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दुश्मनों को हराने की शक्ति रखते हैं इस योग में जन्मे लोग, जीते हैं धन-धान्य से परिपूर्ण जीवन

Ayushman Yoga: आयुष्मान योग को एक अति शुभ योग माना गया है. इस योग में जन्मे लोगों के भीतर कई गुण होते हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि आयुष्मान योग में जन्मे लोग कैसे होते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 18, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:15 PM IST
दुश्मनों को हराने की शक्ति रखते हैं इस योग में जन्मे लोग, जीते हैं धन-धान्य से परिपूर्ण जीवन
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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