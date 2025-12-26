Advertisement
आज का राशिफल 26 दिसंबर 2025 : राशिफल के अनुसार आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ है. वहीं कर्क राशि वालों को उदासी महसूस हो सकती है. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:00 AM IST
Horoscope 26 December 2026 : आज चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे. वहीं सूर्य धनु राशि में हैं और वहां उनके साथ मंगल व शुक्र ग्रह भी मौजूद हैं. इन सभी ग्रहों का 12 राशियों पर क्‍या असर होगा, पढ़ें 26 दिसंबर 2025 का राशिफल. 

मेष राशि

आज निवेश करने के लिए विशेष शुभ दिन है. मुश्किल समय में किया गया निवेश आपके लिए सहायक सिद्ध होगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. घर में अप्रत्याशित मेहमान आने की संभावना है, उनका स्वागत करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अथक परिश्रम से बचें.

यह भी पढ़ें: साइबर हमले, शेयर मार्केट में भूचाल, हिंसा...मंगल-राहु का अंगारक योग मचाएगा हाहाकर, इन 3 राशि वालों पर सबसे ज्‍यादा असर

वृषभ राशि

सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. व्यापारियों को लाभ होने की संभावना है. सट्टे में निवेश के लिए समय शुभ है. आत्मनिर्भरता बनी रहेगी. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने से दिन प्रसन्नतादायक रहेगा.

मिथुन राशि

धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे. बच्चों का सहयोग हृदय को प्रसन्नता देगा. उनके अध्ययन के परिणाम संतोषजनक रहेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यदायक है. जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने का दिन अनुकूल है.

कर्क राशि

थोड़ा उदासी महसूस हो सकती है. कार्य में रूकावटें आएंगी. गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में धन निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा. बांई टांग में दर्द या अन्य छोटे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है.

सिंह राशि

अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारी नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति कर सकते हैं. कोर्ट-कचहरी मामलों में शुभ परिणाम मिलेंगे. जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे. बच्चों में साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें : 36 साल की उम्र के बाद ताबड़तोड़ सक्‍सेस देता है हथेली में इस जगह पर बना 'त्रिशूल', रातों-रात चमकता है करियर

कन्या राशि

स्वास्थ्य में ढीलापन महसूस हो सकता है. छुपे शत्रुओं से सावधान रहें. कार्य या मन की बात किसी से साझा न करें. उधार लेने-देने में सतर्क रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. विपरीत लोग आपको निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

तुला राशि

विद्यार्थी अध्ययन में रुचि दिखाएंगे. प्रेमी युगलों के लिए दिन सौभाग्यदायक है. व्यापारी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग सामान्य दिन अनुभव करेंगे. सट्टे में निवेश करने के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

वृश्चिक राशि

माता का सहयोग मिलेगा. संपत्ति खरीदने के लिए दिन शुभ है. घर में आवश्यक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन आदि खरीदने के लिए अनुकूल समय है. सिनेमा या पिकनिक का आनंद ले सकते हैं. खर्च बढ़ने की संभावना है. जीवनसाथी से संबंध मधुरतम रहेंगे. घर में निर्माण या गृह सज्जा से संबंधित कार्य होंगे. सामाजिक/पारिवारिक उत्सव में भाग लेने के संकेत हैं.

धनु राशि

आज अपने लक्ष्यों को पाने के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं. नए मित्र बन सकते हैं. पड़ोसियों के साथ संबंध सुधार होंगे. किसी रिश्तेदार के उत्सव में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अनावश्यक बाहरी भोजन से बचें. पुराने मित्रों से संपर्क बन सकता है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ शुगर-बीपी नहीं, साल 2026 में ये बीमारियां भी निकालेंगी दम, पढ़ें वार्षिक सेहत राशिफल 2026

मकर राशि

कड़ा संघर्ष करने का दिन है, जिससे थकान और तनाव हो सकता है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आत्मविश्वास बनाए रखेगा. धैर्य रखें और कार्य में लगे रहें. धन कठिन परिश्रम से प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. बच्चों के श्रेष्ठ परिणाम के योग बन रहे हैं.

कुंभ राशि

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेंगे. आर्थिक पक्ष से संतुष्टि होगी. परिवार प्रसन्न रहेगा. अपनी वाणी से दूसरों का मन मोह पाएंगे. घर पर खरीद-फरोख्त का कार्यक्रम रद्द रहेगा. दाहिनी आंख में समस्या आ सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

मीन राशि

दिन अपव्यय और उदासी को दर्शाता है. प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं. धैर्य बनाए रखें. समस्याओं के समाधान के लिए निम्नांकित मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा. यात्रा में सावधानी बरतें. प्रेमी/प्रेमिका के साथ दिन शुभ रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं.

