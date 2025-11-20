Horoscope Today 21 November 2025 : मेष राशि वालों का आत्‍मविश्‍वास बढ़ा हुआ रहेगा. वहीं वृषभ और कुंभ समेत कुछ राशि वालों को भाग्‍य का साथ मिलेगा. करियर में नए मौके मिलेंगे. जीवन में खुशहाली आएगी. जानिए सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष राशि

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे. प्रेम जीवन में आनंद और अपनापन रहेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार से उत्साह का माहौल बनेगा. विद्यार्थी शिक्षा में मन लगाएंगे और सफलता पाएंगे. यात्रा लाभदायक रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी. परिवार में एकता और सुख का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा या निवेश से लाभ संभव है. किसी शुभ कार्य में भाग ले सकते हैं. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मिथुन राशि

आज का दिन प्रगति और आत्मविकास का रहेगा. कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी. प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशी बनी रहेगी. परिवार में सहयोग और स्नेह बढ़ेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा का योग बन रहा है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

कर्क राशि

आज आपके लिए नई उपलब्धियों का दिन है. कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत मिलेंगे. आर्थिक रूप से लाभ संभव है. प्रेम जीवन में रोमांस और विश्वास बना रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में प्रगति करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

सिंह राशि

आज का दिन आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में अपनापन और निकटता बढ़ेगी. परिवार में सौहार्द और खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरी एकाग्रता रखेंगे. कोई यात्रा शुभ फलदायी होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में संतोष रहेगा.

कन्या राशि

आज आपके प्रयास सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में समझ और स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में किसी शुभ आयोजन की संभावना है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे. निवेश से लाभ हो सकता है. किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी. प्रेम जीवन में प्रसन्नता और स्थिरता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय आनंददायक रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में नई ऊंचाइयां छुएंगे. किसी यात्रा से लाभ होगा. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में आत्मीयता और समर्पण रहेगा. परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे. यात्रा या लेनदेन से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि

आज का दिन आत्मविश्वास और प्रगति का रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और समझ बढ़ेगी. परिवार में सौहार्द और खुशहाली बनी रहेगी. विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी एकाग्रता रखेंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन उत्साहित रहेगा.

मकर राशि

आज आपके कार्य सफल होंगे और सम्मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में आत्मसंतोष रहेगा.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए विशेष अवसर लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग बन रहे हैं. आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा. प्रेम जीवन में सामंजस्य और स्नेह बना रहेगा. परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. यात्रा से लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन उत्साह और सफलता से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सराही जाएंगी. आर्थिक मामलों में लाभ होगा. प्रेम जीवन में निकटता और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. परिवार में खुशी और एकता का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

