Aaj Ka Rashifal 25 December 2025: मिथुन वालों की आय में होगी वृद्धि, कर्क के जातक पा सकते हैं अशुभ समाचार! पढ़ें पूरा राशिफल!

Aaj ka Rashifal 25 December 2025, Horoscope Today: 25 दिसंबर 2025, गुरुवार यानी आज 25 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का कुंभ राशि में संचरण होगा. सूर्य इस समय धनु राशि में गोचररत हैं. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए दिन अशुभ या सामान्य ही रह सकता है. आइए इस कड़ी में 25 दिसंबर 2025 गुरुवार का दैनिक राशिफल जानें.

दैनिक राशिफल - 25 दिसंबर 2025 गुरुवार

मेष राशि

आज आपका आय और व्यय लगभग समान रहेगा. व्यापार या आय के लिए दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. लंबी यात्रा स्थगित रहेगी. विद्यार्थी सहपाठियों का सहयोग प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि

आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं. कार्य में व्यस्तता के साथ रोमांटिक समय भी मिलेगा.

मिथुन राशि

आज दिन शुभ रहेगा और आपकी आय में वृद्धि होगी. भाग्य आपका साथ देगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बिगड़ने की संभावना है, इसलिए सावधान रहें. संतान से शुभ समाचार या उन्हें पुरस्कार/सामाजिक सम्मान मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक परेशानी बनी रह सकती है.

कर्क राशि

वाहन चलाते समय और सड़क पर सावधानी रखें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

सिंह राशि

आज जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त करने का दिन है. निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा और दिन रोमांटिक रहेगा. पढ़ाई के लिए समय अनुकूल है. व्यापारी नए साझेदार के साथ उन्नति प्राप्त कर सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, पर सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शराबध्धूम्रपान में सतर्कता रखें. रोजाना व्यायाम करें. महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें.

कन्या राशि

विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग ले सकते हैं. व्यापारी व्यापार में उन्नति के लिए लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. खिलाड़ी अपने खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सम्मान या पदक प्राप्त कर सकते हैं.

तुला राशि

आज विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए दिन अनुकूल है. नौकरीपेशा लोग कार्य में आत्मविश्वास दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सम्मान या पदक प्राप्त करेंगे.

वृश्चिक राशि

आज तनाव और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. परिवार और मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन लाभ प्राप्त करने के योग हैं. माता के साथ संबंध शुभ रहेंगे. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है.

धनु राशि

आज थकान और आलस्य महसूस हो सकता है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कठिन निर्णय लेने पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. धन कठिन परिश्रम से प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे.

मकर राशि

आज जोश और हिम्मत के साथ असाधारण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राएं संभव हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. वाहन खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें. जीवनसाथी से संबंध विवाद के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं.

कुंभ राशि

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को अनेक लाभ प्राप्त होने की संभावना है. सट्टे में निवेश के लिए समय शुभ है. आत्मनिर्भरता बनी रहेगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने पर लाभ होगा.

मीन राशि

आज व्यय आपकी आय से अधिक रहेगा. अनावश्यक खर्च से बचें अन्यथा आर्थिक संकट हो सकता है. छोटे भाई-बहनों से नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. स्वयं पर नियंत्रण रखें और वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Budh Gochar 2026: शनि की राशि में बुध का गोचर भर देगा पैसों से तिजोरी, ये 4 राशि के जातक बिजनेस में पाएंगे मुनाफा!

और पढ़ें- Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

और पढ़ें- Vastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!