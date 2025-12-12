Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : वृषभ समेत इन राशि वालों का शुरू होगा नया अफेयर, कुंभ वालों को मिलेगा पैसा, पढ़ें आज का राशिफल

दैनिक राशिफल-12 दिसंबर 2025 शुक्रवार : आज 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार को चंद्र ग्रह कन्‍या राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे दिन इसी राशि में संचरण करेंगे. वहीं सूर्य वृश्चिक राशि में बने हुए हैं. जानिए इन ग्रह दशाओं का मेष से मीन तक सभी राशि वालों के जीवन पर क्‍या असर होगा.

मेष - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा. सट्टे से लाभ होगा. विद्यार्थी अपने अध्ययन में व्यस्त रहेंगे तथा अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे. पति-पत्नी में प्यार बना रहेगा. आप अपने प्रेमी/प्रेमिका से मिलने जाएंगे. व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा. जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है.

वृष - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज का दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. अपने बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी. कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होने की भी संभावना है. आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी, बुद्धिमता व निष्ठापूर्वक करेंगे. आज के दिन आप सट्टे या जुआ आदि में निवेश कर सकते हैं क्योंकि आज आपका दिन सौभाग्यदायक है. विद्यार्थी एकाग्रता से अपने अध्ययन कार्यों में लगे रहेंगे. व्यापारी वर्ग नये उद्योग में अपनी ऊर्जा लगाएंगे. नौकरी करने वाले लोग नौकरी में उन्नति करेंगे.

मिथुन - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज आपका दिन आपके घर के लिए प्रसन्नता, उल्लास और आपसी तालमेल का श्रेष्ठ वातावरण लेकर आ रहा है. आपको गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है और यदि आप घर या प्लाॅट खरीदना चाहें तो निश्चित रूप से आपके लिए यह लाभ का सौदा होगा. आपको सभी क्षेत्रों में अपने जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं.

कर्क - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज कड़ी मेहनत करने का दिन है. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना ही होगा. आप अपनी हिम्मत और अथक प्रयास से अपने कार्य में सफल होंगे. आपके अपने छोटे भाई-बहनों से मधुरतम संबंध रहेंगे और वे आपकी सहायता भी करेंगे. आपको अपने बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. प्रेम करने वाले प्रेमी युगलों के मन में प्रसन्नता बनी रहेगी. यह समय किसी नये व्यापार में निवेश करने के लिए शुभ नहीं है.

सिंह - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज का दिन आपके लिये संग्रह तथा निवेश करने के लिए शुभ है. आप यदि किसी नये घर में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा. घर-परिवार में किसी मेहमान का प्रवेश होगा. आप अपनी वाणी से किसी को भी मोह सकते हैं. छोटे बच्चे की शिक्षा विपक्षी आरम्भ करने के लिए समय शुभ है. यदि किसी विपक्षी से तनाव दूर कर समांजस्य बढ़ाना चाहते हैं या उसके विवाद निवटाना चाहते हैं तो शुरुआत करें. आपको सफलता अवश्य मिलेगी.

कन्या - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज पूर्णता का दिवस है. विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी लोग आत्मविश्वास से अपना कार्य करेंगे और खूब धन कमाएंगे. यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे. यदि आप अविवाहित हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आने की उम्मीद है. जीवनसाथी से आपके संबंध मधुरतम रहेंगे और आप उनका पूरा सहयोग भी करेंगे.

तुला - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज आपको उत्साहवर्धन किये जाने की संभावना है. आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी. आपका व्यय आय से अधिक होगा. खान पान के मामले में सावधान रहें. कुछ आर्थिक नुक्सान होने की भी संभावना है. आपका जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है. विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में अपना समय नष्ट करेंगे. व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम आशाजनक नहीं होगा.

वृश्चिक - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज आप अधिक धन कमाएंगे. आपके चिर प्रतीक्षित स्वप्न व इच्छाओं को पूर्णता प्राप्त होगी. आज आप अपने जीवनसाथी के साथ रूमानी होंगे. अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे. फिक्स्ड डिपोजिट या म्यूचूअल फंड में निवेश करेंगे. आपको समाज में मान-सम्मान भी प्राप्त होगा.

धनु - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आपको अपने अधिकारियों से सम्मान व सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग के लोग अपने व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बनाएंगे. विद्यार्थी अपने अध्ययन में अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे. आपका जीवनसाथी प्रसन्नचित व संतुष्ट रहेगा. आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे. अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपको अन्य स्रोतों से अधिक आय की प्राप्ति हो सकती है.

मकर - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आज आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिवस है. आपकी संतान उन्नतिशील रहेगी. विद्यार्थी पूरी एकाग्रता व आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे. जीवनसाथी से आपके संबंध मधुर होंगे. प्रेमी/प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा. यह समय सट्टे में निवेश के लिए श्रेष्ठ है. कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप प्रसन्नचित्त रहेंगे.

कुंभ - दैनिक राशिफल -12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आप बहुत दिनों से रूके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे. यह सट्टेबाजी पर निवेश करने के लिए शुभ समय है. आप श्रेष्ठ परिणाम के कारण प्रफुल्लित रहेंगे. जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतें. अन्यथा कोई दुर्घटना घटित हो सकती है. भावुकतावश कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. आपको अपने बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा.

मीन - दैनिक राशिफल - 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार

आप परिवार के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे. अविवाहित लोगों को मित्रों या संबंधी पक्ष से विवाह के प्रस्ताव आएंगे. यह समय प्रेमी लोगों के लिए नए प्रेम संबंध की ओर कदम बढ़ाने के लिए श्रेष्ठतम है. अपने मित्र या जीवनसाथी को कोई उपहार दें. अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें. अन्यथा किसी गुप्त रोग या मूत्र संबंधी रोग होने की संभावना है. कुल मिलाकर आज का दिन आनंद प्राप्ति व सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए श्रेष्ठ है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)