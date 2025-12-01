Advertisement
Mulank 1 Prediction for 2026 : 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्‍मे लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? पढ़ें मूलांक 1 का वार्षिक राशिफल

Mulank 1 Rashifal 2026: साल 2026 मूलांक 1 के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. जिन लोगों की बर्थडेट 1, 10, 19 या 28 है, उनका मूलांक 1 होगा. अंक शास्‍त्र से जानें मूलांक 1 का साल 2026 का वार्षिक अंक राशिफल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:37 AM IST
Numerology Number Yearly Numerology 2026 : न्‍यूमेरोलॉजी या अंक राशिफल के अनुसार मूलांक 1 वाले जातकों के लिए नया साल 2026 बहुत अच्‍छा रहेगा. मूलांक 1 के स्‍वामी सूर्य हैं और सूर्य आपको खूब सफलता व सम्‍मान देंगे. आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. नया कारोबार शुरू कर सकते हैं. साझेदारी से लाभ होगा. लेकिन ध्‍यान रहें कि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेवे, वरिष्ठजनों की सलाह मानें. अहंकार से बचें और किसी का अपमान ना करें. हर काम योजनापूर्वक करें, लाभ होगा. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें फिर हस्ताक्षर करें. 

मूलांक 1 करियर भविष्‍यफल 2026 : मूलांक 1 के जातकों को नए साल में करियर में बड़ी उन्‍नति मिल सकती है. नौकरी करने वालों को पदोन्‍नति मिलेगी. बड़ी जिम्‍मेदारी मिल सकती है. आप लीडर में भ‍ूमिका में रह सकते हैं. कन्‍सल्‍टेंसी, फूड, नर्सिंग, मनोवेज्ञानिक, पानी से संबंधित कार्य करने वाले, कला, एक्टिंग, पीआर, सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए साल विशेष उत्‍तम रहेगा. विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करना होगी, जो मेहनत करेंगे वे बड़ी सफलता भी पाएंगे. 

मूलांक 1 आर्थिक राशिफल 2026 : मूलांक 1 के जातकों की आर्थिक स्थिति साल 2026 में अच्‍छी रहेगी. खर्च पर काबू रखें. अच्‍छे से प्‍लानिंग करेंगे तो बचत भी कर पाएंगे और निवेश भी. 

मूलांक 1 रिलेशनशिप राशिफल 2026 : अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. लव मैरिज के लिए समय ठीक है लेकिन जल्दबाजी न करें. वहीं शादीशुदा लोगों के रिश्‍ते मधुर रहेंगे. 
 
मूलांक 1 स्वास्थ्य राशिफल 2026 : इस साल शारीरिक स्‍वास्‍थ्‍य तो  ठीक रहेगी. लेकिन तनाव हावी रह सकता है. इस कारण अनिद्रा जैसी समस्‍या हो सकती है. 
 
 

मूलांक 1 के लिए उपाय : मूलांक 1 के जातक रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं. सूर्य नमस्कार करें. माता-पिता और उनकी उम्र के लोगों का सम्मान करें. 

मूलांक 1 के लिए लकी रंग: सुनहरा, पीला और सफेद. .
 
लकी अंक: 1, 2, 3, 5
 
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

numerolgy 2026

