Aaj Ka Rashifal 8 November 2025: तुला वालों को किस्‍मत का साथ, वृश्चिक के रुके हुए काम बनेंगे, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Today 8 November 2025 : दैनिक राशिफल के अनुसार आज तुला राशि वालों को किस्‍मत का साथ मिलेगा. मिथुन राशि वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सिंह राशि वालों का धन-सम्‍मान बढ़ेगा. सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें 8 नवंबर 2025 का राशिफल.  

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:40 AM IST
Aaj Ka Rashifal 8 November 2025: तुला वालों को किस्‍मत का साथ, वृश्चिक के रुके हुए काम बनेंगे, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 8 November 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा सुबह 11:14 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. आज का दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा. सुबह का समय स्थिरता और भौतिक लाभ के लिए अच्छा है, जबकि दोपहर के बाद मानसिक सक्रियता, संवाद और नए संपर्कों के लिए अनुकूल रहेगा. किसी नए विचार या योजना को आकार देने का यह उपयुक्त दिन है.

मेष आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज कड़ी मेहनत का दिन है. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा समर्पण जरूरी रहेगा. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और पुराने मतभेद समाप्त होंगे. दोपहर के बाद चंद्रमा के मिथुन में प्रवेश से संवाद में मिठास आएगी. कार्यक्षेत्र में प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा. प्रेमी युगलों के लिए समय शुभ है. अनावश्यक खर्चों पर ध्यान दें.

सलाह: सकारात्मक सोच बनाए रखें, दिन के उत्तरार्ध में भाग्य आपका साथ देगा.

वृषभ आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

सुबह का समय आर्थिक निवेश और संपत्ति संबंधित निर्णयों के लिए शुभ रहेगा. परिवार में खुशियाँ आएंगी और घर में अतिथि का आगमन हो सकता है. दोपहर के बाद खर्चों में वृद्धि और मानसिक अस्थिरता संभव है. बच्चों की शिक्षा से संबंधित निर्णयों में सफलता मिलेगी.

सलाह: चंद्रमा के दूसरे भाव से तीसरे में गोचर से वाणी और संबंधों में मधुरता बनाए रखें, अनावश्यक खर्च से बचें.

मिथुन आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

चंद्रमा दोपहर बाद आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. आज आप अपने निर्णयों से लोगों को प्रभावित करेंगे. करियर में नई दिशा मिल सकती है. विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे. वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखें.

सलाह: चंद्रमा के लग्न में आने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है - संयम और धैर्य से काम लें.

कर्क आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहेगा. सुबह के समय आलस्य और भ्रम रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ गलतफहमियां दूर होंगी. यात्रा योजनाएं रद्द हो सकती हैं. खानपान पर संयम रखें.

सलाह: चंद्रमा के द्वादश भाव में गोचर से व्यर्थ खर्च बढ़ सकता है - संतुलन बनाए रखें.

सिंह आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज धन और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी. आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित रहेंगे. दोपहर बाद चंद्रमा के लाभ भाव में आने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. मित्रों से सहयोग मिलेगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सलाह: दोपहर के बाद नए निवेश या समझौते पर हस्ताक्षर करना शुभ रहेगा.

कन्या आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज का दिन करियर उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि का सूचक है. अधिकारी वर्ग से सम्मान मिलेगा. विद्यार्थी नई योजनाएं बनाएंगे. चंद्रमा के दशम भाव में गोचर से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा.

सलाह: अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, संयमित रहकर निर्णय लें.

तुला आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज का दिन भाग्यवृद्धि और धर्म-कर्म के कार्यों के लिए शुभ रहेगा. सुबह का समय शांत रहेगा, पर दोपहर के बाद यात्राओं या अध्ययन के लिए अनुकूल योग बनेंगे. विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी.

सलाह: अपने आदर्शों पर टिके रहें - भाग्य आपका साथ देगा.

वृश्चिक आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी. आर्थिक दृष्टि से यह दिन लाभकारी रहेगा, लेकिन अनावश्यक जोखिम से बचें. चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर से मानसिक द्वंद्व संभव है. भावनात्मक निर्णय न लें.

सलाह: कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले परिवार की सलाह लें, लाभ निश्चित होगा.

धनु आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी. दोपहर के बाद चंद्रमा के सप्तम भाव में गोचर से संबंधों में मजबूती आएगी. व्यापारी वर्ग के लिए यह समय शुभ है.

सलाह: स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अधिक भावुकता से बचें.

मकर आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे. विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा. चंद्रमा के षष्ठ भाव में गोचर से प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सलाह: खानपान में अनुशासन रखें, दिन के उत्तरार्ध में थकान हो सकती है.

कुंभ आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज प्रेम, रचनात्मकता और मनोरंजन के लिए शुभ दिन है. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर से नई प्रेरणा मिलेगी. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त होगी.

सलाह: अपने रचनात्मक विचारों को व्यक्त करें - यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.

मीन आज का राशिफल 8 नवंबर 2025

आज घर-परिवार में प्रसन्नता रहेगी. दोपहर के बाद चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर से गृहस्थ जीवन में सौहार्द बढ़ेगा. माता से सहयोग मिलेगा. संपत्ति या वाहन से लाभ की संभावना है.

सलाह: परिवार के साथ समय बिताना आपके मानसिक संतुलन के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

