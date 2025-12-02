Mulank 2 Predictions 2026 : जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 2 होता है. अंक शास्‍त्र में जन्‍मतारीख के जोड़ से निकले मूलांक के जरिए जातक की पर्सनालिटी, भविष्‍य आदि बताया जाता है. साल 2026 अंक 1 यानी कि सूर्य का वर्ष है. वहीं मूलांक 2 के स्‍वामी चंद्रमा ग्रह हैं. ऐसे में यह साल मूलांक 2 के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए विस्‍तार से जानते हैं.

मूलांक 2 करियर राशिफल 2026 - मूलांक 2 वाले उन जातकों को यह साल सफलता देने वाला है जो लेखन, मीडिया, कला, कमीशन एजेंट, बैंकिंग, ज्वेलरी का कार्य करने वाले, रेकी, गुप्त विज्ञान और शिक्षण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं. उन्‍हें उन्‍नति मिलेगी, साथ ही उनके काम को पहचान मिलेगी. जो कारोबारी लोग साझेदारी में व्यवसाय करना चाह रहे हैं वे साझेदार/सहयोगियों का चयन बुद्धिमानी से करें. बाकी जातकों के लिए समय औसत कहा जा सकता है.

मूलांक 2 आर्थिक राशिफल 2026 - साल 2026 में नौकरी करने वालों को पदोन्‍नति और सैलरी में बढ़ोतरी मिलने के योग हैं. वहीं कुछ कारोबारियों को आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. खासकरके जोखिम भरे निवेश से बचें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. कागजातों पर हस्‍ताक्षर पढ़कर और सोच-समझकर ही करें.

मूलांक 2 शिक्षा राशिफल 2026 - विधार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का शुभ फल प्राप्त हो सकता है, यदि वह विदेश जाने का सोच रहे हैं तो उनका यह सपना पूरा हो सकता है. बेहतर है वे अपनी मेहनत में कमी ना होने दें.

मूलांक 2 लव लाइफ और फैमिली राशिफल 2026 - मूलांक 2 के अविवाहितों के लिए यह साल खुशखबरी लेकर आ सकता है. इस वर्ष उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं. लव लाइफ अच्छी रहेगी. जिन लव कपल्‍स के परिजन नहीं मान रहे थे, इस साल वे अपनी मंजूरी दे सकते हैं.

वहीं शादीशुदा लोगों की जिंदगी में भी खुशी और प्रेम बढ़ेगा. घर-परिवार में अच्‍छा वातावरण रहेगा. समाज में सम्‍मान बढ़ेगा. फिर भी ध्‍यान रखें कि रिश्‍तों को निभाने के लिए अहंकार से दूर रहें. साथ ही छोटी-छोटी बातों और गलतफहमियों से बचें, संवाद करें.

मूलांक 2 स्वास्थ राशिफल 2026 - यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर रहेगा. पुरानी बीमारियों से भी राहत मिल सकती है. लेकिन जीवन साथी और माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बेवजह के तनाव और ओवरथिंकिंग से बचें.



मूलांक 2 के लिए उपाय: मूलांक 2 के जातक संभव हो तो चांदी के गिलास में पानी पिएं. इस साल जरूरतमंदों को पीले फल, हल्दी या कपड़े का दान करें. गाय को पपीता या केला खिलाए.



मूलांक 2 के लिए लकी रंग: सुनहरा, पीला, सफेद और हरा रंग.



मूलांक 2 के लिए लकी अंक : 1,2,3,5



