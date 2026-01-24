Abhijit Nakshatra: यात्रा करने के शौकीन होते हैं अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Abhijit Nakshatra Born People: किसी जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव होगा उसका जीवन कैसा गुजरेगा, इन सभी बातों की जानकारी हम उस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से पाता लगा सकता है. ध्यान दें कि व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचररत रहता है वहीं व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इन पर किन किन ग्रहों का गहरा प्रभाव होता है.

अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव

वैसे तो नक्षत्र 27 है लेकिन 28 नक्षत्र के रूप में अभिजित नक्षत्र को जाना जाता है. हालांकि इस अति शुभ नक्षत्र को सामान्य नक्षत्र समूह का भाग नहीं माना गया है. अभिजित नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध हैं. अभिजीत शब्द अर्थ ‘विजेता’ होता है जिसके शुभ प्रभाव से जीवन में सकारात्मकता आती है. नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध के होने से जातक बुद्धिमान और मधुर बोलने वाले होते हैं. अभिजित नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी हैं. अभिजित नक्षत्र की राशि मकर है जिसके स्वामी ग्रह शनि है जिनके प्रभाव से जातक बहुत मेहनती और न्याय प्रिय होते हैं.

अभिजित नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं

अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोग ईश्वर के बड़े भक्त, चतुर, बुद्विमान होते हैं. ये जातक सम्मान पाने वाले लोगों में से एक होते हैं. इन जातकों को आभूषण और रत्नों से बहुत प्रेम होता है. हालांकि संपत्ति को लेकर इनकी चिंता बनी रहती है और कई बारे ये लोग क्रोधी स्वभाव के भी देखे गए हैं. ये जातक यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं. 37 साल की आयु तक ये जातक इतना धन कमा लेते हैं कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरती है. आध्यात्मिकता की ओर इनका गहरा झुकाव होता है.

अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

अभिजित नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, करीब करीब हर योजना और डील से लाभ कमाने में ये जातक माहिक होते हैं. ये लोग एक अच्छे इंजीनियर, मीडिया पर्सन हो सकते हैं, होटल इंडस्ट्री से लेकर राजनीति में करियर बनाना इसके लिए अच्छा विक्ल्प हो सकता है.

अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रेम जीवन

अभिजित नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रेम जीवन रोमांस से भरा होता है. साथी के प्रति भावुक और समर्पित रहते हैं. साथी से गहरा जुड़ाव होता है. प्यार के लिए कुछ भी करने का दम रखते हैं. हालांकि इन्हें विवाह से पहले या बाद में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. 28 वर्ष की आयु के बाद इनका विवाह करना इनका भाग्य चमका सकता है.

