Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal : कन्‍या राशि वालों का ऑफिस में बढ़ेगा दबदबा, धनु का बढ़ेगा पैसा, पढ़ें राशिफल 30 जनवरी 2026

Aaj Ka Rashifal : कन्‍या राशि वालों का ऑफिस में बढ़ेगा दबदबा, धनु का बढ़ेगा पैसा, पढ़ें राशिफल 30 जनवरी 2026

Rashifal 30 January 2026 : दैनिक राशिफल के अनुसार आज का दिन मेष, वृष, मिथुन से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा. यहां पढ़ें आज का राशिफल 30 जनवरी 2026, शुक्रवार.

Dr. Arun Bansal|Last Updated: Jan 30, 2026, 04:00 AM IST
30 जनवरी 2026 का आज का राशिफल.
Horoscope Today in Hindi : आज 30 जनवरी को माघ शुक्‍ल त्रयोदशी तिथि है. लिहाजा आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा. यह जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत है. आज भगवान शिव की कृपा से कन्‍या, धनु समेत 4 राशियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ें सभी राशियों का आज का भविष्‍यफल.

मेष राशिफल 
आप थकान और आलस्य का शिकार रहेंगे. आपके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी. आपके द्वारा लिया गया एक कठिन निर्णय आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा. आपको धन कठिन मेहनत से ही प्राप्त होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर बने रहेंगे. संतान से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. विद्यार्थीजन अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे.

वृष राशिफल
आज आप जोश और हिम्मत से कुछ असाधारण कार्यों में अपना हाथ डालेंगे. कुछ छोटी यात्राएं भी करेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. यदि आप एक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दें. आपके संबंध आपके जीवन साथी से किसी विवाद के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं.

मिथुन राशिफल
आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. निश्चित रूप से आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं. यह समय सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ है. आप अपने आत्मनिर्भर रहेंगे. कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं तो अच्छा रहेगा.

कर्क राशिफल 
आपका व्यय आपकी आय से अधिक रहेगा. व्यर्थ के धन खर्च से बचें वरना आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. आपके छोटे भाई बहन आपको नुक्सान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं. आपके जीवनसाथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ के वाद विवाद से बचें अन्यथा आपके घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है. आज का दिन आपके स्वास्थ्य व निवेश कार्य के लिए शुभ नहीं रहेगा.

सिंह राशिफल
आय व व्यय समान रहेगा. आज का दिन आपकी आय और व्यापार के लिए समान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सुधार होगा. लंबी यात्रा रद्द होगी. यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके सहपाठी आपकी पढ़ाई में सहायता करेंगे. यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित रखें.

कन्या राशिफल
आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा. आपको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग प्राप्त होगा जो आपके कार्य की स्थिति को सुधार सकते हैं. अपनी माता के स्वास्थ्य का समुचित रूप से ध्यान रखें. विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में एकाग्रचित होंगे. आपको अपने जीवनसाथी के नाम पर संपति प्राप्त हो सकती है. अपने कार्य में व्यस्त रहेगे और रूमानी भी होंगे तथा जीवनसाथी का संग आनंद देगा.

तुला राशिफल
यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा. आप अपनी उम्मीदों से अधिक धन कमाएंगे. आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देगा. आपके अपने जीवनसाथी से संबंध बिगड़ सकते हैं. इसलिए सावधान रहें. अन्यथा भविष्य में कड़वाहट बढ़ सकती है. आपको अपने संतान से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा या उन्हें उन्हें एक पुरस्कार या समाज में सम्मान प्राप्त होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन कुछ मानसिक परेशानी रहेगी.

वृश्चिक राशिफल
वाहन चलाते हुए, सड़क पर चलते हुए तथा कार्य करते हुए सतर्कता बरतें. आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाये रखें. कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है. अनावश्यक वाद विवाद से बचें. किसी अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा.

धनु राशिफल
आज का दिन जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है. आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा. आज आप थोड़ा रूमानी हो जाएंगे. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारी को नए सांझेदार के साथ उन्नति प्राप्त होने के आसार हैं. यह समय जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है. परंतु सट्टे पर निवेश के लिए शुभ नहीं है. आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खाने पीने के मामले में सावधान रहें. रोजाना नियमित रूप से व्यायाम करें. किसी महिला को न सताएं और महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखें.

मकर राशिफल
विद्यार्थियों को आज शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम पूरे आत्मविश्वास से करेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपका दिन आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. आप किसी सामाजिक समारोह या पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं. व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. खिलाड़ियों को अपने खेल में सम्मान या पदक हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा.

कुंभ राशिफल
आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है. नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्म विश्वास के साथ करेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपके मन में प्रसन्नता व उत्साह बना रहेगा. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे. व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे. खिलाड़ी लोग अपने खेल में अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक प्राप्त करेंगे.

मीन राशिफल
आज के दिन आप अपने तनाव और समस्याओं से निजात पा लेंगे. आज का दिन आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे. आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग ले सकते हैं. कोई नया वाहन खरीदेंगे या अपने माता पिता से धन प्राप्त कर सकते हैं. आपके संबंध आपकी माता जी से शुभ बने रहेंगे. आपकी जमा पूंजी में वृद्धि के लिए आज का दिन उत्तम है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

Rashifal

