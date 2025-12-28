Advertisement
trendingNow13055060
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal : कर्क-मीन राशि के लिए शुभ है रविवार, आर्थिक संकट होगा दूर, पढ़ें 28 दिसंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal : कर्क-मीन राशि के लिए शुभ है रविवार, आर्थिक संकट होगा दूर, पढ़ें 28 दिसंबर का राशिफल

Horoscope 28 Decmeber 2025 : राशिफल के अनुसार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्‍या, तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. पढ़ें 28 दिसंबर 2025 का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal : कर्क-मीन राशि के लिए शुभ है रविवार, आर्थिक संकट होगा दूर, पढ़ें 28 दिसंबर का राशिफल

दैनिक राशिफल: आज चंद्रमा पूरे दिन गुरु की राशि मीन में गोचर करेंगे. वहीं सूर्य भी गुरु की ही राशि धनु में संचरण कर रहे हैं. बुध क्रांतिवृत्‍त परिवर्तन कर गए हैं. इन सभी ग्रह स्थितियों का लोगों की आर्थिक, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर गहरा असर होगा. जानिए किस राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. 

मेष राशि

आज व्यय आय से अधिक होगा. व्यर्थ के खर्च से बचें, अन्यथा आर्थिक संकट हो सकता है. छोटे भाई-बहन से सावधान रहें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. स्वयं पर नियंत्रण रखें और वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बुध का क्रांतिवृत्त परिवर्तन आज, पैसे-करियर के साथ बुद्धि पर भी होगा असर, इन राशि वालों को होगा बंपर लाभ

वृषभ राशि

आय और व्यय संतुलित रहेगा. दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. लंबी यात्रा टालें. विद्यार्थी पढ़ाई में सहपाठियों का सहयोग प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें.

मिथुन राशि

कार्य स्थिति में सुधार होगा और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा. महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्रचित्त रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति प्राप्ति संभव है. कार्य में व्यस्त रहेंगे और जीवनसाथी संग रूमानी समय बीतेगा.

कर्क राशि

दिन शुभ रहेगा. अपेक्षा से अधिक धन की प्राप्ति होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. जीवनसाथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, सावधानी रखें. संतान से शुभ समाचार या पुरस्कार/सम्मान की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता हो सकती है.

सिंह राशि

वाहन चलाते समय और कार्य में सतर्कता बरतें. निवेश के लिए दिन शुभ नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

यह भी पढ़ें: राजयोगों में शुरू हो रहा नया साल, पूरे हफ्ते नोट गिनते-गिनते फिरकी बन जाएंगे ये राशि वाले लोग, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

कन्या राशि

आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आप थोड़े रूमानी रहेंगे. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारी नए साझेदार के साथ उन्नति प्राप्त कर सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने का समय अच्छा है. सट्टे में निवेश शुभ नहीं है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शराब/धूम्रपान से सावधानी रखें. नियमित व्यायाम करें. महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें.

तुला राशि

विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. पारिवारिक/सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं. व्यापारी लंबी यात्रा पर व्यापार विस्तार के लिए जा सकते हैं. खेलकूद में सम्मान या पदक मिलने का अवसर रहेगा.

वृश्चिक राशि

विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए दिन अनुकूल है. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन में प्रसन्नता और उत्साह रहेगा. पारिवारिक/सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं. व्यापारी लंबी यात्रा पर व्यापार उन्नति हेतु जा सकते हैं. खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक प्राप्ति की संभावना है.

धनु राशि

तनाव और समस्याओं से निजात मिलेगा. परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे. सामाजिक/पारिवारिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्त करने के अवसर होंगे. माता से संबंध शुभ रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि होगी.

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

मकर राशि

थकान और आलस्य रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. कठिन निर्णयों के कारण मेहनत अधिक होगी. धन कठिन परिश्रम से प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे.

कुंभ राशि

जोश और हिम्मत से असाधारण कार्य करेंगे. छोटी यात्राएं संभव हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. वाहन खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें. जीवनसाथी से संबंध तनावग्रस्त रह सकते हैं.

मीन राशि

सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को लाभ की संभावना है. सट्टे में निवेश के लिए दिन शुभ है. आत्मनिर्भर रहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. दिन प्रसन्नतादायक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
DNA
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
india
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
earthquake
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल