जरा हटके होते हैं अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है गहरा प्रभाव?

Ashlesha Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्म तिथि, जन्म का दिन और उसकी राशि का गहरा प्रभाव होता है. उसी तरह व्यक्ति के जन्म के समय का नक्षत्र उसके व्यक्तित्व और जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. व्यक्ति के जीवन, उसकी सोच से लेकर उसके विचारों तक पर उसके जन्म के समय वाले नक्षत्र का विशेष प्रभाव जीवन भर पड़ता रहता है. ध्यान दें कि जन्म के समय चंद्रमा का संचरण जिस नक्षत्र में हो रहा होता है उस नक्षत्र को व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से आठवें नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में जन्में लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और विशेषताएं व खामियां क्या होती हैं.

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग

अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है और अश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है. जिससे अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर बुध और चंद्रमा दोनों का गहरा प्रभाव व्यक्ति पर होता है. बुध के प्रभाव से ये जातक मधुर वाणी वाले होते हैं और अपनी बोलचाल से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं. इन्हें बातें करना और किसी विषय पर चर्चा करना बहुत पसंद होता है. क्रोध पर काबू रखकर ये जातक दुनिया जीत सकते हैं. ये जातक अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ये लोग मिलनसार और तेज दिमाग वाले लोग होते हैं. हालांकि ये लोग बहुत क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं जो इनका कई बार नुकसान करवा देता है.

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

अश्लेषा नक्षत्र में जन्में लोग बेहतरीन लेखक हो सकते हैं, एक्टर हो ससकते हैं. ये जातक कला और वाणिज्य के करियर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इन जातकों को किसी के अंडर नौकरी करने की जगह व्यापार करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए.

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों का पारिवारिक जीवन

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है. इन्हें भाइयों से प्यार और सहयोग मिलता है. वैवाहिक जीवन में ये लोग जीवनसाथ की इज्जत करते हैं और रिश्ते में भावनात्मक रूप जुड़े होते हैं. हालांकि बात बात पर रिश्ते में कमियां निकालना जातकों को तनावग्रस्त कर सकता है.

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे पुरुष और महिला

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे पुरुष किसी का एहसान नहीं मानते हैं और उच्च चरित्र के होते हैं.

अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी महिला भी उच्च चरित्र की होती हैं और शर्मीली होती हैं.

