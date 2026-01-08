Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: पढ़ाई में मन लगाएंगे मेष के जातक, वृश्चिक वाले पाएंगे सम्मान! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj ka Rashifal 8 January 2026, Horoscope Today: 8 जनवरी 2026, गुरुवार यानी आज 8 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर हो रहा है. सूर्य इस समय शनि ग्रह की धनु राशि में है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ और कई के लिए अशुभ हो सकता है. आइए 8 जनवरी 2026 गुरुवार का दैनिक राशिफल जानें.

08 जनवरी 2026 गुरुवार का दैनिक राशिफल

मेष राशि का दैनिक राशिफल

आज विद्यार्थी वर्ग अध्ययन में विशेष रुचि लेगा और पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. प्रेमी युगल के लिए दिन सौभाग्यदायक रहेगा, आपसी समझ और निकटता बढ़ेगी. व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सट्टे में निवेश करने के लिए आज का दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान एवं सक्रिय महसूस करेंगे.

वृष राशि का दैनिक राशिफल

आज माता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. यदि संपत्ति खरीदने की योजना है तो आज का दिन शुभ है. एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, टीवी या कंप्यूटर जैसे घरेलू उपकरणों की खरीद लाभकारी रहेगी. सिनेमा देखने या पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. खर्चों में वृद्धि होगी, किंतु जीवनसाथी के साथ संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे. घर में निर्माण कार्य या गृह-सज्जा से जुड़े कार्य हो सकते हैं. सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित होने के संकेत हैं.

मिथुन राशि का दैनिक राशिफल

आज लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम और निरंतर प्रयास की आवश्यकता रहेगी. किसी नए मित्र से संपर्क स्थापित हो सकता है. पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार आएगा. किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर उत्सव में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना की संभावना है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहरी भोजन से परहेज करें. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात या संपर्क हो सकता है.

कर्क राशि का दैनिक राशिफल

आज का दिन संघर्षपूर्ण रह सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बनाए रखेगा. आप साहस के बल पर कोई निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए निरंतर मेहनत करेंगे. धैर्य बनाए रखना आवश्यक है. धन की प्राप्ति कठिन परिश्रम से ही होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान पक्ष से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं.

सिंह राशि का दैनिक राशिफल

आज परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेंगे. आर्थिक पक्ष संतोषजनक रहेगा. परिवारजन आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. खरीद-फरोख्त या बाहर जाने का कार्यक्रम रद्द कर घर पर ही समय बिताने की संभावना है. दाहिनी आंख में हल्की समस्या हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

कन्या राशि का दैनिक राशिफल

आज का दिन अपव्यय और मानसिक उदासी का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. धैर्य रखें और मानसिक शांति के लिए चंद्र ग्रह के मंत्र ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः का जाप करें. यात्रा करते समय सावधानी आवश्यक है. प्रेमी-प्रेमिका के लिए एक-दूसरे का साथ पाने की दृष्टि से दिन शुभ है.

तुला राशि का दैनिक राशिफल

आज का दिन निवेश के लिए विशेष रूप से शुभ है. कठिन समय में किया गया निवेश भविष्य में सहायक सिद्ध होगा. आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. घर में अप्रत्याशित मेहमानों का आगमन हो सकता है, उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. हालांकि अत्यधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं दिख रहा है.

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल

आज सप्ताह के श्रेष्ठ दिनों में से एक है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों को निश्चित रूप से अनेक लाभ प्राप्त होने के योग हैं. सट्टे में निवेश के लिए समय अनुकूल है. आप आत्मनिर्भरता का अनुभव करेंगे. कुल मिलाकर दिन अत्यंत प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

धनु राशि का दैनिक राशिफल

आज धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. बच्चों का सहयोग आपके मन को प्रसन्नता और उत्साह से भर देगा. उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यदायक है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

मकर राशि का दैनिक राशिफल

आज थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है और कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बाईं टांग में दर्द की संभावना है. वाणी और व्यवहार में संयम रखें, अन्यथा अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल

अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रेमीध्प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारी वर्ग को नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहायता मिलने के संकेत हैं. संतान अधिक साहसी बनेगी. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणामों के लिए और अधिक प्रयास करना होगा. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.

मीन राशि का दैनिक राशिफल

आज स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है. छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें. अपनी योजनाएं और रणनीति किसी से साझा न करें, अन्यथा धोखे की संभावना है. यथासंभव उधार लेने से बचें, वापसी में कठिनाई हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले जातकों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें, क्योंकि विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

