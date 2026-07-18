/दुश्मनों को हराने की शक्ति रखते हैं इस योग में जन्मे लोग, जीते हैं धन-धान्य से परिपूर्ण जीवन

Ayushman Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मवार, करण, नक्षत्र, राशि और योगों का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. किसी व्यक्ति का स्वभाव और उसका व्यक्तित्व इन्हीं बातों पर निर्भर करता है. किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रकृति के निर्माण में जन्म के समय का योग बड़ी भूमिका निभाता है.
कुल 27 योग हैं और उनमें से एक है आयुष्मान योग. आइए जानें आयुष्मान योग में जन्मे लोग कैसे होते हैं. ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है और उसके अंदर कौन-कौन से गुण होते हैं.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, आयुष्मान योग में जन्मे व्यक्ति दीर्घायु, भाग्यशाली और दूसरे की मदद करने वाले होते हैं. ये लोग बहुत मिलनसार और साहसी होता हैं. ये लोग बुद्धि तेज होते हैं. इनकी आभा सूर्य की तरह तेज होती है. कार्यक्षेत्र में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं. जहां भी काम करते हैं उच्च पद प्राप्त करते हैं. लोग न चाहते हुए भी इन्हें खूब सम्मान देते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग लंबे समय तक पृथ्वी का सुख भोगते हैं. कविता और गीतों के शौकीन ये लोग बहुत धनवान होते हैं. पूरे जीवन में धन-धान्य बना रहता है. ये लोग तन और मन दोनों से शक्तिशाली होते हैं. इनके सामने इसके दुश्मन टिकते नहीं है बल्कि हार मान लेते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग किसी भी कार्य को कुशलता से करते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग मेहनती होते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग अत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय लेते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग अपने काम से समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं.
आयुष्मान योग में जन्मे लोग यात्रा करने के शौकीन होते है और तरह-तरह का खाना खाना पसंद करते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. ये जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)