Aaj Ka Rashifal : कर्क-मीन राशि के लिए शुभ है रविवार, आर्थिक संकट होगा दूर, पढ़ें 28 दिसंबर का राशिफल

दैनिक राशिफल: आज चंद्रमा पूरे दिन गुरु की राशि मीन में गोचर करेंगे. वहीं सूर्य भी गुरु की ही राशि धनु में संचरण कर रहे हैं. बुध क्रांतिवृत्‍त परिवर्तन कर गए हैं. इन सभी ग्रह स्थितियों का लोगों की आर्थिक, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर गहरा असर होगा. जानिए किस राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज व्यय आय से अधिक होगा. व्यर्थ के खर्च से बचें, अन्यथा आर्थिक संकट हो सकता है. छोटे भाई-बहन से सावधान रहें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. स्वयं पर नियंत्रण रखें और वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

वृषभ राशि

आय और व्यय संतुलित रहेगा. दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. लंबी यात्रा टालें. विद्यार्थी पढ़ाई में सहपाठियों का सहयोग प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें.

मिथुन राशि

कार्य स्थिति में सुधार होगा और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा. महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्रचित्त रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति प्राप्ति संभव है. कार्य में व्यस्त रहेंगे और जीवनसाथी संग रूमानी समय बीतेगा.

कर्क राशि

दिन शुभ रहेगा. अपेक्षा से अधिक धन की प्राप्ति होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. जीवनसाथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, सावधानी रखें. संतान से शुभ समाचार या पुरस्कार/सम्मान की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता हो सकती है.

सिंह राशि

वाहन चलाते समय और कार्य में सतर्कता बरतें. निवेश के लिए दिन शुभ नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

कन्या राशि

आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आप थोड़े रूमानी रहेंगे. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारी नए साझेदार के साथ उन्नति प्राप्त कर सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने का समय अच्छा है. सट्टे में निवेश शुभ नहीं है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शराब/धूम्रपान से सावधानी रखें. नियमित व्यायाम करें. महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें.

तुला राशि

विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. पारिवारिक/सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं. व्यापारी लंबी यात्रा पर व्यापार विस्तार के लिए जा सकते हैं. खेलकूद में सम्मान या पदक मिलने का अवसर रहेगा.

वृश्चिक राशि

विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए दिन अनुकूल है. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन में प्रसन्नता और उत्साह रहेगा. पारिवारिक/सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं. व्यापारी लंबी यात्रा पर व्यापार उन्नति हेतु जा सकते हैं. खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक प्राप्ति की संभावना है.

धनु राशि

तनाव और समस्याओं से निजात मिलेगा. परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे. सामाजिक/पारिवारिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्त करने के अवसर होंगे. माता से संबंध शुभ रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि होगी.

मकर राशि

थकान और आलस्य रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. कठिन निर्णयों के कारण मेहनत अधिक होगी. धन कठिन परिश्रम से प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे.

कुंभ राशि

जोश और हिम्मत से असाधारण कार्य करेंगे. छोटी यात्राएं संभव हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. वाहन खरीदने की योजना हो तो इसे स्थगित करें. जीवनसाथी से संबंध तनावग्रस्त रह सकते हैं.

मीन राशि

सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को लाभ की संभावना है. सट्टे में निवेश के लिए दिन शुभ है. आत्मनिर्भर रहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. दिन प्रसन्नतादायक रहेगा.

