Jill M. Jackson Predictions 2026: अमेरिका को लेकर अमेरिका की ही एक मशहूर ऐस्‍ट्रोलॉजर ने ऐसी भविष्‍यवाणी की है जो सच हुई तो प्रेसिडेंट डोनाल्‍ड ट्रंप की सारी अकड़ उतर जाएगी. इतना ही नहीं अमेरिका में बड़ी मुसीबत आ सकती है और पूरी दुनिया पर इसका असर भी होगा. यह भविष्‍यवाणी साल 2026 के लिए की गई है. अमेरिकी ऐस्‍ट्रोलॉजर जिल एम. जैक्सन ने साल 2026 के लिए अमेरिका को लेकर जो भविष्यवाणी की है, वह अमेरिका को चिंता में डाल सकती है.

यूएस में होगी भारी आर्थिक उथल-पुथल

भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ पर टैरिफ जड़ने में जुटे ट्रंप के लिए यह भविष्‍यवाणी बेहद चिंताजनक है. जैक्‍सन के मुताबिक साल 2026 में अमेरिका भारी आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर सकता है. जिसके कारण यहां बड़ी संख्‍या में नौकरियां जाएंगी. इससे बेरोजगारी बड़ा संकट लाएगी.

युद्ध और आपदाएं भी ढाएंगी कहर

इतना ही नहीं अमेरिका की जानी-मानी ज्योतिषी और लेखिका जिल एम. जैक्सन का कहना है कि अमेरिका युद्ध और आपदाओं के कारण भी भारी नुकसान उठाएगा. इस समय अमेरिका कई जगह फंसा हुआ है. वेनेजुएला पर तड़ातड़ हमले कर रहा है. थाईलैंड-कंबोडिया, रूस-यूक्रेन की लड़ाई में भी यूएस फंसा हुआ है. ऐसे में आपदाओं का आना और बिगड़े आर्थिक हालात उसके लिए स्थितियां और भी बदतर बना सकता है. अमेरिकी अर्थव्‍यवस्‍था में भारी अस्थिरता पूरी दुनिया के लिए संकट ला सकती है. उस पर भूकंप और जल प्रलय जैसी आपदाएं भी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को खासा नुकसान पहुंचाएंगी.

वैश्विक युद्ध की शुरुआत

इतना ही नहीं जैक्सन ने यह भी भविष्यवाणी की है कि रूस-यूक्रेन, थाईलैंड-कंबोडिया युद्ध समेत वैश्विक संघर्षों में बढ़ोतरी हो सकती है. सत्‍ता के लिए संघर्ष कई देशों को जान-माल का भारी नुकसान कराएगा.

बता दें कि जिल एम. जैक्सन मिसिसिपी की एक अमेरिकन ऐस्‍ट्रोलॉजर और आध्यात्मिक गुरु हैं. उनकी किताबें और यूट्यूब चैनल खासा लोकप्रिय है.

