Horoscope Today 27 December 2025 : ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे. साथ ही आज 27 दिसंबर 2025 को बुध ग्रह क्रान्तिवृत्त परिवर्तन करने जा रहे हैं. इसका सभी राशियों पर असर पड़ेगा. पढ़ें आज का राशिफल.
मेष राशि
आज उत्साहवर्धन का अवसर मिलेगा. आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है. व्यय आय से अधिक होगा, भोजन-पान में सावधानी रखें. कुछ आर्थिक नुकसान की संभावना है. जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकते हैं. विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में समय नष्ट करेंगे. व्यापारी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, परिणाम आशाजनक नहीं रहेगा.
वृषभ राशि
आज अधिक धन कमाने की संभावना है. लंबे समय से प्रतीक्षित स्वप्न और इच्छाओं को पूर्णता प्राप्त होगी. जीवनसाथी के साथ दिन रूमानी रहेगा. बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश लाभकारी रहेगा. समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.
मिथुन राशि
अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग व्यवसाय विस्तार की योजना बनाएंगे. विद्यार्थी अध्ययन में अपेक्षित सफलता नहीं पा सकेंगे. जीवनसाथी प्रसन्नचित और संतुष्ट रहेंगे. बच्चों के व्यवहार और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अन्य स्रोतों से अतिरिक्त आय मिलने की संभावना है.
कर्क राशि
आज सफलता प्राप्ति का दिन है. संतान उन्नतिशील रहेगी. विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास से अध्ययन में लगे रहेंगे. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. सट्टे में निवेश के लिए समय शुभ है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन प्रसन्नचित्त रहेगा.
सिंह राशि
रूके हुए धन की प्राप्ति संभव है. सट्टेबाजी में निवेश के लिए समय शुभ है. श्रेष्ठ परिणाम से प्रफुल्लित रहेंगे. जरूरतमंदों की सहायता करें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. भावुकतावश कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा.
कन्या राशि
परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेंगे. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेमी लोग नए संबंध स्थापित करने के लिए अनुकूल दिन है. मित्र या जीवनसाथी को उपहार दें. स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें. आनंद और सुविधाओं के साधन जुटाने के लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा.
तुला राशि
संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. सट्टे से लाभ होगा. विद्यार्थी अपने अध्ययन में व्यस्त रहेंगे और अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारी व्यवसाय में वृद्धि करेंगे. जीवनसाथी से संबंध उत्तम रहेंगे.
वृश्चिक राशि
दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. नया प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावना है. कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे. सट्टे या जुआ में निवेश शुभ रहेगा. विद्यार्थी और व्यापारी नए उद्योग में प्रयास करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को उन्नति के अवसर मिलेंगे.
धनु राशि
घर में प्रसन्नता, उल्लास और आपसी तालमेल का वातावरण रहेगा. गुप्त स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है. घर या प्लॉट खरीदने के लिए अनुकूल समय है. जीवनसाथी का सहयोग सभी कार्यों में मिलेगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता बनाए रखेंगे.
मकर राशि
कड़ी मेहनत का दिन है. किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष आवश्यक होगा. हिम्मत और अथक प्रयास से कार्य में सफलता मिलेगी. छोटे भाई-बहनों से मधुर संबंध रहेंगे और वे सहयोग देंगे. बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. प्रेमी युगलों के मन में प्रसन्नता बनी रहेगी. नए व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.
कुंभ राशि
संग्रह और निवेश के लिए दिन शुभ है. नए घर में निवेश करने की योजना हो तो समय उत्तम रहेगा. घर-परिवार में मेहमान आएंगे. वाणी से किसी को भी मोहित कर सकते हैं. छोटे बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए समय शुभ है. तनाव या विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास करें. सफलता अवश्य मिलेगी.
मीन राशि
पूर्णता का दिवस है. विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी आत्मविश्वास से कार्य करेंगे और धन कमाएंगे. नौकरीपेशा लोग अधिकारी से संतुष्टि प्राप्त करेंगे. अविवाहित लोगों को रिश्तेदारों या पड़ोसियों से विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुरतम रहेंगे और सहयोग मिलेगा.
