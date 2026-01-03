Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोChitra Nakshatra: जल्द ही गलत संगत में पड़ जाते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Chitra Nakshatra: जल्द ही गलत संगत में पड़ जाते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Chitra Nakshatra Born People Personality: चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों का जीवन उनका करियर, उनका स्वभाव और लव लाइफ कैसी होती है. इस बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:49 AM IST
People Born In Chitra Nakshatra
People Born In Chitra Nakshatra

Chitra Nakshatra Born People: किसी व्यक्ति के जन्म के समय का नक्षत्र उसके जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जीवनभर डालता है. जन्म नक्षत्र से व्यक्ति के बारे में कई गहरी जानकारी हासिल की जा सकती है. उसके व्यक्तित्व से लेकर उसके विचारों का आंकलन भी किया जा सकता है. ध्यान दें कि चंद्रमां किसी व्यक्ति के जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है व्यक्ति का वहीं जन्म नक्षत्र हो जाता है. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से  14वें नंबर के चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग के व्यक्तित्व, व्यवहार आदि के बारे में जानें. चित्रा नक्षत्र में जन्में लोगों का किन ग्रहों का प्रभाव और संबंध होता है, इस कड़ी में हम ये भी हम जानेंगे.

चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व
चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग ऊर्जावान होते हैं. आशावादी होने के कारण ये जातक जीवन में एक एक बाद एक सफलता को हासिल करते जाते हैं. ये लोग बहुत मेहनती होते है. चित्रा नक्षत्र में जन्में लोग रचनात्मक होते हैं बहुत बुद्धिमान और हाथ आए मौके से लाभ लेने वाले होते हैं. ये लोग दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं और सेवा भाव रखते हैं. हालांकि कई बार ये लोग सख्ती से भी पेश आते हैं. ये जातक स्वतंत्रता पसंद होते है और किसी के दबाव में नहीं आते हैं. हालांकि, इनकी स्वतंत्रता ही इन्हें कई बार गलत रास्ते या गलत संगत में लेकर जाती है. इन्हें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है. महिलाओं को अपने दोस्तों के चयन में सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि गलत दोस्तों की संगत में आकर इनका रास्ता भी गलत हो सकता है.

चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव
चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल हैं जिससे इन जातकों पर मंगल का विशेष प्रभाव होता है. चित्रा नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा देव हैं. जिनके प्रभाव से जातक आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं. चित्रा नक्षत्र के पहले दो चरण कन्या राशि के हैं जिससे इन जातकों पर कन्या के स्वामी बुध का विशेष प्रभाव होता है. वहीं चित्रा नक्षत्र के आखिरी के दो चरण तुला राशि के हैं जिससे जातकों पर शुक्र ग्रह का भी विशेष प्रभाव होता है.

चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर
चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए अच्छा करियर विकल्प इंजीनियिरंग, पायलट और ट्रैवलिंग से संबंधित बिजनेस हो सकता है. ये लोग  बिजनेस में सफल होते हैं. ये जातक एक सफल डॉक्टर होते हैं. एक्टिंग और मॉडलिंग में अच्छा नाम कमाते हैं.

चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के रिश्ते
चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग मिलनसार होते हैं. हालांकि जीवनसाथी या प्रेमी के साथ शक्की व्यवहार रखते हैं जिससे रिश्ते में कड़वाहट बनी रहती है. इन जातकों को रिश्ते में समझदारी रखनी होगी ताकि रिश्ते में गलतफहमियां न आ सकें.

चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों की बुरी बातें
चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग कई बार अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. बिना बात के विवाद करते हैं. इन्हें अनुशासनहीनता नहीं पसंद ऐसे में ये लोग किसी का अहित भी कर देते हैं. ये जातक जल्दी ही झगड़ें पर उतारी हो जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

