके कार्य सफल होंगे और सम्मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में आत्मसंतोष रहेगा.

यह भी पढ़ें : पूरे साल नोट छापेंगे कुंभ राशि वाले लोग, 2026 में सूर्य की तरह चमकेगा भाग्‍य, पढ़ें वार्षिक राशिफल

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए विशेष अवसर लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग बन रहे हैं. आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा. प्रेम जीवन में सामंजस्य और स्नेह बना रहेगा. परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. यात्रा से लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन उत्साह और सफलता से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सराही जाएंगी. आर्थिक मामलों में लाभ होगा. प्रेम जीवन में निकटता और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. परिवार में खुशी और एकता का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
Lawrence Bishnoi
पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत