Anuradha Nakshatra: थोड़े जिद्दी होते हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Anuradha Nakshatra Born People: किसी जातक के जीवन पर उसकी राशि, ग्रह नक्षत्र आदि का विशेष प्रभाव होता है. विशेषकर व्यक्ति के जन्म के समय का नक्षत्र जातकों पर शुभ अशुभ रूप से जीवनभर प्रभावित करता रहता है. इसी जन्म नक्षत्र से ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसका करियर कैसा होगा. उसका व्यक्तित्व कैसा है. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वही है जिसमें चंद्रमा का संचरण व्यक्ति के जन्म के समय हो रहा था. इस कड़ी में आइए जानें 27 नक्षत्रों में से 17वें नंबर के अनुराधा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता वे कैसे होते हैं और उन पर किन ग्रहों का गहरा प्रभाव रहता है.

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव

अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह हैं. जिससे इन जातकों पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. अनुराधा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है जिसके स्वामी मंगल है. ऐसे में ये जातक मंगल ग्रह से भी विशेष रूप से प्रभावित होते हैं. जिससे ये जातक साहसी और ऊर्जावान होते हैं.

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं. हालांकि ये लोग बात बात पर जिद्द करते हैं. महात्वाकांक्षी होते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं. शनि के प्रभाव से ये जातक बहुत मेहनती होते हैं. किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले खूब सोच-विचार करते हैं. हर स्थिति को बहुत अच्छे से संभालते हैं. दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत रहते हैं और सामाज से जुड़े रहते हैं.

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. इनकी नेतृत्व क्षमता गजब की होती है. ये लोग अच्छे लीडर हो सकते हैं या अच्छे बॉस हो सकते हैं. रचनात्मक कार्यों में करियर बनाना इसके लिए बहुत अच्छा होता है. पढ़ाई करने में ये जातक खूब मेहनत करते हैं.

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग का प्रेम जीवन और रिश्ते

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं. ये जातक प्रेम जीवन में आजाद ख्याल के होते हैं और अपना साथी भी मॉडर्न चाहते हैं. वैवाहिक जीवन में इन जातकों साथी से कम बनता है लेकिन समय के साथ रिश्ता बेहतर और मजबूत होता जाता है. अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाते हैं.

अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोगों की अच्छी और बुरी बातें

फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ये जातक समर्पित होते हैं. हर काम को ईमानदारी और मेहनत से करते हैं. बड़े से बड़ा निर्णय बहुत ही सरलता से लेते हैं. नकारात्मकता की बात करें तो ये जातक ज्यादातर समय बेचैन रहते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं. दूसरे से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं. कई बार परिस्थितियों के बिगड़ने पर पैनिक कर जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

